Nicole Kidman como Lucille Ball en un film que ya causa polémica: cómo luce en el trailer de Being the Ricardos

La biopic sobre Lucille Ball y la relación con su marido, Desi Arnaz, causó polémica desde su génesis, cuando se reveló que la actriz elegida para protagonizar la biopic Being the Ricardos era la australiana Nicole Kidman. Lo mismo sucedió cuando al actor Javier Bardem le ofrecieron el papel de Arnaz. Este miércoles se dio a conocer un nuevo trailer del film escrito y dirigido por Aaron Sorkin, cuya última producción fue la nominada al Oscar El juicio de los 7 de Chicago, y en este ya podemos vislumbrar, aunque brevemente, algunos rasgos de la interpretación de los actores.

En el adelanto vemos los conflictos que surgen entre la emblemática comediante y su esposo en el rodaje de la sitcom que fue un hito en la TV: Yo quiero a Lucy, emitida por la cadena CBS entre 1951 y 1957. Desde su apariencia hasta su voz, Kidman parece haber captado la esencia de Ball, pero el trailer es demasiado sucinto como para sacar conjeturas. La película, tras un paso por las salas comerciales a partir del 10 de diciembre de este año, se estrenará el 21 del mismo mes en la plataforma Amazon Prime Video.

Kidman, ¿la actriz indicada para este proyecto?

Javier Bardem como Desi Arnaz y Nicole Kidman como Lucile Ball en Being the Ricardos Amazon Prime Video

Al darse a conocer que la ganadora del Oscar iba a personificar a Ball, muchos cuestionaron dicha decisión, argumentando que la actriz no tiene habilidades para la comedia. En el caso de Bardem, se instaló como debate que, al ser un artista español, no podía interpretar a Arnaz, músico cubano que se ponía en la piel de Ricky Ricardo en el programa. La controversia fue tan grande que Lucie Arnaz, hija de la pareja, salió en su cuenta de Facebook a defender la elección de Kidman y a contar cómo se abordaría el film.

Desi Arnaz y Lucille Ball Archivo

“Es la historia de ellos dos, de cómo se conocieron, lo que salió bien con el programa y lo que salió mal, su relación e historia de amor. Sorkin centró la trama en una semana de grabación de Yo quiero a Lucy que incluía reuniones y ensayos, e hizo un magnífico trabajo para darle vida a estos personajes. Es un recorte de sus trayectorias y no la historia completa. No es un biopic que va de la cuna hasta la tumba. Se trata de una película de dos horas sobre estas dos personas y algunas de las extraordinarias experiencias que compartieron”, compartió la hija de los actores, quien siempre respaldó la elección de Kidman, incluso cuando era vox populi que la actriz de Will & Grace, Debra Messing, era la favorita de la audiencia.

Aaron Sorkin y su mirada sobre el film

Nicole Kidman en el rodaje del film Backgrid/The Grosby Group

En una entrevista exclusiva con LA NACION en abril, a raíz de las nominaciones al Oscar de El juicio de los 7 de Chicago, Sorkin adelantaba cómo estaba estructurada su nueva producción biográfica, género en el que viene trabajando como director desde Apuesta maestra en 2017.

“Respecto de las biopics, me sucede algo extraño: no me siento necesariamente cómodo en el género, lo que me pasa es que trato de correrme de la biopic que se estructura de manera tradicional, como hablábamos sobre Steve Jobs. No me gusta escribir pensando “y ahora pasa esto, y después sucedió esto otro, y así, y así”, no me interesa para nada esa sucesión. En cuanto a Being the Ricardos, quería focalizar en una semana de rodaje de Yo quiero a Lucy, en las lecturas del guion, y en toda la tensión que había en el ambiente”, le revelaba a este medio.

Nicole Kidman, en plena filmación de Being the Ricardos Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group