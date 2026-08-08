La historia de amor olvidada de Brenda Asnicar con un famoso jugador de fútbol

El casi olvidado romance entre Brenda Asnicar y Carlos Tévez volvió a estar en el centro de la escena debido a las recientes declaraciones de la actriz en una entrevista en el podcast Nada que ocultar, conducido por la reconocida drag queen Lady Nada. Aunque pasaron más de 13 años desde que tomaron caminos separados, la actriz y cantante no dudó en sincerarse sobre los aspectos más complejos y dolorosos de aquel vínculo que paralizó al mundo del espectáculo local e internacional en el año 2010.

El casi olvidado romance entre Brenda Asnicar y Carlos Tévez volvió a estar en el centro de la escena debido a las recientes declaraciones de la actriz en una entrevista en el podcast Nada que ocultar

En aquel momento, la noticia impactó de lleno en los medios. Por un lado, él brillaba como la gran figura del Manchester City en la Premier League inglesa y venía de disputar el Mundial de Sudáfrica con la selección argentina. Por el otro, ella era una joven figura en pleno auge tras ponerse en la piel de la icónica Antonella Lamanna en la tira infantil Patito Feo (eltrece). La chispa comenzó cuando el ídolo futbolístico consiguió el número de teléfono de la artista e inició una etapa de permanente contacto mediante mensajes de texto. Poco tiempo después, el flechazo terminó en unas románticas escapadas hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche y discretas salidas en Buenos Aires, entre las que se encontraba una recordada noche en el boliche Groove durante una presentación del grupo musical Piola Vago.

Brenda Asnicar y Carlos Tevez durante su romance

Sin embargo, detrás del frenesí mediático y las fotos a escondidas, la exposición pública trajo serias consecuencias emocionales para la joven. En su reciente reaparición mediática, Asnicar puso el foco en la marcada diferencia de edad —ella tenía apenas 17 años al momento del acercamiento inicial y él rondaba los 26— y en la falta de protección que sintió por parte del deportista frente al feroz juzgamiento de la opinión pública.

La actriz y cantante no dudó en sincerarse sobre los aspectos más complejos y dolorosos de aquel vínculo que paralizó al mundo del espectáculo local e internacional en el año 2010

El detonante principal de su enojo fue una versión malintencionada que circuló durante el tiempo que duró la relación. Diversas publicaciones periodísticas afirmaban que el exjugador de Boca Juniors le había regalado la casa donde ella vivía con su familia. “Me dolió quizás que mi propia pareja no me defendiera en ese momento”, reveló Brenda al mismo tiempo en el que remarcó que la propiedad había sido comprada con el dinero que obtuvo como fruto de su propio trabajo desde muy chica y con el esfuerzo de sus seres queridos.

Asimismo, la artista lamentó que, en lugar de valorar el logro de una joven argentina que con dedicación profesional podía progresar y ayudar a su círculo íntimo, el entorno mediático prefiriera atribuirle ese mérito a su novio de aquel entonces. A la distancia, Asnicar calificó de “estúpido” el tratamiento que se le dio al tema, aunque reconoció que en su adolescencia le provocó una profunda frustración e impotencia.

Brenda Asnicar y Duki estuvieron juntos durante aproximadamente un año Gerardo Viercovich

Pese a que la historia duró menos de un año y concluyó a comienzos de 2011, la cantante dejó en claro la huella que marcó ese periodo en su vida personal. No obstante, al hacer un balance general sobre su historial sentimental, reconoció con orgullo una característica compartida entre sus exparejas, al mencionar también a Duki: el enorme talento artístico y profesional que todos ellos poseen en sus respectivas disciplinas.