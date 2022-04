Festival de Cannes 2022: la vuelta de David Cronenberg, el aterrizaje de Tom Cruise y el film de David Lynch que nunca existió

El Festival de Cannes quiere recuperar su brillo prepandémico para su 75a. edición con un regreso a su mes tradicional de realización, mayo. Este año, el encuentro cinéfilo de la Costa Azul se celebrará entre el 17 y el 28 de mayo. Y, a juzgar por el lineup de su competencia oficial, la más prestigiosa del mundo –que se conoció en parte, potenciando los anuncios con suspenso– puede ser una de sus más memorables.

Por lo pronto, a la espera que se conozca la composición del jurado y las muestras paralelas, se resolvió la intriga alrededor de la película más esperada en el anuncio, una que marcaría el regreso de David Lynch, pero que, contra los rumores, efectivamente no existe. El director de Twin Peaks ya había aclarado que no está trabajando en un proyecto cinematográfico con Laura Dern, como se creía y el anuncio de Thierry Fremáux terminó de cerrar las dudas. Lynch dijo en una reciente entrevista para Entertainment Weekly que no tiene ni ningún proyecto en marcha. Dejó entrever que posiblemente sí haya una sorpresa en Cannes, aunque no será de su autoría.

La potente selección oficial de películas que optarán a la Palma de Oro incluye estrenos de cuatro directores que ya han obtenido este galardón en ediciones anteriores. El japonés Hirokazu Kore-eda presentará Broker, el director rumano Cristian Mungiu estará presente con RMN, el sueco Ruben Ostlund estrenará Triangle of Sadness y los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne competirán con Tori y Lokita. Otro de los grandes nombres destacados en esta selección es David Cronenberg, quien aspirará al galardón con Crimes of the future, película protagonizada por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, del que ya se lanzó un trailer apropiadamente terrorífico. Neon, el distribuidor de la película, lanzó un primer trailer del filme, de alto impacto visual. Ambientada en un futuro cercano donde no existe el dolor, la historia muestra a una humanidad que ha aprendido a evolucionar biológicamente para adaptarse a los cambios de este nuevo mundo. El director James Gray llevará Armageddon Time, mientras que los locales Arnaud Desplechin (Frere et soeur) y Claire Denis (Estrellas al mediodía) presentarán sus nuevos films.

El delegado general del festival, Thierry Fremaux, a la izquierda, aplaude mientras el presidente del festival, Pierre Lescure, sonríe durante una conferencia de prensa para anunciar la programación del festival de cine de Cannes para la próxima edición 75 Francois Mori - AP

El resto de los creadores que competirán en la selección oficial son Valeria Bruni Tedeschi, Tarik Saleh, Lucas Dhont, Park Chan-wook, Jerzy Skolimowski, Ali Abbasi, Saeed Roustaee, Mario Martone, Kelly Reichardt y el disidente ruso Kirill Serebrennikov, cuyas obras ya habían sido proyectadas en el certamen en otras dos ediciones. Son los 18 realizadores -este año, solo tres son mujeres- seleccionados entre las 2000 películas recibidas por los organizadores para ser consideradas para la competencia.

No hay películas latinoamericanas en competencia por el máximo galardón. De momento, la presencia iberoamericana se limita a la película Domingo y la niebla, del costarricense Ariel Escalante, que se podrá ver en la sección Una Cierta Mirada.

Fuera de competencia, el festival mirará como suele hacer a las grandes estrellas y artistas de Hollywood, con la proyección de la nueva película del cineasta Baz Luhrmann, la biopic de Elvis, que es la primera película del director australiano desde El gran Gatsby en 2013. Por otro lado, la producción prevista para la apertura del festival el 17 de mayo será Z, de Michel Hazanavicius, una comedia de terror que combina cine y zombis. Por La Croisette también pasará Tom Cruise, que recibirá un homenaje aprovechando que protagoniza otra de las películas que se podrán ver fuera de competición, Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski.

Entre los cineastas primerizos que debutan en Cannes se encuentran Chie Hayakawa con Plan 75, Lise Akoka y Romane Gueret con Lles Pires, Saim Sadiq con Joyland, Lola Quivoron con Rodeo, Maksim Nakaonechnyi con Butterfly Vision y Alexandru Belc con Metronom. Además, la actriz estadounidense Riley Keough presentará su debut como directora con Beast, producción que codirigió junto a Gina Gammell.