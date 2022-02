Estrenos de cine: La llamada final se empantana en los clichés del terror

La llamada final (The Call, Estados Unidos/2020). Dirección: Timothy Woodward Jr. Guion: Patrick Stibbs. Fotografía: Pablo Diez. Elenco: Lin Shaye, Tobin Bell, Chester Rushing, Erin Sanders. Duración: 97 minutos. Nuestra opinión: regular.

La llamada final es una de esas propuestas que no se entiende bien hacia dónde se dirige, o cuál es su objetivo. Como film de terror, su uso y abuso de lugares comunes espantará a cualquier espectador que haya visto cualquier película de ese género, de Pesadilla en adelante. Por ese motivo, los amantes del horror no encontrarán aquí ninguna sorpresa, mientras que el público adolescente, difícilmente empatice con una fórmula que resulta algo vetusta frente a otras ideas similares, pero mejor reelaboradas (como no casualmente, la última Scream).

Aquí los protagonistas son cuatro adolescentes que encapsulan sin muchos matices una sucesión de arquetipos: el rudo, el bromista, la joven irrespetuosa que arrastra un trauma de su pasado, y el recién llegado al pueblo, de buen corazón pero víctima de las malas compañías. Los cuatro se encuentran presos de las maniobras de una perversa mujer, quien luego de morir los convierte en peones de un macabro juego que coquetea con lo sobrenatural. Uno a uno, los adolescentes caen en una pesadilla que los lleva a enfrentarse a sus propios demonios, y a dolorosos recuerdos que deberán revivir. Y alcanzan unos pocos minutos para intuir quién muere y quién sobrevive, en el marco de un relato que es un reciclado de algunos oxidados hábitos del género.

En su interés por rendirle culto a los ochenta (década en la que se ambienta la historia), La llamada final termina haciendo una mímesis tan perfecta con ese período, que cae en sus peores vicios, presentado un film que tropieza con los puntos más débiles del cine de terror.