Turbulencia en la oficina: la comedia romántica de Netflix que despega por la química entre sus protagonistas

Turbulencia en la oficina (Office Romance - EE.UU. / 2026). Dirección: Ol Parker. Guion: Brett Goldstein, Joe Kelly. Fotografía: Robert Yeoman. Edición: Peter Lambert. Elenco: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Edward James Olmos, Bradley Whitford, Amy Sedaris. Disponible en Netflix. Duración: 116 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Uno de los elementos ineludibles en una comedia romántica exitosa es la química entre los protagonistas. Se trata de esa chispa que enciende la llama sobre el terreno combustible de un guion con estructura sólida y personajes bien delineados

Desde el primer momento en el que Jennifer Lopez y Brett Goldstein comparten pantalla, la química es evidente. Algo singular sucede en el encuentro entre Jenny del Bronx y el hombre de Londres; la superestrella glam y el comediante que se hizo famoso interpretando a un jugador de fútbol gruñón en Ted Lasso resultan una combinación inflamable.

Turbulencia en la oficina, dirigida por Ol Parker, se sostiene sobre esa inefable virtud, mientras encara las múltiples dificultades de realizar una comedia romántica que funcione en todos los frentes. El balance final dará una película que tiene varias cualidades, pero no alcanza todo su potencial.

Desde el primer momento en el que Jennifer Lopez y Brett Goldstein comparten pantalla, la química es evidente Ana Carballosa/Netflix - untitled-6847

El guion, escrito por el propio Goldstein junto con Joe Kelly, sigue al pie de la letra la estructura de una comedia romántica clásica, dándole toques actuales. Algunos no terminan de cerrar, como un acercamiento a un humor que pretende ser más “jugado”, pero en un tímido intento que genera una disonancia. En cambio, tiene más éxito en su propuesta de un regreso a una comedia romántica un poco más sexy, posible gracias a la ya mencionada química entre JLo y su co-protagonista.

La relación central de Turbulencia en la oficina es adulta, entre dos profesionales exitosos que no tienen la misma suerte en el amor que en los negocios. Lopez interpreta a Jackie Cruz, la muy chic CEO de una aerolínea que fundó su padre y piloto avezada; mientras que Goldstein se escribió para sí mismo el papel de un abogado inteligente y con un carácter reservado, pero encantador. La demanda de una aerolínea competidora reúne a la jefa con el nuevo empleado del equipo de legales de la empresa y la atracción mutua es innegable.

La presentación de los personajes, ante el público y entre ellos, está armada de una forma inteligente y eficaz para darle pie al romance. Evitando el cliché del caballero de armadura brillante que viene a salvar a la sobre exigida dama ejecutiva (o al revés), la película construye una historia en la que dos personas se enamoran y potencian lo que cada uno puede ser (aunque llegar a eso no sea fácil).

Office Romance. (L-R) Jennifer Lopez as Jackie Cruz and Brett Goldstein as Daniel Blanchflower in Office Romance. Cr. Ana Carballosa/Netflix © 2026. Ana Carballosa/Netflix - AnaC-5128

La intriga de negocios no es demasiado original, pero funciona como una excusa para generar un obstáculo para el romance. En ese sentido, el mecanismo del guion es astuto. Los impedimentos, esa parte clave en la comedia romántica para que haya tensión dramática, son uno de los puntos más difíciles de desarrollar con eficacia. Teniendo menor incidencia en la elección de una pareja los mandatos familiares y sociales, los conflictos más lógicos para los enamorados de esta época son los internos. Y los que enfrentan los protagonistas de esta película tienen suficiente peso.

Por otro lado, la línea argumental que se refiere a la hermana del protagonista es un toque de comedia más extraño y menos convencional, que funciona bien para desarrollar al personaje de Goldstein.

Betty Gilpin se luce como Sydney Bloom, la mano derecha de la protagonista Ana Carballosa/Netflix - AnaC-0988

La actriz inglesa Jodie Whittaker, quien cumple ese papel de la hermana, y Betty Gilpin, que se luce como la mano derecha de la protagonista, se destacan dentro de un elenco consistente que incluye a talentos como Bradley Whitford, Edward James Olmos, Amy Sedaris y Tony Hale, en roles breves.

Divertida y con una pareja protagónica que seduce, Turbulencia en la oficina despega con fuerza, pero se complica en la segunda mitad y tiene un aterrizaje un tanto forzoso. Aun así, el viaje vale la pena.