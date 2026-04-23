La cuestionada fusión Paramount-Warner está más cerca, tras obtener un respaldo clave “en apenas 10 minutos”

La multimillonaria operación de 110.000 millones de dólares que unirá a los estudios Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD) bajo una misma conducción sumó un apoyo clave al obtener este jueves en apenas 10 minutos el respaldo “abrumador” de los accionistas de WBD.

De esta manera queda casi totalmente allanado el camino para cerrar definitivamente un acuerdo que cambiará en el futuro cercano el mapa actual de la industria del entretenimiento más poderosa del mundo. Solo queda pendiente el aval de las autoridades que se encargan en los Estados Unidos de fijar las reglas de funcionamiento para estas actividades.

El voto favorable a la fusión se impuso por amplia mayoría durante un encuentro que duró apenas 10 minutos, según informaron este jueves los principales medios de Hollywood. Pero al mismo tiempo los accionistas de WBD rechazaron la propuesta de otorgar un paquete indemnizatorio con cifras astronómicas a David Zaslav, actual director ejecutivo de esa empresa, y al resto de los directivos que tendrán que dejar la compañía una vez que la fusión consiga la definitiva luz verde para hacerse efectiva.

La torre de agua, un símbolo histórico de los estudios Warner Bros. instalados en Burbank (California) Jae C. Hong - AP

Varios accionistas y las firmas que los representan dejaron trascender en las últimas horas su profunda molestia por los términos de la compensación que recibiría Zaslav una vez que deje su actual cargo en WDB. Deadline, uno de los medios digitales mejor informados de Hollywood, informó que Zaslav recibirá un total de 886 millones de dólares una vez que la operación termine de concretarse. También adelantó que solo el 17% de los accionistas de WBD se pronunciaron a favor de ese pago. Tuvo un 82% de votos en contra.

La cuestionada cifra seguirá firme pese al rechazo porque el voto de los accionistas (tanto en este caso como en el de la aprobación de la fusión) no es vinculante, pero resulta al mismo tiempo lo suficientemente enfático e influyente como para no ser soslayado en cualquier decisión que se tome de aquí en adelante. Si el acuerdo logra la venia completa de las autoridades en el tercer trimestre de este año, momento estimado por los analistas de la industria como el más factible, Zaslav tendrá que dejar su puesto de director ejecutivo, pero a cambio engrosará todavía más su ya multimillonario patrimonio.

Lo que más molestó a los accionistas es el anuncio de que Zaslav se vio favorecido por un reembolso que le permitirá evitar el pago de los impuestos exigidos por las leyes estadounidenses al pago de cualquier beneficio ajeno al salario, entre ellos una indemnización. De ese cálculo surge el total de 886 millones de dólares que le fue asignado en el momento de su salida, según aparece en el acuerdo suscripto entre Paramount y WBD.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros Discovery. getty images

“Zaslav es como un empleado de una funeraria que vistió el cadáver, lo dejó suficientemente prolijo como para el funeral y se está yendo con millones y millones de dólares en el bolsillo”, señaló el director de un estudio hollywoodense rival de Paramount y WBD citado recientemente por Variety. Este testimonio anónimo se suma a la ola de quejas, extendidas a lo largo y a lo ancho de la industria, por las derivaciones posibles de la operación, sobre todo en términos de empleo.

La muestra más visible del rechazo a la fusión entre Paramount y WBD, que tendrá entre otros efectos la integración completa de las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max, es la campaña BlockTheMerger.com, que empezó con la publicación el 13 de abril pasado de una carta abierta respaldada en un principio por 1000 personalidades de Hollywood.

El rechazo a la fusión crece dentro de la industria del entretenimiento Chris Pizzello - Invision

Entre los firmantes se destacan los nombres de Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Anya Taylor-Joy, J. J. Abrams, Mark Ruffalo, Denis Villeneuve, David Fincher, Mark Ruffalo, Ben Stiller y muchos más. Un mes después, ese movimiento ya suma el respaldo de unos 4000 representantes de la industria, encabezados institucionalmente por el sindicato que agrupa a los guionistas de Hollywood (Writers Guild of America).

La oposición al acuerdo se agudizó desde que Paramount declaró su intención de aplicar un ajuste de 6000 millones de dólares en la nueva megaempresa que surgirá tras la fusión. “Esto indica que se producirán despidos masivos si se concreta la operación”, agregó Variety.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se pronunció en contra de la fusión entre Paramount y Warner

Pocas horas antes del amplio respaldo que obtuvo la propuesta de fusión entre los accionistas de WBD, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, había reclamado públicamente que se rechazara el acuerdo. “Esta fusión es demasiado para los neoyorquinos. Miles de puestos de trabajo están en riesgo en la ciudad. El costo de las suscripciones a las plataformas de streaming aumentará y la competencia va a desaparecer con dos de las más poderosas compañías mediáticas de Estados Unidos unidas bajo un solo techo, decidiendo lo que vamos a ver y escuchar”, había dicho Mandami en las primeras horas del jueves.

Tras conocerse el veredicto de los accionistas, la senadora demócrata por Massachussetts Elizabeth Warren, la figura política que viene oponiéndose desde el comienzo al acuerdo con argumentos antimonopólicos, dijo que todavía no se trata de un hecho consumado. “Los fiscales generales estatales de todo el país están tomando medidas para frenar este desastre. Debemos continuar esta lucha”, dijo en un comunicado.

“Agradecemos el apoyo y la confianza que nuestros accionistas han depositado en nosotros para maximizar el potencial de nuestra cartera de entretenimiento de primer nivel. Junto con Paramount esperamos crear una excepcional compañía integrada que ampliará las opciones para el consumidor y beneficiará a la comunidad global unida a través del talento creativo”, declaró el presidente de la junta de accionistas de WBD, Samuel Di Piazza Jr., tras la aprobación.

David Ellison, el hombre fuerte de Paramount e impulsor de la fusión con Warner Evan Agostini - Invision

Anticipándose a lo que acaba de ocurrir, el director ejecutivo de Paramount y principal artífice de la operación, David Ellison, hizo la semana pasada una aparición fuera de programa en CinemaCon, la convención anual de los dueños de las cadenas de exhibición cinematográfica en Estados Unidos y allí se comprometió al lanzamiento en pantalla grande de al menos 30 películas al año si se concreta definitivamente la fusión entre los dos estudios. También se mostró a favor de apoyar una primera ventana de estreno exclusiva para los cines de 45 días para todos esos títulos.

“Pueden contar con nuestro compromiso total. Y les demostraremos que lo decimos en serio”, dijo Ellison entre aplausos. Los propios exhibidores no terminan de ponerse de acuerdo frente al terremoto provocado por la fusión entre Paramount y WBD. El director ejecutivo de la cadena AMC, una de las más grandes del hemisferio norte, consideró “positivo para el negocio” el acuerdo para integrar ambos estudios.

Sin embargo, Michael O’Leary, el presidente de Cinema United, la entidad anfitriona de CinemaCon que agrupa a la mayoría de las grandes cadenas de cine con alcance global, puso reparos al acuerdo, sobre todo en relación con la eventual pérdida de empleos. “Nos gustaría que Warner operara como una empresa independiente. Si algo funciona no hay que tocarlo. Y si Paramount compra a Warner y la producción disminuye no hay dudas de que los cines cerrarán”.