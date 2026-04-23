El director de El diablo viste a la moda explicó por qué Adrian Grenier no participa de la esperada secuela

Durante la pandemia pasaron cosas extrañas. Una de ellas fue la creación de una teoría que se hizo viral en cuestión de horas y que aseguraba que el verdadero villano de El diablo viste a la moda no era Miranda Priestly, el personaje inspirado en Anna Wintour interpretado por Meryl Streep, sino Nate Cooper, por no acompañar a su amada Andy (Anne Hathaway) en su carrera hacia el éxito.

Miranda, Andie y Nate, un triángulo poco común

El 30 de abril se estrena la esperada secuela del film de 2006, y uno de los cinco protagonistas no forma parte del elenco. Sí, justamente Adrian Grenier, el actor que interpretó a Nate.

A propósito de su ausencia, David Frankel, director tanto de la película original como de la secuela, reveló en una entrevista publicada por Entertainment Weekly que en un primer momento tuvo la idea de sumar brevemente al actor de Entourage. “Tuve la idea de incluirlo discretamente en un cameo, pero al final, ya era demasiado tarde en nuestro calendario de producción para poder hacerlo”, explicó el realizador.

Adrian Grenier Anne Hathaway en una escena de El Diablo viste a la moda Fox Pictures

En declaraciones a Page Six en marzo, Grenier rompió el silencio y explicó cuál es, según su mirada, el motivo por el que no fue invitado a retomar su papel de Nate: “Obviamente, fue una decepción no haber recibido la llamada para participar en la secuela, pero también entiendo que hay cierta controversia con respecto al personaje de Nate, así que eso podría tener algo que ver”, explicó.

Grenier dijo que “por supuesto” le habría encantado regresar junto a Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Streep, pero que no guarda rencor. “Todos somos fans de la película, independientemente de si aparecemos en ella o no”, aseguró. Y dejó en claro que no pierde las esperanzas: “Que no haya aparecido en esta segunda película, simplemente deja espacio para un spin-off [sobre su personaje]”.

Para muchos, Nate Cooper, el personaje interpretado por Adrian Grenier, era el verdadero villano de la película Fox Pictures

En el film original, la relación de Andy con Nate comienza a tambalear cuando ella empieza a priorizar las exigencias de su jefa, la directora jefe de la revista de moda ficticia Runway. En ese contexto, él prácticamente la obliga a elegir entre la relación y el trabajo.

Pero Granier no fue el único que quedó fuera de la secuela. Según informaron varios medios internacionales esta semana, Sydney Sweeney había grabado una escena junto a los protagonistas del film, pero su participación no sobrevivió al corte final que llegará a los cines.

La decisión, según trascendió, fue puramente creativa, aunque no deja de llamar la atención considerando la relevancia mediática de la actriz en la actualidad.

Sydney Sweeney filmó una participación en la esperada secuela, pero sus escenas quedaron fuera del corte final PATRICK T. FALLON - AFP

Los avances de la película permiten entrever el argumento de esta continuación, que retoma la historia de los personajes originales más de dos décadas después. Andy regresa al universo de la moda y se reencuentra con figuras clave de su pasado: la implacable Miranda y el sofisticado Nigel Kipling. Juntos intentarán salvar la icónica revista Runway de una inminente quiebra en medio de un escándalo financiero que amenaza con derrumbar su legado.

En ese contexto, el trío recurre a una vieja conocida: Emily Charlton, el personaje que catapultó a Emily Blunt y que ahora ocupa un rol clave como directora de la filial estadounidense de Dior. La trama los lleva precisamente a las oficinas de la marca, donde se desarrolla una de las secuencias centrales del film. Es allí donde, originalmente, aparecía Sweeney.

La actriz se interpretaba a sí misma y compartió escenas con Emily Blunt Jordan Strauss - Invision

En la versión inicial, la actriz tenía un breve, pero significativo cameo de aproximadamente tres minutos, interpretándose a sí misma. La escena funcionaba como un recurso narrativo para reforzar el nuevo estatus de Emily en la industria: su personaje vestía a Sweeney, dejando en claro así su posición dentro del mundo de la alta costura. Sin embargo, esa secuencia fue finalmente descartada.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la eliminación respondió a cuestiones de ritmo y coherencia narrativa. Desde la producción aseguraron que la decisión fue “muy difícil” y destacaron la buena predisposición de la actriz durante el rodaje.

La confirmación llegó también de la mano de la guionista del proyecto, Aline Brosh McKenna, quien en una entrevista con Screen Rant fue directa: “Bueno, viste la película. Ella no aparece en el montaje final”. La frase, breve pero contundente, terminó de despejar cualquier duda.