Silvina Luna a corazón abierto en La Peña de Morfi: “Las operaciones te convierten en esclava de un círculo vicioso que no para más”

Más de una década atrás, Silvina Luna fue una de las tantas celebridades que acudieron al doctor Aníbal Lotocki para realizarse intervenciones y cirugías estéticas. Y, al igual que otras pacientes, los supuestos simples tratamientos resultaron en severas consecuencias de salud debido a mala praxis. Actualmente, Luna, después de descubrir el origen de su problema de salud, debe realizarse diálisis varias veces por semana con vistas a un trasplante de riñón. Este domingo la modelo protagonizó un emotivo mano a mano en La Peña de Morfi en donde habló del complejo momento de salud que atraviesa y presentó su libro Simple y conciente.

“Después de lo que me pasó no tengo ganas de hacerme nada, quiero aceptar mi cuerpo como es. Todos somos únicos. Y las operaciones nos terminan haciendo a todas iguales. Te convertís en una esclava de un círculo vicioso que no para más. Hay muchas cirugías que no salen como uno quiere -lo que pasa es que eso no sale tanto a la luz-. Hoy lo que creo es que no hay que ponerse nada extraño al cuerpo de uno. Yo lo hice porque no me creía suficiente con lo que tenía y buscaba la valía fuera de mi” , expresó Silvina Luna, sentada frente a Georgina Barbarrosa en el marco de un íntimo mano a mano en el popular programa de Telefe.

Silvina Luna: "Hay muchas cirugías que no salen como uno quiere"

En 2013 y al mismo tiempo que transitaba el pico más alto de su carrera, Silvina Luna comenzó a sentirse inusualmente cansada mientras trabajaba en la ajetreada temporada de verano de Villa Carlos Paz, Córdoba. Fue en ese momento que, tras hacerse algunos estudios rutinarios, descubrió que tenía altos los niveles de calcio. Es que, un par de años antes, había ido a la clínica del doctor Lotocki para realizarse un aumento de glúteos, intervención que resultó en una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Silvina Luna: "No me creía suficiente con lo que tenía y buscaba la valía fuera de mi”

Antes de poder figurar en la lista de trasplantes, Luna tiene que combatir a una bacteria que le detectaron el año pasado: “Estoy en un tratamiento con medicación para matar a la bactería y recién después entrar en la lista de Incucai para esperar el trasplante. Entre una cosa y la otra, el año pasado estuve medio año internada. Después de eso, me dijeron que mis riñones no funcionaban y que el próximo paso era la diálisis”.

En cuanto al inicio del tratamiento de diálisis, contó: Las primeras veces que iba me ponía muy triste, no dejan que nadie te acompañe”. Luna destacó el apoyo incondicional que recibe de su hermano Ezequiel, de 37 años: “Mi hermano me contiene. Yo siempre lo cuidé a el y ahora él me cuida y me apoya, viene a casa y me prepara una comida, me abraza y eso me ayuda un montón. Además tengo a mis amigos que son un grupo de contención muy grande. Para atravesar estos momentos es necesario contar con una red de contención”.

En la entrevista la modelo relató distintas batallas a las que se tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. “En el colegio me hacían bullying porque salía en una publicidad, me encerraban en el baño, me corrían hasta mi casa. Tenía amigas pero me tuve que defender sola, era una escuela picante. A los 17 años llegué a Buenos Aires y trabajaba de cualquier cosa y a los 20 entré a Gran Hermano. Siempre seguí hacia adelante pero también siempre fui muy insegura. Cuando tomé la decisión de operarme, del otro lado me encontré con un psicópata, que me dijo que el procedimiento no tenía consecuencias adversas”.

Silvina Luna: "Si el día de mañana estoy trasplantada y bien me gustaría adoptar" instagram.com/silvinalunaoficial

Cuando me encontraron el problema hace 10 años empecé a viajar y buscar terapias alternativas, biodecodificación, tomé ayahuasca medicinal. Después de indagar en todas esas terapias, empecé a escribir mi libro Simple y conciente. Hoy siento que soy un puente entre gente que necesita un aliento, entre los que se sienten solos y los que no tienen un grupo de red que los contenga”. “Es la fe lo que me ayuda a salir adelante. Creo en mí por todas las batallas que tuve que enfrentar a lo largo de mi vida, creo en Dios y en una energía mas grande. Hay que confiar en la vida”.

“Me gustaría decirle a la gente que no de nada por sentado. La vida, de repente, te puede dar una cachetada. Hay que cambiar la queja por el “gracias”. La unica certeza que tenemos en la vida es la muerte. Es solo un paso más, no sabemos que hay después y por ahí es maravilloso”.

Respecto a su deseo de ser madre, Silvina señaló que es una luz que se mantiene encendida pero con su cuadro de salud actual le cuesta pensarlo en el corto plazo: “Ahora me cuesta pensarlo, pero hice una promesa y si todo sale bien después del trasplante quiero adoptar”. “Sos un ejemplo de luchadora, vas a venir a festejar con tu riñón nuevo”, cerró la entrevista, cariñosa, Georgina Barbarrosa.

