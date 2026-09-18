Festival de Cine Alemán 2026: cinco imperdibles de una edición que promete mucho

“El regreso de este año está signado por la energía renovada de un festival en el que juventud y experiencia se equilibran”, se presenta el Festival de Cine Alemán organizado por German Films, que hasta el próximo miércoles 23 tiene lugar en Cinépolis Recoleta (Vicente López 2050), con un nutrido panorama del cine alemán contemporáneo, el concurso de cortos, el premio del público para los participantes y un invitado de excepción: Kilian Armando Friedrich, director de Entiendo su descontento, estrenada este año en la Berlinale y ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival de Hong Kong. En paralelo, quien quiera reencontrarse con la historia del cine alemán, el Festival Cine y Música presentará este viernes (19.30, Sala Lugones) la copia restaurada de El estudiante de Praga, celebrando su centenario con música en vivo a cargo de Eliana Liuni.

A continuación, una selección de cinco imperdibles que pasarán por el festival.

El sonido al caer

Una granja y cuatro mujeres que viven en ella en diferentes momentos de la historia alemana: Alma, en los días finales del Imperio Alemán y en el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde convive con su hermano Fritz; Erika que vive allí durante la Segunda Guerra Mundial con su tío Fritz, por el que tiene una obsesión erótica; Angelika, hija de Irm, la hermana de Erika, que vive allí en los días de la República Democrática Alemana; y el presente, cuando Nelly vive en una granja que la familia desea renovar pero donde el pasado convive con el presente. Su directora Mascha Schilinski recibió el Gran Premio del Jurado de Cannes.

Funciones: sábado 19 a las 22 y miércoles 23 a las 14.

El héroe de Berlín

Es la última película de Wolfgang Becker. El director de la clásica Good Bye Lenin! falleció a finales de 2024, poco después de terminar el rodaje. Adaptando la novela de Maxim Leo, la acción tiene lugar en 2019 cuando se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín y un periodista busca a un hombre que logró fugarse de la RDA. Micha tiene la oportunidad de su vida, pero habrá que ver cuán cortas son las patas de la mentira. Fue culminada por Achim von Borries, el director de la famosa Babylon Berlin y además servirá para recordar el paso ilustre de Wolfgang Becker por el festival en 2016.

Funciones: viernes 18 a las 19.30 y miércoles 23 a las 22.

Home Stories

Un viaje a la identidad que tiene el punto de partida menos pensado: un programa de televisión donde Lea busca tener fama y dejar atrás su existencia gris en el pueblo de Greiz, donde además de sus problemas familiares deberá lidiar con la visita de un grupo de ultraderecha que quiere dar allí una conferencia. Su protagónico corre por cuenta de Frida Hornemann y de Max Riemelt, que filmó en la Argentina El amigo alemán junto a Celeste Cid. El tercer film de Eva Trobisch fue parte de la Selección Oficial de la última edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Funciones: sábado 19 a las 11.30 y martes 22 a las 17.

Entiendo su descontento

Heike tiene casi 60 años, trabaja en el sector de limpieza y debe lidiar a diario con los clientes, el personal y la gerencia de la empresa. Pero los sueldos son bajísimos y la calidad del servicio enfrenta la escasez de personal y las malas condiciones. Todo se desmorona cuando los conflictos internos lleven a Heike a tener que tomar una decisión. Su director, Kilian Armando Friedrich, sigue el pulso del cine social que hizo célebre a Ken Loach y a los Dardenne para entregar un retrato casi testimonial de profunda actualidad que integró la selección Panorama de la última edición de la Berlinale.

Funciones: sábado 19 a las 19.30 y domingo 20 a las 22.

Ay, ese vacío, ese espantoso vacío

Adaptación de la exitosa novela autobiográfica homónima escrita por el autor y actor alemán Joachim Meyerhoff, el film de Simon Verhoeven (quien proviene asimismo de una ilustre familia de artistas) presenta a Joachim, que es aceptado por la escuela de arte dramático de Múnich pero que deberá lidiar con las costumbres de la casa de sus abuelos adonde se muda para estudiar. Entre el drama y la comedia, Verhoeven consigue un trabajo donde se lucen además del protagonista Bruno Alexander, la mamá del director, la extraordinaria Senta Berger, que recibió el premio a la Mejor Actriz por este film

Funciones: viernes 18 a las 14 y lunes 21 a las 22.