Guasón, la película de Todd Phillips que bucea en los orígenes del archienemigo de Batman, se quedó con el gran premio de la Mostra Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2019 • 16:35

Guasón, el film centrado en la vida del malvado más reconocible del universo de DC Comics, sorprendió a todos en el Festival de Venecia y se llevó el codiciado León de Oro.

La película de Todd Phillips, que cuenta con el protagónico de Joaquin Phoenix, había llegado con un buen presagio a la Bienale: el día de su proyección, fue ovacionada durante 8 minutos por el público presente. Y, evidentemente, tampoco pasó inadvertida para el jurado presidido por la realizadora argentina Lucrecia Martel.

Trailer de Guasón, que llegará a los cines argentinos el 3 de octubre 02:37

Video

La otra gran favorita, J'Accuse, del controvertido Roman Polanski, no se fue con las manos vacías: a pesar de las fuertes declaraciones de Martel - quien decidió no asistir a la proyección de la película en solidaridad con las mujeres víctimas de abusos-, se llevó el Gran Premio del Jurado.

Todos los ganadores del Festival de Venecia 2019

León de Oro: Guasón, de Todd Phillips

Gran Premio del Jurado: J'Acusse, de Roman Polanski

León de Plata a Mejor Dirección: Roy Andersson, por Om det oändliga

Copa Volpi a la Mejor Actriz: Ariane Ascaride, por Gloria Mundi

Copa Volpi al Mejor Actor: Luca Marinelli, por Martin Eden

Mejor Guión : No. 7 Cherry Lane, Yonfan

Premio Especial del Jurado: La mafia non è più quella di una volta, Franco Maresco

Premio Marcello Mastroianni: Toby Wallace, por Babyteeth

COMPETENCIA HORIZONTES

Mejor Película: Atlantis, de Valentyn Vasyanovy ch

Mejor Director: Théo Court , por White on White

Premio Especial del Jurado: Verdict, de Raymund Ribas Gutierrez

Mejor Actriz: Marta Nieto , por Madre

Mejor Actor: Sami Bouajila, por Bik Eneich: Un Fils

Mejor Guion: Revenir, de Jessica Palud, Philippe Lioret and Diastème

Mejor Cortometraje: Darling, de Salim Salif

LEÓN DEL FUTURO

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Opera Prima: You Will Die at 20, de Amjad Abu Alala

VENECIA CLÁSICOS

Mejor Película Restaurada: Ecstasy, de Gustav Machatý

Mejor Documental en Cine: Babenco - Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou, de Bárbara Paz

COMPETENCIA REALIDAD VIRTUAL

Mejor Realidad Virtual: Céline Tricart, por The Key

Mejor Experiencia de Realidad Virtual: A Linha, de Ricardo Laganaro

Mejor Historia de Realidad Virtual: Daughters of Chibok, de Joel Kachi Benson