Festival Escenario 2022: de la turbulenta carrera de Sinead O’Connor a los días en prisión de Caetano Veloso, 5 películas para no dejar pasar

escuchar

El Festival Escenario nació hace cuatro años casi como una necesidad: cada vez había más películas sobre música y, sin embargo, en los festivales ya establecidos se les dedicaba un espacio más bien reducido. ¿Qué hacer entonces para visibilizar esta producción cada vez más abundante? “La idea fue crear un punto de encuentro que permitiera a todos los realizadores, que en general entraban en ese cuello de botella, contar con un gran espacio”, explicó a LA NACION el director artístico del festival, Iván Wolovik.

A partir de ese jueves y hasta el domingo, se podrá disfrutar de más de 20 películas nacionales e internacionales en las funciones presenciales en la Sala Leopoldo Lugones (Corrientes 1530) y otras 30 online de forma gratuita a través de Qubit mediante la creación de un usuario (disponibles en la plataforma hasta el 23 de octubre). Las películas de este año fueron curadas por el nuevo equipo de programadores del Festival Escenario, integrado por Marcelo Vázquez, ex productor artístico del BAFICI, y los periodistas y críticos cinematográficos Javier Diz y Juan Pablo Cinelli, quienes reemplazan a Pablo Conde, nombrado este año director artístico del Festival de Mar del Plata. La programación promete un balance entre ficciones, algunas de ellas con apuestas estéticas y visuales novedosas y arriesgadas, cortometrajes y documentales de música más tradicionales sobre figuras como Caetano Veloso y Sinead O’Connor .

“Lo que diferencia a este de otros festivales es que tiene una mirada puesta directamente en la música”, señaló Wolovik acerca del Festival Escenario, que cuenta con la producción general de Roxana García. Otro de los factores que lo distinguen son sus homenajes y rescates. “ Este festival es un lugar donde también se investiga, se busca, se rescatan materiales y se los saca a la luz, poniéndolos en el lugar que la cultura argentina necesita. Uno de los trabajos que hacemos desde el festival es preservar la memoria de la cultura rescatando materiales ”, añadió. Entre ellos figuran este año un cortometraje sobre Nelly Dors, la primera rockera argentina, que cantaba en la banda Los Cometas en los años ‘50, titulado Nelly Dors y Los Cometas, dirigido por el mismo Wolovik, así como One Plus One (1968), de Jean Luc Godard, en la que el recientemente fallecido director francés registró la grabación del séptimo álbum de los Rolling Stones, “Beggars Banquet”.

En esta nota, cinco recomendaciones para ver durante el festival en la sala Leopoldo Lugones:

Narciso em Férias (Brasil, 2020)

Frente al encierro, el arte como respuesta: cuando la pandemia azotó al mundo entero a principios de 2020, muchas personas se dedicaron a escuchar música, ver películas o recorrer museos virtualmente desde el aislamiento. El cantautor brasileño Caetano Veloso, de hoy 80 años, no tuvo esa posibilidad cuando fue detenido por la dictadura a fines de diciembre de 1968, con apenas 26 años. Pero de algún modo, hizo algo parecido durante los 54 días que estuvo encarcelado: aferrarse al sonido de una canción de los Beatles que le llegaba desde afuera o deleitarse con las primeras imágenes del planeta Tierra tomadas desde el espacio y publicadas en una revista que llegó a sus manos.

El documental de Renato Terra y Ricardo Calil, que formó parte de la selección oficial del Festival de Venecia en 2020, es de una puesta por demás austera: durante toda la película, vemos al músico sentado en una silla, con un paredón similar al de una cárcel por detrás, rememorando aquellos días llenos de miedo, en los que escuchaba los gritos de los torturados atravesando las paredes. Probablemente sus realizadores supieran que con Caetano alcanza y sobra, y no estaban equivocados: escuchar a uno de los más grandes poetas que dio la música de Brasil contar y cantar durante hora y media es suficiente para hacer de Narciso em Férias una experiencia tan conmovedora como cualquiera de sus canciones.

Narciso em Férias se exhibe el domingo 25 a las 18.

Nothing Compares (Reino Unido/Irlanda, 2022)

La mayoría de las personas que vivieron los ‘90 probablemente recuerden a Sinéad O’Connor como una chica calva y hermosa, de mirada triste y con una voz inconfundible que cantó una de las grandes baladas de la época, “Nothing Compares 2U”. Kathryn Ferguson tomó prestado el título de aquella canción, compuesta por Prince, para su documental sobre esta original irlandesa que se plantó como pocas ante la Iglesia católica –omnipresente en su país- y revolucionó la estética y la concepción de “lo femenino” con su look andrógino.

Incomprendida en su época, como casi todos los grandes artistas, la cantante de hits como “The Emperor’s New Clothes” pagó un precio alto por su irreverencia, que la llevó a romper en pedazos sobre el escenario una foto de Juan Pablo II y a negarse a cantar el himno estadounidense en un show, entre otras. Pero sobrevivió para contarlo y eso es lo que hace en este impactante documental, que también descansa en un nutrido material de archivo, y que tuvo su estreno en el festival de cine independiente de Sundance este año. Curiosamente, en él no suena nunca el famoso tema: los herederos de Prince no cedieron los derechos para que formara parte de esta película.

Nothing Compares puede verse el sábado 24 a las 18.

The Lost Record (Estados Unidos, 2021)

De acuerdo con Ian Svenonius, quien escribió, produjo y dirigió esta película junto a la también cineasta, videoartista y música estadounidense Alexandra Cabral, se trata de “un ensayo cinematográfico de fantasía, ciencia ficción y rock and roll”. La premisa puede sonar ambiciosa, pero su película también lo es: con una atmósfera que remite a las cintas de Andy Warhol, The Lost Record, es una película acerca de la relación que establecemos con los objetos.

Una chica da con un álbum que no conocía. Curiosamente, nunca había tenido prensa ni publicidad. Fascinada por su descubrimiento, comienza a preguntarse si debe atesorarlo como un secreto o darlo a conocer. A fin de cuentas, ¿cuál es el sentido del goce estético si no es compartido? ¿Puede algo ser considerado “bueno” o venerado si nadie más lo conoce? The Lost Record, filmada en 16 mm, actualiza una serie de preguntas muy actuales relacionadas con la industria musical en clave retro. Un espectáculo visual imperdible.

The Lost Record se exhibe el sábado 24 a las 21.

Poser (Estados Unidos, 2021)

Esta es la película de ficción ideal para quienes buscan una experiencia poco convencional y desafiante que los atrape de principio a fin. Poser es la historia de una chica, Lennon, que deambula por la ciudad estadounidense de Columbus, en Ohio, grabando entrevistas con artistas de la escena under y todo tipo de sonidos para su podcast. En uno de sus viajes por la ciudad, conoce a Bobbi Kitten (una artista que se llama también así en la vida real y canta en la banda Damn The Witch Siren), a la que en principio une una amistad, pero con la cual se termina obsesionando.

Dirigida por los realizadores de videos musicales Noah Dixon y Ori Segev, Poser es un recorrido por la escena under por la que desfilan numerosos artistas y músicos de Columbus, pero también un viaje estético y sensorial con algo de thriller del cual es imposible salir indemne.

Poser puede verse el viernes 23 a las 21.

Roses. Film-Cabaret (Ucrania, 2021)

Esta ópera prima de Irena Stetsenko es tan vertiginosa e intensa como las siete actrices que conforman la banda ucraniana Dakh Daughters, que combina el punk rock con una estética de cabaret de los años 20 y cuya experiencia artística y política es el eje central de este film. Porque a estas performers les tocó brillar en una etapa más que convulsa de la historia de su país, al punto de que una de sus canciones, “Rozy/Donbass”, se convirtió en un himno de la oposición ucraniana a los rusos.

Filmado a lo largo de cinco años, y más allá de la actual coyuntura de Ucrania, en la que en estos momentos se libra una guerra, este documental busca indagar en el rol del artista en tiempos turbulentos. Giras, shows, manifestaciones callejeras: en Roses. Film-Cabaret, vida privada, creación y política se funden para dar cuenta de un momento histórico y del poder transformador y aglutinador del arte. Un pequeño consejo: antes de sacar la entrada para la película, se puede buscar en YouTube la versión acústica en vivo de “Rozy/Donbass” y escucharla con el volumen bien alto como para llegar a la función con la adrenalina necesaria.