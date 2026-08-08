Emiliano Brancciari, cantante de No Te Va Gustar, le hizo frente a los rumores de romance con Griselda Siciliani: “La admiro”

En una jornada marcada por las especulaciones en el mundo del espectáculo, Emiliano Brancciari, el líder de la banda uruguaya No Te Va Gustar, decidió romper el silencio para desmentir las versiones que, durante las últimas horas, lo vinculaban sentimentalmente con Griselda Siciliani. El rumor, que cobró fuerza a partir de lo expuesto en el ciclo televisivo Intrusos (América TV), sostenía que ambos habrían comenzado un vínculo amoroso meses atrás.

La respuesta de Brancciari llegó a través de su cuenta oficial en X, donde el músico compartió una foto de una tele con el programa donde se exhibía una placa con la consulta sobre el supuesto noviazgo: “¿Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari?”. Con tono tajante y directo, el artista escribió: “¡Me mandan esto que es cualquiera! La admiro mucho, pero no nos conocemos”. De esta manera, cerró cualquier posibilidad de verosimilitud en las versiones difundidas en diversos medios de comunicación, que señalaban encuentros en la zona de Palermo y una supuesta presencia efusiva del músico en las funciones de Boîte, el espectáculo que la actriz protagoniza junto a Carlos Casella en La Trastienda.

Emiliano Brancciari desmintió una relación amorosa con Griselda Siciliani Captura X (@EGBrancciari)

Por su parte, Siciliani también se pronunció mientras el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se encontraba al aire. Ante la consulta de los panelistas sobre el supuesto romance, la protagonista de Envidiosa envió una serie de mensajes de audio para frenar las especulaciones. “No, Adri, desmiento rotundamente”, fue la respuesta inmediata de la actriz. En la misma comunicación, la artista añadió: “Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más”.

El origen del rumor se basó en la actividad pública y digital de ambos, ya que, según detallaron en el ciclo de espectáculos, la presencia de la actriz en los recitales de la banda y el hecho de que ambos se siguieran en las redes sociales fueron interpretados como indicios de una cercanía mayor. No obstante, al verse envuelta en la narrativa del enigmático, la propia actriz contactó a los conductores del programa para preguntar si el tema central del debate era ella, momento en el cual procedió a desmentir la información. Siciliani enfatizó que está soltera y hasta juró por su hija que no existía vínculo alguno.

Griselda Siciliani desmintió su romance con Emiliano Brancciari en vivo

A pesar de la negativa explícita de ambos involucrados, la mesa de panelistas de Intrusos mantuvo una postura cautelosa sobre el tema. Paula Varela aseguró recibir confirmaciones extraoficiales por parte de colegas sobre el supuesto romance. Por el lado del equipo de producción, se insistió en que van a analizar los movimientos de ambos, basándose en el testimonio de quienes presenciaron una supuesta interacción en la primera fila de la obra que Siciliani estrenó el pasado 30 de julio.

La insistencia de los programas de espectáculos sobre la veracidad del vínculo contrastó con la firmeza del comunicado de Emiliano Brancciari en redes sociales. El músico, nacido en Munro y referente de la escena regional, priorizó la aclaración pública para poner fin a las interpretaciones que, según su versión de los hechos, carecían de fundamentos reales. Esta situación ocurre en un contexto donde Griselda Siciliani se encuentra enfocada en su nueva apuesta teatral Boîte.