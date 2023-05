Festival de Cannes 2023: de la elegancia de Kirsten Dunst al vestido voluptuoso de Salma Hayek, los mejores looks de la alfombra roja

escuchar

La alfombra roja de la 76ª edición del Festival de Cannes quedará impregnada en la historia del cine. Actores, actrices y directores de primera línea y también modelos e influencers aprovecharon la ocasión para desplegar su glamour y cautivar a los flashes con nuevas las tendencias de la moda.

Desde Cate Blanchett, Robert De Niro y Kirsten Dunst hasta Salma Hayek y Leonardo DiCaprio, los más exclusivos íconos del cine mundial conquistaron la alfombra roja de este Festival: con sus estilos y looks lograron cautivar a la audiencia que hizo más que caer rendida a sus pies.

La actriz estadounidense-alemana, Kirsten Dunst destacó con su sencillez y carisma ¿El toque especial de su look? La gargantilla. Joel C Ryan - Invision

Dunst se robó todas las miradas junto a su esposo, el actor Jesse Plemons. Scott Garfitt - Invision

La actriz, cantante y bailarina Sofia Carso impactó con uno de los vestidos más llamativos de la red carpet Joel C Ryan - Invision

Sofia Carson lució un diseño en corset strapless con escote corazón. Joel C Ryan - Invision

El detalle de los guantes blancos y gargantilla le dieron el toque de elegancia que el evento demandaba. Joel C Ryan - Invision

Cate Blanchett lució un vestido largo en terciopelo negro con una sobre falda voluminosa en shantung off white con cola y detalle en el top. Joel C Ryan - Invision

Cate Blanchett, siempre elegante. Daniel Cole - AP

La actriz australiana optó por un diseño blanco y negro. LOIC VENANCE - AFP

El cantante británico Robbie Williams fue uno de los invitados al estreno del film de Scorsese y lució un elegante smoking de terciopelo azul marino a juego con el moño; los zapatos blancos le otorgaron un toque innovador. Joel C Ryan - Invision

Robbie Williams, invitado especial, posando para los flashes. Scott Garfitt - Invision

Salma Hayek lució un vestido voluptuoso de seda violeta y con hombros con volados. Joel C Ryan - Invision

Irina Shayk con una falda impactante. Daniel Cole - AP

Michelle Yeoh, la flamante ganadora del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo, de verde LOIC VENANCE - AFP

Gigi Hadid con un espectacular vestido corte sirena que marca su silueta PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La actriz Alicia Vikander deslumbró con su diseño CHRISTOPHE SIMON - AFP

Alicia Vikander y su esposo Michael Fassbender, cómplices en Cannes Vianney Le Caer - Invision

Natalie Portman posando en la alfombra roja a punto de entrar a la avant premiere de The Zone Of Interest; para la ocasión optó por una falda azulada y gargantilla a tono. CHRISTOPHE SIMON - AFP

En la alfombra de la noche, Natalie Portman optó por un vestido más elegante; su estilo excéntrico captó todos los flashes de la gala Doug Peters - PA Wire

Leonardo DiCaprio sonríe mientras posa cómodamente en el photo call de la película Killers of the Flower Moon Joel C Ryan - Invision

Íconos del cine: Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese y Robert De Niro, juntos y elegantes para representar a Killers of the Flower Moon LOIC VENANCE - AFP

Carla Bruni optó por un vestido azul francia LOIC VENANCE - AFP

La nueva película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, se estrenó, repleta de expectativas en el Festival de Cannes este sábado 20 de mayo. Basada en el best seller de David Grann, The American Note, Killers of the Flower Moon cuenta la historia de una serie de asesinatos cometidos contra el pueblo originario Nación Osage en la Oklahoma de los años 20. Sus protagonistas también desfilaron por la alfombra roja del evento y se mostraron entusiasmados por el resultado de la producción.

Jillian Dion,Tantoo Cardinal, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, el director Martin Scorsese, Robert De Niro, Cara Jade Myers y Janae Collins posaron felices en la premiere de su película. Daniel Cole - AP

Jillian Dion, Janae Collins, Cara Jade Myers, Robert De Niro, Leonardo Dicaprio, Martin Scorsese, Lily Gladstone y Tantoo Cardinal listos para presentar Killers of the Flower Moon en la 76a. edición del Festival de Cannes. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Robert De Niro, clásico y elegante VALERY HACHE - AFP

Lily Gladstone se lució con una joyería impactante; en la foto se la ve junto a Leonardo DiCaprio, quien eligió un smoking clásico negro, con solapa satinada y un moño haciendo juego. Vianney Le Caer - Invision

Naomi Campbell revolucionó la alfombra roja con los colores de su look y la capa rosa PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Bruna Biancardi posa frente a los paparazzi con un diseño dorado de cola. Joel C Ryan - Invision

Cory Michael Smith, Julianne Moore, el director Todd Haynes, Natalie Portman y Charles Melton fueron capturados, alegres, en la presentación de May December. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Mary Leest resaltó por su peinado y su maquillaje Joel C Ryan - Invision

La actriz Siran Riak con un diseño transgresor e impactante. LOIC VENANCE - AFP

