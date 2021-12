Estrenos de cine: Will Smith, monstruos amigables y no tanto, y Shakespeare a la argentina componen la variopinta cartelera de novedades

Desde hoy, siete nuevas películas se suman a la cartelera cinematográfica, que gracias a ellos ganará en variedad y le brindará opciones para ver a toda la familia. Entre el variopinto conjunto de novedades aparecen Rey Richard, el film que podría conseguirle una nominación al Oscar a Will Smith, La familia Monster 2, la película de animación enfocada en los más chicos y varios films argentinos que van de la comedia costumbrista Ex casados a las búsquedas artísticas de Matías Piñeiro con Isabella y de Fernando Spiner con Inmortal, y la fábula de amor rosarina Milagro de otoño de Néstor Zapata. Y, para los fanáticos del terror, esta semana también llegó a las salas una nueva entrega de la saga Resident Evil. A continuación, qué dijeron los críticos de LA NACION sobre los estrenos de esta semana.

Rey Richard

Will Smith encabeza el film sobre el padre de las hermanas Venus y Serena William

Las películas biográficas o biopics suelen dividirse entre aquellas que son demasiados reverentes del personaje que retratan y aquellas que se alejan tanto del original que resulta difícil reconocerlo. El peligro de intentar condensar toda una vida en unas cuantas anécdotas supuestamente reveladoras termina por transformar a muchos de los films de este género en una experiencia fútil. En cambio, la reconstrucción de las experiencias de Richard Williams (Will Smith), el decidido padre de las tenistas Venus y Serena Williams, escapa de esos posibles tropiezos. Así lo explica Milagros Amondaray en su crítica: “Ni demasiado tibio ni excesivamente controversial, el largometraje centrado en Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena, se mueve en un género que presenta infinidad de opciones y tentaciones, sobre todo cuando en la producción está involucrada la familia, lo que podría haberle jugado en contra al cineasta. Por el contrario, Green toma los claroscuros de Richard como arma para reconstruir la historia de un hombre imperfecto, y eso salva al film, entre otras acertadas decisiones, de ser incluido en la extensa lista de biopics melosas, episódicas, de estructuras inamovibles ”.

Isabella

Isabella

Matías Piñeiro, premiado director argentino que acaba de ser reconocido en el festival de Mar del Plata por este film, vuelve a probar su habilidad para transformar lo clásico en vanguardia. De regreso a su saga cinematográfica denominadas “Las Shakespeareadas” ésta vez la inspiración llega de la obra Medida por medida. A través de la historia de una actriz (interpretada por María Villar) que está preparándose para encarnar a Isabella, la protagonista de la obra de Shakespeare, Piñeiro construye una comedia que a veces es obra de cámara y también reflexión sobre la creación artística y sus claros y oscuros. Dice Alejandro Lingenti en su crítica: “Piñeiro es plenamente consciente de que la imagen es el concepto primordial del cine y lo asume siempre con rigor e inventiva. En el extenso sistema de ecos y resonancias que su obra ha establecido con las comedias de Shakespeare, sigue refinando su discurso y agregándole capas: ahora, el amor entendido como amenaza de opresión, el uso discrecional del poder en los ámbitos regulados por jerarquías (incluso cuando se trata de contextos teóricamente más “relajados” como el artístico) y el acecho de la incertidumbre, un principio que parece regir la deriva de sus personajes , simbolizada en ése púrpura que domina la paleta de Isabella”.

La familia Monster 2

Tiernos monstruos en esta secuela animada

Esta continuación del film de animación alemán que juega con personajes conocidos de la literatura y el cine como Drácula y su fiel Renfield y otros monstruos de leyenda no es precisamente original, pero resulta un amable entretenimiento. Según la reseña de Pablo De Vita, “sin la originalidad de la primera, esta familia logra entretener con su inocente pasatiempo para toda la familia que combina aventuras para los más pequeños y referencias a las películas de Misión: imposible y el Universo Cinematográfico de Marvel, para los más grandes . Lo hace al precio de un guion con buenos momentos y muchos lugares comunes y una animación que no otorga nada nuevo ni de especial calidad en la materia”.

Ex casados

Ex casados HUGO BATTISTESSA

La comedia de matrimonio forma parte de la venerable tradición de la comedia romántica. Su lugar destacado entre las producciones de Hollywood se sostiene desde la década del cincuenta y ha tenido muy valiosos exponentes en otras latitudes. En la Argentina, por ejemplo, dos films que honraron el recurso narrativo recientemente fueron Las Vegas y El amor menos pensado, películas diferentes entre sí pero que sin lugar a dudas destacaron las posibilidades del subgénero. No se puede decir lo mismo de Ex casados, una película que con una premisa similar, la reunión de una pareja ya disuelta, que según la crítica de Milagros Amondaray, “ aunque pretende poner la lupa sobre los estereotipos, cuando los chistes de Moldavsky tapan un debate más profundo sobre la batalla de los sexos, el planteo maniqueo pone al film ante una encrucijada: explorar esas diferencias o rendirse ante lo superfluo. Ex casados se inclina por lo segundo y subestima así el poder de la comedia para adentrarse en terrenos más incómodos, espinosos e interesantes ”.

Resident Evil: Bienvenidos a Racoon City

Entre remakes, secuelas y relanzamientos, Hollywood parece no cansarse nunca de volver sobre las mismas historias que alguna vez le aportaron buenos dividendos. En este caso, se trata de una precuela, un regreso a los orígenes que inspiraron la saga cinematográfica a partir de un exitoso videojuego. Con la intención de un nuevo comienzo este capítulo se enfoca, como cuenta Paula Vázquez Prieto en su reseña, “ en una historia de horror clásica con aires de bajo presupuesto, espacios del gótico, una sombría corporación farmacéutica con laboratorios subterráneos que ensayan peligrosos experimentos desemboca en un festín de cráneos vampíricos, zombis sedientos, mansiones con vitraux y una serie de monstruos viscosos diseñados en prolijo CGI ”.

Inmortal

Inmortal

El realizador Fernando Spiner cuenta una historia de vida, muerte y lo que reside con las herramientas de la ciencia ficción y la sutil interpretación de Belén Blanco como la mujer que regresa a la Argentina tras la muerte de su padre para descubrir que aquel experimento para viajar al más allá dio resultado. A partir de allí, como cuenta María Fernanda Mugica en su crítica, “ Inmortal construye un suspenso intrigante y plantea ideas sobre el duelo. Entre todo eso, propone una mirada singular sobre la ciudad de Buenos Aires, materializada en distintas secuencias, como la recorrida de un pasillo de hotel que parece infinito o la simetría del plano de un bar . Y su contracara en el más allá, un reflejo presentado en tonos amarillos pálidos, que subraya el valor de esa vitalidad, a veces abrumadora, de la ciudad de los vivos, frente a la quietud aplastante de la que habitan los muertos.”

Milagro de otoño

Milagro de otoño

Protagonizada por Luis Machín, esta película cuenta la historia de Faxman, un artista trashumante cuya vida cambia cuando conoce a Candelaria y al amor que lo cambia todo. En su recorrido por los pueblos donde con sus habilidades como titiritero y sus trucos de magia encanta a la platea que, con la aparición de Candelaria, termina por fascinarlo a él. Filmada casi íntegramente en Rosario, según detalla Alejandro Lingenti en su crítica, “ la película descansa sobre todo en el solvente trabajo de Luis Machín, protagonista absoluto de un relato sobrecargado de alegorías y viajes al pasado integrados como elemento fantástico en una trama por lo demás convencional ”.

Más allá del circuito comercial

El terror de regreso en Buenos Aires. Desde hoy y hasta el 12 de diciembre en el cine Multiplex Belgrano se llevará a cabo la 22° edición del festival Buenos Aires Rojo Sangre. Con una programación que incluye películas nacionales como El desarmadero (Eduardo Pinto), Punto Rojo (Nic Loreti), Existir (Gabriel Grieco), La sombra del gato (José María Cicala), Émesis (Pablo Parés) y Los inventados (Leo Basilico, Nicolás Longinotti, Pablo Rodríguez Pandolfi) entre films de terror de otras latitudes como Taiwan, Japón y los Estados Unidos. El encuentro cinematográfico también incluirá actividades especiales que se realizarán en el Auditorio Larreta del Museo de Arte Español (Mendoza 2250) y una edición online que se podrá seguir desde la plataforma digital Vivamos Cultura (https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar) en todo el territorio argentino. Para más información ingresar en www.festivalrojosangre.com.ar

Ventana Sur. En el marco del encuentro del mercado de cine iberoamericano, Ventana Sur, que se está realizando esta semana en Buenos Aires se proyectarán en el cine Gaumont películas apoyadas por el Programa Ibermedia. Funciones: hoy, a las 19.30, se verá La bronca (Perú); a las 22, El empleado y el patrón (Uruguay). Mañana, a las 19.30, Los sonámbulos (Argentina); a las 20, A.CERO.5, (España); a las 22.30, A media voz (Cuba).

Festival de Sitges en el Gaumont. Esta semana la oferta del cine de terror en la ciudad se completa con una selección de películas exhibidas en la muestra de cine catalana especializada en el género que podrán verse hasta el domingo en el Gaumont. Funciones: hoy, a las 21, Bob Cuspe: Nós nao gostamos de gente (Brasil); mañana, a las 17, A nuvem rosa (Brasil); pasado mañana, a las 19, La dama del fantaterror (cortometraje, España); pasado mañana a las 19.15, El apego (Argentina); a las 22, La pasajera (España); domingo, a las 19, LLanto maldito (Colombia); a las 22, Y todos arderán (España).

Canal 54 en el Centro Cultural San Martín. Como parte de la programación de cine documental del Centro Cultural San Martín desde hoy y hasta el domingo se podrá ver la película dirigida por Lucas Larriera que entreteje una investigación sobre la transmisión captada por un radioaficionado de Avellaneda de la llegada del hombre a la Luna en 1969. Entre teorías conspirativas y la exploración de la fascinación con el espacio exterior, Larriera construye un lúdico relato original