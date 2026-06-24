Estrenos de cine: Una apagada Supergirl confirma la fatiga que padece el cine de superhéroes

Supergirl (Estados Unidos/2024). Dirección: Craig Gillespie. Guion: Ana Nogueira. Fotografía: Rob Hardy. Música: Claudia Sarne. Edición: Tatiana Siegel y Fred Raskin. Elenco: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Corenswet. Distribuidora: Warner. Duración: 107 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: regular.

La nueva etapa del universo cinematográfico de DC comandada por James Gunn y Peter Safran se sostiene a partir de una premisa básica: hay que encontrar un lugar en el mundo para los superhéroes extraviados, perdidos o directamente exiliados a la fuerza para evitar la muerte.

Allí están, a la cabeza, los habitantes originarios del planeta Kryptón: Jor-El (luego transformado en Clark Kent-Superman) y su prima hermana Kara Zor-El, para todos Supergirl, que encuentra por fin en la pantalla grande una aventura propia, que retrocede unos cuantos casilleros desde el lugar conquistado hace casi un año por el nuevo Superman. Se estrena este jueves en la Argentina con fuciones anticipadas en los horarios vespertinos del miércoles 24.

Allí conocimos fugazmente a la nueva Kara (Milly Alcock) insinuando todos los rasgos de carácter que desarrolla aquí plenamente: descuidada, huraña, insolente, descreída, enojada con el mundo. Ahora los papeles se invierten: el Hombre de Acero (David Corenswet), ya instalado y, sobre todo, adaptado a su nuevo hogar en nuestro planeta trata de mostrarle de un modo casi irónico su conquistado equilibrio a una chica que elige festejar sus 23 años sola y borracha en un planeta extraño, distante y ajeno.

Su único punto de referencia en el mundo es Krypto, la inquieta mascota que en sus versiones (un auténtico y hermoso labrador blanco o su versión digitalizada) se roba cada escena en la que aparece. El temor a perder al perro lleva a Kara, a regañadientes, a unirse a la adolescente Ruthye (Eve Ridley), que para vengar a su familia asesinada sale a la caza del villano Krem, que el actor alemán Matthias Schoenaerts transforma en una caricatura.

Jason Momoa, como Lobo Warner Bros

La película entera es otro viaje hecho a la fuerza, en este caso compartido entre las dos chicas, y pensado más para la reflexión de los fans que para un público más conectado con la idea del cine de superhéroes más cercana al entretenimiento puro. Pese a eso, algunos raros giros de la trama provocarán extrañeza entre los seguidores incondicionales del universo DC.

Los inevitables momentos de acción pura están marcados por una densidad y un concepto visual más bien oscuro y desolado (el rodaje se hizo en Islandia), característico de la ciencia ficción retro-futurista. Supergirl sigue sin demasiada claridad una línea que se conecta con Duna, con algunas aventuras de Star Wars y de El vengador del futuro, entre otras.

Supergirl es una historia de origen (los únicos tramos con luz plena representan la inocencia del personaje cuando era una niña) y de aprendizaje. Mirado desde esta última dimensión, el relato retoma un debate moral clave de la trama de Superman, el que se plantea a partir de la postura del héroe que rechaza la idea de matar porque acompañará toda la vida como un trauma a quien la aplica. El modo en que se resuelve aquí esa cuestión sugiere interesantes derivaciones para las próximas películas de DC, aunque no hay pistas de esa posible continuidad: en esta película no hay escenas poscréditos.

El villano Krem, interpretado por que el actor alemán Matthias Schoenaerts, junto a Supergirl Warner Bros

La talentosa Alcock logra extraer algo de nobleza de la malhumorada postura de su personaje, pero las circunstancias no lo ayudan demasiado. Se ve envuelta en peleas que a menudo resultan poco inteligibles, disimuladas en vano por efectos digitales que se notan demasiado.

Tampoco tiene mucho sentido en la trama la aparición ocasional de Lobo, el antihéroe (mezcla de mercenario y cazador de recompensas) encarnado con espíritu divertido por Jason Momoa con un cigarro humeante entre los labios y maquillaje al estilo de Alice Cooper. Supergirl entretiene en dosis modestas, desconcierta en la misma proporción a fanáticos y extraños y sobre todo mantiene abiertas todas las preguntas (hasta las más inquietantes) sobre el futuro del fatigado cine de superhéroes.