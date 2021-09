Festival de Venecia: un Almodóvar comprometido apunta contra la falta de memoria histórica de su país

VENECIA.- Un Pedro Almodóvar mucho más maduro y comprometido políticamente, muy distinto de aquel que por primera vez desfiló aquí hace 33 años, inauguró hoy el Festival del Cine de Venecia con Madres paralelas, una historia fuerte en la que puso sobre el tapete no sólo a madres imperfectas, sino también y, sobre todo, el dramático tema de la memoria histórica, aún pendiente en su país.

Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz e Israel Elejalde en el Lido de Venecia, festival que se extenderá hasta el sábado 11 y que abrirá esta noche con el film del español MIGUEL MEDINA - AFP

Después de que en la autobiográfica Dolor y gloria indagara en el mundo masculino, en Madres paralelas el cineasta manchego, de 71 años, vuelve al universo femenino, su preferido, esta vez imperfecto. Ambientada en Madrid, narra la historia de Janis (Penélope Cruz, que también es protagonista de Competencia Oficial, la película argentina que se verá el sábado y también busca el León de Oro) y Ana (la joven actriz Milena Smit, una revelación), dos mujeres que se conocen casualmente en el hospital cuando están a punto de dar a luz. Las dos quedaron embarazadas accidentalmente, pero mientras Janis, que está rozando los 40, está feliz, Ana, que es adolescente, no quiere saber nada con ser madre. En el hospital se crea entre las dos un vínculo especial, que se volverá más fuerte por un secreto más que íntimo de Janis que, por otro lado, busca que reabran una fosa común que sabe que existe en su pueblo, donde los fascistas mataron a su bisabuelo y a otros compañeros.

Lejos de hablar solo de maternidad, con todos los sentimientos que implica cuando nos es perfecta, sino todo lo contrario, la película toca muchísimos otros temas complejos, que van desde los miles de desaparecidos durante la Guerra Civil Española que aún siguen esperando ser hallados en fosas comunes y honrados en su memoria, hasta la desorientación de la juventud actual, el feminismo y la homosexualidad. Temas tratados sin el desenfado, la excentricidad y el humor del primer Almodóvar, que según algunos en esta obra “puso demasiada carne al asador”. El cineasta sorprende, además, por un final feliz.

En una conferencia de prensa en la que apareció rodeado por las mujeres imperfectas de la película -además de Cruz y Smit, Aitana Sánchez-Gijón (que es Teresa, una madre sin ningún instinto materno, mucha culpa, pero luchadora)-, Almodóvar explicó que esta vez había querido algo nuevo. “Las madres anteriores estaban inspiradas por mi madre o las vecinas del pueblo donde crecí y eran todas madres omnipotentes. En este caso, por una cuestión de novedad, me interesaban más las madres imperfectas”, dijo.

Con anteojos de sol y vestido con una camisa de manga corta casual, también destacó que Madres paralelas es una película importante para España porque habla de la memoria histórica, “un tema pendiente”. “La sociedad española tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos, personas enterradas en lugares indignos, fosas, cunetas. Siempre fui sensible a este tema”, aseguró. Tras destacar que cuando empezó a hacer la película no se hablaba de esto en la prensa, recordó que en 2007 el entonces jefe de gobierno español, José Luis Zapatero, hizo una ley sobre memoria histórica, “pero incompleta”. “Las exhumaciones eran siempre por iniciativas privadas, individuales”, precisó, por lo que sintió que había que darle visibilidad al tema, “porque en España, hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos no podremos cerrar definitivamente nuestra historia reciente, lo que pasó hace 85 años, en la Guerra Civil”, dijo.

En este sentido, en la película le rinde homenaje al gran dramaturgo español Federico García Lorca, a quien llamó “nuestro desaparecido más ilustre y más conocido fuera de España”. El poeta, fusilado por el franquismo, aparece a través de la evocación de su obra teatral, Doña Rosita la soltera. “Para mí Lorca siempre fue inspiración: cuando hacía Súper 8 en los años 70 hice alguna versión de su obra”, reveló.

Almodóvar también puso hincapié en el hecho de que ahora es la generación de los nietos y bisnietos la que pide la exhumación de sus familiares desaparecidos, algo que sorprendió a los relatores de la ONU que analizaron la cuestión en 2014. “No entendían que fuera una generación nacida en democracia la que preguntara por sus ancestros, pero la verdad es que las personas que padecieron pérdidas durante la dictadura tenían mucho miedo, un miedo patológico”, explicó. “En mi casa, por ejemplo, nunca se habló de la Guerra Civil, que tenía traumatizada a nuestra sociedad”, agregó.

Aunque en julio último finalmente se aprobó una ley de memoria histórica, Almodóvar consideró que hubiera sido “deseable que se hubiera planteado en 1978 cuando llegó la democracia a España”. “Es verdad que entonces una ley de amnistía nos llevó a dar unos primeros pasos, pero la verdad es que se ningunearon a los desaparecidos a la no existencia, como había hecho Franco”, denunció.

Especialmente duro fue con el exjefe de gobierno de derecha, Mariano Rajoy -a quien menciona en la película-, por haber dicho con orgullo al hablar de los presupuestos que le dedicaría “cero” a la memoria histórica. “Fue un insulto superlativo, por eso una de las ventajas del cine es que nos sobrevive a quienes lo hacemos y a quienes lo ven y en esta película (Rajoy) estará eternamente vinculado a esa frase de tan mal gusto y dañina”, disparó.

Penélope Cruz vuelve a trabajar por séptima vez con Almodóvar y tiene dos films en competencia: el otro es Competencia oficial, de los cineastas argentinos Cohn-Duprat MIGUEL MEDINA - AFP

Ante una pregunta sobre qué le contestará a la derecha española que saldrá a atacarlo después de ver a Madres paralelas, Almodóvar fue lapidario. “Respecto a la reacción de la ultraderecha española que reacciona a todo en forma delirante, yo prefiero no pensar en ello, prefiero no anticiparme. Estamos condenados a no entendernos. No voy a entrar en esa pugna y ya veremos”, aseguró. En palabras que sonaron familiares ante oídos argentinos, lamentó asimismo que “la clase política española está más crispada que nunca y eso es el reflejo de partidos que dicen cosas casi al borde de la ilegalidad, algo que convirtió al congreso en un sitio donde nunca habíamos visto a los profesionales de la política comportarse de una forma tan vulgar y de un modo tan bajo”.

”Él trabaja como un artesano”

Como siempre espléndida, en la conferencia de prensa Penélope Cruz confesó que el que hizo en Madres fue uno de los papeles más difíciles que le hizo hacer Almodóvar, con quien comenzó a trabajar a los 18 años.

“Ha sido un viaje muy intenso, muy bonito. Para mí ha sido un honor ser parte de algo tan importante, aunque me enfrentaba con el personaje más difícil hasta ahora -contó-. Tuvimos meses de ensayo, mucho tiempo y dedicación”, agregó, sin ocultar toda su admiración por el cineasta que la descubrió y lanzó al estrellato. “Él trabaja como un artesano y de eso queda poco en el mundo, para mí, eso es oro. Todo hoy en día está yendo a un ritmo por encima, que a mí cada vez me interesa menos. Pedro es de darle tiempo a las cosas”, precisó, al destacar su “ética de trabajo distinta”. “Es un hombre dispuesto a dar su vida por la película. Hay cosas que sólo que se sacan adelante tomándolas en serio y con humildad y hacer Madres paralelas ha sido duro, pero mágico y precioso”.

Rossy de Palma, Israel Elejalde, Penélope Cruz y Milena Smit en Madres paralelas Filmaffinity

De 47 años, Cruz también se definió “la chica más afortunada del mundo” por haber trabajado en tantos proyectos -este es el séptimo- con Almodóvar. “Siempre conectamos y nos entendemos, es fantástico trabajar juntos, él es mi red de seguridad, él siempre está en el set, nunca lo vas a ver hablando por celular, siempre está para mí y para todos. Y es algo que no se ve mucho hoy en día”, resaltó.

El cineasta manchego, a su turno, devolvió las flores. “Admiro muchísimo a Penélope como actriz, pero sobre todos es importante saber que nos entendemos, que hablamos el mismo lenguaje”, dijo. Y reveló que hay dos elementos que le hacen confiar en Penélope, además de su belleza: “es muy trabajadora, no va a escatimar tiempo para los ensayos y por ejemplo para el papel de esta película, el más complejo que he escrito para ella, hemos ensayado más de una vez todo el guion; además, ella tiene una fe ciega en mí y eso te hace atreverte más”.