Michael: la integrante del clan Jackson que se negó a aparecer y la musa del Rey del Pop que resultó eliminada del corte final

En una época donde las biopics están de moda, llegó el momento de que Michael Jackson tenga la suya. La película -que narra desde el ascenso a la fama del cantante como miembro de The Jackson 5 hasta la posterior ruptura con su familia y la representación de su padre, Joe Jackson- llegó a los cines este jueves. Y el estreno no llegó libre de polémicas y enojos.

Así, mientras algunos fans del Rey del Pop se preguntan por qué Janet Jackson no aparece en ningún momento en escena, la actriz Kat Graham acudió a sus redes sociales para revelar que las secuencias que grabó bajo la piel de Diana Ross no quedaron en el corte final de Michael.

“Desearía que todos estuvieran en la película”, le dijo LaToya Jackson, otra de las hermanas del cantante, a Variety en el estreno de la película en el Dolby Theatre en Hollywood. La cantante se refería a Janet Jackson, la superestrella musical que no aparece en ninguna parte de esta biopic dirigida por Antoine Fuqua. “Se le pidió y amablemente rechazó, así que tienes que respetar sus deseos”, contó sin revelar los detalles de su negativa.

La noticia llamó la atención de los seguidores del artista; sobre todo, teniendo en cuenta que este proyecto no solo está financiado por la familia sino que involucra a parte de ella en diferentes áreas. Mientras que su hijo, Prince Jackson, figura como productor ejecutivo, su sobrino -Jaafar Jackson- es el encargado de ponerse en la piel de este ícono del pop.

Según declaraciones del director, era “muy importante” para él que la familia Jackson estuviera involucrada en esta película. “Estás contando la vida de alguien, quieres asegurarte de que estén contentos”, dijo Fuqua al respecto. En cuanto a la decisión de Janet, el cineasta expresó: “Tengo mucho respeto y amor por Janet, pero ya sabes, está bien. Ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa”.

Jaafar Jackson, sobrino del fallecido Rey del Pop, es el encargado de representarlo en el film Universal

Sin embargo, su deseo no se cumplió del todo. Mientras Janet decidió no ser parte de la historia, la hija del cantante, Paris, ha criticado públicamente este proyecto por tener “muchas inexactitudes y mentiras”. “La película adula a una sección muy específica del fandom de mi papá que todavía vive en la fantasía. Y ellos estarán contentos con ello”, advirtió la modelo y actriz.

Por su parte, LaToya elogió efusivamente la actuación de Jaafar. Tengo que decirte que Jaafar fue absolutamente fabuloso. Estoy segura de que has visto la película y sabes lo maravilloso que es, cómo todos olvidamos y pensamos que estamos viendo a Mike. Es como, ‘Oh, olvidé que este es Jaafar’”, dijo respecto al gran parecido que el joven logró con su tío.

La actriz que fue eliminada de Michael

En medio de las repercusiones que está generando este estreno, Kat Graham anunció en sus redes sociales que no aparecerá en el papel de Diana Ross en Michael, a pesar de haber sido elegida para el papel en 2024. La actriz se había puesto en la piel de la famosa vocalista del grupo The Supremes, quien protagonizó junto a Michael Jackson la adaptación cinematográfica de The Wiz en 1978.

“Antes del estreno de la película de Michael Jackson, quiero compartir que ciertas consideraciones legales afectaron algunas escenas, incluidas las que filmé con un elenco increíble. Lamentablemente, esos momentos ya no forman parte del montaje final, aunque el equipo trabajó arduamente para preservar la mayor parte de la historia posible”, dijo Graham en un comunicado publicado en X y en sus historias de Instagram.

Los Jackson Five junto a Diana Ross, mentora del grupo.

Si bien varios medios aseguran que Lionsgate está considerando usar material que no se incluyó en Michael para una posible secuela, las de Kat no son las únicas escenas que no se incluyeron en la versión final de la película. En 2025, un informe de Puck señaló que la producción se vio obligada a volver a filmar ciertas tomas (entre ellas la recreación de una redada policial de 1993 en el rancho Neverland, la residencia del bailarín en California) después de que los abogados se percataran de que una cláusula en un acuerdo con Jordan Chandler —una de las personas que acusó al artista de abuso sexual— impedía cualquier dramatización sobre su historia o mención de su nombre. De hecho, se conoció la cifra que la productora tuvo que gastar (casi 15 millones de dólares) por regrabaciones.

Por estas razones -y por lo que significó la figura de Michael Jackson en el mundo de la música- es que los fanáticos esperaban ansiosos el estreno de esta biopic que recorre parte de la trayectoria del artista, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el artista más grande del mundo. Además de Jaafar Jackson en su rol, la película cuenta con la actuación de Colman Domingo (en el rol de su padre y representante), Nia Long (en el papel de Katherine, su madre), Jessica Sula (como su hermana LaToya), Miles Teller (como John Branca, su abogado) y KeiLyn Durrel Jones (como Bill Bray, su guardaespaldas), entre otros.