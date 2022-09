Crece la polémica: los motivos por los que Florence Pugh y Chris Pine faltaron a la premiere de No te preocupes, cariño en Nueva York

escuchar

Una nueva polémica y van… En las últimas horas, el film No te preocupes, cariño volvió a estar en el centro de todas las miradas. A días de su estreno mundial y luego de haber pasado por los festivales más importantes, la película dirigida por Olivia Wilde tuvo su tan esperada premiere en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, hubo algo que llamó mucho la atención: Florence Pugh y Chris Pine brillaron por su ausencia. Y, aunque a través de un breve video los protagonistas contaron los verdaderos motivos de su faltazo, este episodio de suma al derrotero de versiones y rumores que arrastra la producción .

El teatro AMC Lincoln Square fue el lugar elegido para la presentación de este film que, ya antes de su estreno, dio mucho que hablar. A los roces que supuestamente se generaron en el set entre Wilde y Pugh, la constante negativa de la actriz de Mujercitas a dar declaraciones sobre la película y a los rumores de que Harry Styles habría escupido a Pine en el Festival de Venecia, ahora se suma un nuevo escándalo tras la ausencia de los actores en este lanzamiento.

Mientras Wilde acudió junto a la guionista Kate Silberman y parte del elenco, Pugh y Pine no fueron de la partida. Y como seguramente imaginaron el revuelo que esta decisión iba a generar, los artistas grabaron un video que se emitió antes de la proyección de la película, contando la razón por la que no se encontraban en la sala.

Florence Pugh junto a Chris Pine han dejado un mensaje en la premiere de ‘Don’t Worry Darling’ en Nueva York! pic.twitter.com/3Henj1n4c9 — Florence Pugh Latam (@pughlatam) September 20, 2022

“Aquí estoy, trabajando al otro lado del mundo...”, dijo Pugh quien se encuentra rodando la segunda parte de Dune. “Yo estoy en Los Ángeles, en un rodaje”, expresó por su parte Pine en otro video que se superpuso al de su colega. Y enseguida, confesaron lo mucho que lamentaban tener que perderse el encuentro y le agradecieron a todos los presentes que se encontraban del otro lado de la pantalla: “No queríamos perder esta oportunidad para agradecerte que hayas venido a experimentar No te preocupes, cariño en IMAX”, deseó la actriz; “Les garantizamos que será una emocionante aventura y realmente esperamos que disfruten del film”, agregó él.

Las polémicas antes del estreno

Lo cierto es que este hecho no hubiera llamado tanto la atención si no fuera por la gran cantidad de polémicas que arrastra esta producción. Ya desde el rodaje, se hablaba de una ríspida relación entre Pugh y Wilde, quien ofició de directora. Mientras que algunos dicen que a la actriz británica le habría molestado que la cineasta descuide el rodaje por su relación con Harry Styles, teniendo que hacerse ella misma cargo de situaciones que no le correspondían; otros aseguran que este enfrentamiento podría deberse a la diferencia salarial entre ella y el exintegrante del grupo musical One Direction.

Florence Pugh y Harry Styles son los protagonistas de No te preocupes, cariño; la segunda película de Olivia Wilde como directora. Capt

“El mayor rumor que he escuchado en general, y que supuestamente también provino de los asistentes de producción que trabajaron en el set, es que Olivia estaba tan preocupada en pasar tiempo con Harry Styles, que eso llevó a Florence a tener que pasar mucho tiempo trabajando y tomando el relevo en la dirección”, reveló una usuaria de TikTok (@clairenotdanes) cercana a una persona que trabajó en la producción de la película.

En cuanto a las versiones que aseguran que Styles habría cobrado tres veces más que la actriz, fue la propia Wilde quien salió al cruce de este rumor. “Hay muchas cosas por ahí afuera a las que no le presto atención. Pero encuentro absurdo los clickbaits inventados y las consecuencias que trae una desigualdad de sueldo inexistente entre nuestros actores principales y en los de reparto. Realmente me enojan esa clase de rumores”, manifestó en diálogo con Variety.

En los hechos, no se la vio a Pugh muy comprometida con la promoción del film ni en redes (como sí lo ha hecho con otros proyectos), ni en el Festival de Venecia, donde se la vio paseando en una góndola en el mismo momento en que transcurría la rueda de prensa. “¿Podés aclarar las cosas y decir si hubo disputa y, si es así ¿por qué? Porque es algo que la gente está discutiendo”, le preguntó a Wilde un periodista en medio de la conferencia que se celebró en la Mostra.

“Florence es una gran potencia, y estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a compartir con nosotros, a pesar de que se encuentra en plena producción de la película Dune. Como directora sé lo perturbador que es perder a un actor aunque sea por un día, así que estoy muy agradecido con ella y con Denis Villeneuve [el director de la secuela de ciencia ficción] por ayudarnos. Estamos encantados de poder celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir lo suficientemente honrada que estoy de tenerla como protagonista, ella está increíble en la película”, respondió la cineasta remarcando que la ausencia de su colega se debía a cuestiones laborales, y nada tenía que ver con un conflicto entre ambas.

Florence Pugh refuses to make eye contact with Olivia Wilde during the 4-minute #Venezia79 standing ovation for #DontWorryDarling. pic.twitter.com/Xi6lJyZHbj — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022

Tema aparte fue lo que aseguran que sucedió antes de la proyección del film entre el novio de Wilde y Pine. Según algunos testigos (y un video que está circulando), Styles habría escupido a su compañero antes de sentarse a su lado en la sala. Algo que su representante se encargó de desmentir inmediatamente. “Esta es una historia ridícula, un relato completamente fabricado y el resultado de una extraña ilusión que es claramente engañosa y permite la especulación tonta. Sólo para ser claros, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres, y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, dijo el manager a la revista People. Días después, el compositor de “Watermelon Sugar” bromeó sobre esa situación durante un concierto en Nueva York.

Sea verdad o no, lo cierto es que No te preocupes, cariño se convirtió en trending topic antes de llegar a todos los cines, este 22 de septiembre.