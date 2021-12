Estrenos de cine: A un click de distancia es un entrañable retrato de una amistad que desafía las barreras

A un click de distancia (Language Lessons, Estados Unidos/2021). Dirección: Natalie Morales. Guion: Natalie Morales, Mark Duplass. Fotografía: Jeremy Mackie. Edición: Ashleka Ferreno. Música: Gaby Moreno. Elenco: Mark Duplass, Natalie Morales, Desean Terry. Distribuidora: BF + Paris . Duración: 91 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

A un click de distancia surgió a partir de una idea que Mark Duplass le hizo llegar a Natalie Morales en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Como varias producciones surgidas en ese contexto que utilizaron los pocos elementos que tenían a su disposición a su favor (desde la serie Llamadas hasta el largometraje Malcolm y Marie), este film iba a trabajarse de un modo similar: dos locaciones, dos personajes, y el Zoom como herramienta. Sin embargo, aunque ese haya sido el punto de partida, A un click de distancia trasciende sus propios métodos y se convierte en una película entrañable en la que el uso de lo virtual no remite a la pandemia (hay una elección narrativa de no hacer referencia al coronavirus) sino simplemente a una forma de comunicación entre dos personas que viven en diferentes países. El hecho de no incorporar a la historia el Covid es una bienvenida decisión de Morales y Duplass, quienes escribieron el guion juntos, con la actriz -quien se había puesto detrás de cámara para algunos episodios de la serie de Duplass, Habitación 104- tomando la batuta en la dirección de una obra inmensa dentro de sus limitaciones.

Si tenemos en cuenta las apuestas artísticas que viene haciendo Duplass desde sus inicios en el mumblecore, A un click de distancia (producida por él y su hermano Jay) es otra movida orgánica dentro de sus inquietudes, una que lo encuentra nuevamente explorando las diversas formas de gestar con creatividad y cierto espíritu arrojadizo un film donde la espontaneidad sea la clave, como si estuviera haciendo un ejercicio en el que el resultado puede quedar en un segundo plano. En este caso, encontró en Morales a la compañera ideal para esa búsqueda, y la realizadora (quien en el mismo año dirigió la comedia teen Plan B) concretó ese concepto primigenio conociendo cabalmente las trampas en las que puede caer una película de estas características, como el agotamiento del recurso de las pantallas, la falta de urgencia narrativa, y cierta frialdad. Nada de esto sucede en A un click de distancia. Por el contrario, aunque Duplass proviene de la vieja escuela indie donde darle forma a un guion estaba casi prohibido, para esta dramedy se percibe cómo él y Morales pulieron la historia para que ese minimalismo en la puesta en escena no atente contra todo aquello que reside en las conversaciones entre sus protagonistas.

Mark Duplass y Natalie Morales en A un click de distancia - Foto Gentileza Prensa BF Paris Archivo

Duplass interpreta a Adam, un hombre estructurado que vive en California con su esposo Will (Desean Terry), quien le regala cien clases de español con Cariño (Morales), una joven que vive en Costa Rica. Una tragedia es el impensado punto de conexión entre ambos, quienes forjan una amistad a pesar de las barreras geográficas, idiomáticas y culturales. Con mucha inteligencia, Morales y Duplass van sacándoles las capas a sus personajes, quienes nunca se sienten como dos conceptos sino como dos individuos complejos atravesados por el miedo y el dolor (hay un rasgo autorreferencial vinculado a la pérdida de una amiga de ambos actores, la directora Lynn Shelton), y que se hermanan a partir de eso. De esta forma, el título original del film (Lecciones de idioma) termina adquiriendo otra acepción cuando sus protagonistas dicen en voz alta todo aquello que cuesta poner en palabras. Una película sobre la amistad (de esas que ya no abundan), sobre el valor de la comunicación, sobre lo inexplicable que son ciertos vínculos... A un click de distancia tiene muchas aristas y, cuando todas quedan al descubierto, entrega uno de los planos más conmovedores y mejor logrados del año.