Pobres criaturas (Poor Things), la audaz y extravagante fábula gótica de Yorgos Lanthimos inspirada en el mito de Frankenstein, recibió este sábado el primer espaldarazo para su búsqueda de un lugar preferencial en la próxima temporada de premios de Hollywood al ganar el León de Oro como mejor película en el Festival de Venecia.

El reconocimiento del jurado oficial, que tuvo entre sus integrantes al director argentino Santiago Mitre, confirmó el favoritismo de la película de Lanthimos, que llegó a la jornada final arriba de todo en las apuestas y los pálpitos de los especialistas. Después del éxito de La favorita (que en 2018 logró 10 nominaciones al Oscar y el premio a la mejor actriz de reparto para Olivia Colman), el realizador de origen griego vuelve a ocupar los primeros planos con una historia de tintes satíricos sobre una mujer (Emma Stone) de la era victoriana que renace gracias a la inspiración de un extraño científico (Willem Dafoe) y se dispone a descubrir el mundo.

Yorgos Lanthimos, el director de Pobres criaturas, con el premio a la mejor película que recibió este sábado en el Festival de Venecia TIZIANA FABI - AFP

La película, de la que se habla mucho por la audacia de sus escenas eróticas y el barroquismo detallista de su diseño de producción, es una coproducción entre Irlanda, el Reino Unido y Estados Unidos financiada por los estudios Disney (a través de su marca de cine de arte, Searchlight Pictures) y ya tiene anunciado su estreno en la Argentina para el 25 de enero de 2024. El aporte de Disney determinó la ausencia en Venecia de Emma Stone, ya que la huelga de actores de Hollywood impide a sus afiliados cualquier tipo de presencia o acción promocional relacionadas con películas producidas por grandes estudios o productoras.

El Gran Premio del Jurado (que este año fue presidido por el director de La La Land, Damien Chazelle) fue otorgado a Evil Does not Exist, la nueva película del director japonés Ryusuke Hamaguchi, ganador del Oscar internacional en 2022 por Drive My Car. El local Matteo Garrone se llevó el premio al mejor director por Io Capitano, relato del viaje de dos jóvenes inmigrantes senegaleses a través de África en busca de un futuro mejor en Europa. Uno de los protagonistas de ese film, Seydou Sarr, obtuvo el premio al mejor actor revelación que lleva el nombre de Marcello Mastroianni. El chileno Pablo Larraín recibió el premio al mejor guión por El conde, la sátira política sobre un Augusto Pinochet transformado en vampiro, que llegará a Netflix la próxima semana tras el estreno acotado de anteayer en algunos cines argentinos.

Santiago Mitre, integrante del jurado oficial de Venecia 2023, llega junto a Dolores Fonzi a la ceremonia de clausura que se realizó este sábado Kate Green - Getty Images Europe

El momento más emotivo de la ceremonia de clausura de Venecia 2023 tuvo como protagonista a Peter Sasgaard, ganador de la Coppa Volpi al mejor actor por Memory, del mexicano Michel Franco, una historia de amor tóxico y disfuncional en la que también aparece Jessica Chastain. Muy conmovido, Sasgaard hizo una reivindicación de la huelga que llevan adelante los actores de Hollywood. “Si perdemos esta batalla contra la inteligencia artificial nuestra industria será una de las primeras en caer. La falta de comunión entre los seres humanos sólo traerá un futuro atroz”, dijo antes de dedicarle el premio a su esposa, Maggie Gyllenhaal, también presente.

También fue para una producción de Hollywood el premio a la mejor actriz. Lo ganó Cailee Spaeny, la juvenil protagonista de Priscilla, de Sofia Coppola. Con su personificación de Priscilla Presley en los tiempos iniciales de su relación sentimental con Elvis, Spaeny también empieza a ganar puntos en las primeras (y tempranas) proyecciones de la próxima temporada de premios. Antes del comienzo del festival ya se hablaba de ella como dueña de una de las interpretaciones femeninas de las que más se hablará en los próximos meses.

La única película argentina presente este año en las competencias del Festival de Venecia, El rapto, de Daniela Goggi, protagonizada por Rodrigo de la Serna, quedó afuera del solitario reconocimiento que la muestra otorga (el premio del público) en la sección de la que participó, Orizzonti Extra. En los próximos días la película se mostrará en otro festival muy destacado, el de Toronto. A propósito de la principal sección paralela, se destacó entre los premiados (en este caso como mejor actriz) la colombiana Margarita Rosa de Francisco, un rostro muy familiar entre nosotros desde su primera aparición protagónica en la telenovela Café con aroma de mujer.

De todas maneras, en la jornada de clausura también se notó la presencia de nuestro país, porque la película de cierre, La sociedad de la nieve, tiene en su elenco principal varios actores argentinos. Entre ellos, los jóvenes Agustín Pardella y Matías Recalt, que formaron parte de la delegación que acompañó en Venecia la presentación de la película de cierre, La sociedad de la nieve, una nueva mirada que hace el cine de la Tragedia de los Andes de 1972, cuando el avión que trasladaba a un grupo de rugbiers uruguayos se estrelló en la Cordillera de los Andes.

El argentino Matías Recalt, uno de los jóvenes protagonistas de La sociedad de la nieve (nueva versión para el cine de la Tragedia de los Andes de 1972), este sábado en el Festival de Venecia Kate Green - Getty Images Europe

“Lo más importante fue el grupo que se creó sobre todo a nivel humano, fundamental para sostener el trabajo durante el rodaje. Tener un amigo y un compañero, poder compartir todo esto con actores de tanta calidad, te hace sentir muy contenido”, aseguró Recalt, que personifica en la película a Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes del trágico accidente, durante la conferencia de prensa previa a la proyección de cierre.

A su lado, Pardella destacó en esa misma rueda con los medios internacionales la posibilidad que tuvo el elenco de conocer a algunos de los sobrevivientes. “Tuvimos un apoyo total por parte de ellos. Se abrieron a nosotros de una manera muy emotiva”, añadió el joven actor argentino, que en la película encarna a Fernando Parrado.

Peter Sasgaard, feliz con la Coppa Volpi que ganó como mejor actor en el Festival de Venecia TIZIANA FABI - AFP

El estreno mundial de La sociedad de la nieve en Venecia se produjo inmediatamente después de la ceremonia de entrega de premios. Dirigida por el español J. A. Bayona, y con otras figuras argentinas (Rafael Federman, Esteban Bigliardi, Tomás Wolf, Esteban Kukuriczka) en el elenco protagónico, la película pasará durante este mes por el Festival de San Sebastián y se aguarda para los próximos días por parte de Netflix, su productora, el anuncio de la fecha de su lanzamiento oficial en todo el mundo dentro de esa plataforma.

A propósito de Netflix, el reparto de premios y el veredicto del jurado dejaron afuera a una de las apuestas más fuertes del gigante del streaming para este momento inicial de la carrera hacia los premios de Hollywood. The Killer, de David Fincher, se fue de Venecia con las manos vacías, al igual que otros títulos de alto perfil que tomaron parte de la competencia oficial: Ferrari, de Michael Mann, y Maestro, de Bradley Cooper (también de Netflix). Del otro lado festejaron Lanthimos y Pobres criaturas, la gran ganadora de Venecia 2023.