Estrenos de cine: Detective Conan: El puño del zafiro azul es una muestra de buen animé, pero solo para los ya iniciados

Detective Conan: El puño del zafiro azul (Japón/ 2019). Dirección: Chika Nagaoka. Guion: Takahiro Okura. Duración: 109 minutos. Estreno en: cadena Hoyts y Cinemark. Nuestra opinión: muy buena.

Imaginemos que el público nunca hubiera visto nada de Marvel, y hoy estrenaran Avengers: Endgame. Como es de esperar, nadie entendería nada. Exactamente esto es lo que sucede con Detective Conan: el puño del zafiro azul, una pieza que representa el vigésimo tercer film de esta franquicia. Y si bien los primeros cinco minutos del largometraje presentan un breve (¡brevísimo!) recuento de los aspectos clave de una saga que está por cumplir treinta años, esta película es el impenetrable para cualquier espectador ajeno al mundo Conan.

En la general, Detective Conan cuenta cómo un adolescente aspirante a detective, es obligado a beber un líquido que lo convierte en un niño. De ese modo, el personaje debe resolver una infinidad de delitos policiales que pueden, o no, tener que ver con quién estuvo detrás ese ataque. Y más allá de esa gran trama que sobrevuela constantemente, cada historia cuenta un caso policial que bebe de las grandes voces del género, desde Agatha Christie hasta llegar, obviamente, a Conan Doyle. De ese modo, este film presenta otro de esos casos que el protagonista debe resolver.

No hay lugar común más fácil que asegurar que un film “solo es apto para los amantes de tal o cual género” (¿alguien diría que Érase una vez en el Oeste es para los seguidores del western?), sin embargo, Detective Conan: El puño del zafiro azul solo pueden apreciarla quienes estén familiarizados con este mundo. Sin lugar a dudas, este estreno responde exclusivamente al interés de fortalecer un nicho, que es el del público familiarizado con el animé. Frente a eso, ya no se trata ya de discutir la calidad de la película (que es buena), sino del desafío de ampliar este mercado y hacerlo atractivo para los espectadores que aún no se interesan por la animación nipona.