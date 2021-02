Festivales de cine: cambios, nuevas normalidades y el balance de un año en pandemia

En 2020 los festivales de cine tuvieron que cancelarse (Cannes, Bafici), hacerse de manera online (Toronto, Mar del Plata) o de forma presencial con programaciones más acotadas y múltiples y estrictas medidas sanitarias (Venecia, San Sebastián). Y cuando parecía que en este 2021 iba a alcanzarse la tan mentada “nueva normalidad”, la segunda ola del Covid-19 volvió a trastocar todos los planes.

El año festivalero tiene en su primer bimestre eventos muy fuertes: Sundance, Rotterdam y Berlín. Las tres muestras habían tenido en 2020 ediciones prácticamente normales (por entonces el Covid-19 era apenas una amenaza que no todos tomaron demasiado en serio en esa primera instancia), pero para las de este año debieron repensar por completo sus estrategias.

Sundance

El principal festival de los Estados Unidos apostó por completo a la virtualidad y el resultado fue un récord de audiencia (más de 600 mil visualizaciones de sus películas en los siete días de proyecciones en streaming contra poco más de 200 mil entradas vendidas en las funciones presenciales de 2020), pero también de negocios.

Esta edición estuvo marcada por el boom de CODA, de Sian Heder. Es que, por un lado, fue el film de apertura y, por otro, arrasó con nada menos que cuatro de los seis galardones de la competencia más importante: mejor elenco, mejor dirección, premio del público y gran premio del jurado (el principal). Pero eso no fue todo: las principales plataformas pelearon durante varias horas y con las chequeras (virtuales) sobre la mesa para adquirir los derechos mundiales. La ganadora de la compulsa fue Apple TV+, que viene apostando cada vez más fuerte, con un desembolso de 25 millones de dólares, récord absoluto para un título presentado en Sundance.

La película (remake de la francesa La familia Bélier, estrenada en 2014) narra la historia de Ruby (Emilia Jones), una adolescente de 17 años que es la única que oye en una familia de sordos. En la ficción de CODA (acrónimo de Child Of Deaf Adults) ella deberá decidir entre su pasión por el canto (participa en el coro del colegio secundario) o por ayudar a su padre y a su hermano en la pescadería que poseen en Gloucester, Massachusetts. Una mixtura entre lo políticamente correcto y el crowdpleaser que, parece, sedujo por igual en todos los ámbitos.

Y, si de récords hablamos, Searchlight Pictures y la plataforma de streaming Hulu (ambos del grupo Disney) pagaron 12 millones de dólares por Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised), debut en la dirección del reconocido músico Ahmir “Questlove” Thompson que ganó tanto el premio a mejor documental como el del Público. Nunca se había hecho semejante inversión por un film de no ficción en Sundance.

A partir de más de 45 horas de material de archivo (en su mayoría inédito), Summer of Soul... reconstruye el Harlem Cultural Festival, una serie de conciertos que duró 6 semanas en 1969 y se desarrolló en el Mount Morris Park de Harlem. Más de 300 mil personas fueron a escuchar a artistas como Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, Gladys Knight and Pips y Nina Simone, pero la historia oficial de la música decidió borrar ese muy politizado evento. Hasta ahora...

Rotterdam

La 50ª edición de la prestigiosa muestra holandesa se desdobló entre una primera parte con mayoría de eventos online que se desarrolló entre el 1 y el 7 de febrero últimos y una segunda presencial entre el 2 y el 6 de junio. La apertura fue con Riders of Justice, notable película del danés Anders Thomas Jensen que combina acción, política y comedia negra con el papel protagónico de un Mads Mikkelsen que participó en eventos virtuales con otras figuras como la directora Kelly Reichardt, el director Benoît Jacquot y la actriz Charlotte Gainsbourg.

A la hora de los premios, la cineasta argentina Ana Katz ganó la Big Screen Competition con su tragicomedia El perro que no calla.

Berlín

La 71ª Berlinale adoptó una dinámica similar a la de Rotterdam. Una primera instancia íntegramente virtual destinada exclusivamente a los profesionales del mercado y de la prensa (será del 1 al 5 de marzo) y otra más amplia con proyecciones y actividades para el público prevista del 9 al 20 de junio, cuando se espera que la vacunación masiva en toda Europa haya minimizado los efectos de la pandemia.

En la disputa por el Oso de Oro y el resto de los premios habrá 15 largometrajes, entre los que se destacan Introduction, lo nuevo del prolífico director surcoreano Hong Sang-soo; Petite Maman, de la francesa Céline Sciamma (Retrato de una mujer en llamas); Bad Luck Banging or Loony Porn, del rumano Radu Jude; Wheel of Fortune and Fantasy, del japonés Ryusuke Hamaguchi (Happy Hour y Asako I & II); Una película de policías, del mexicano Alonso Ruizpalacios (Güeros y Museo); Albatros, del francés Xavier Beauvois (De dioses y hombres); y una amplia presencia alemana con los más recientes films de Dominik Graf (Fabian – Going to the Dogs); Maria Speth (Mr Bachmann and His Class); Maria Schrader (I’m Your Man); y el debut detrás de cámara de Daniel Brühl con Next Door, que él también protagoniza.

Por el lado del cine argentino, tendrá participación en varias secciones como el Forum (Esquí, de Manque La Banca; y Qué será del verano, de Ignacio Ceroi), Generation (Una escuela en Cerro Hueso, de Betania Cappato) y Berlinale Series (Entre hombres, proyecto en cuatro partes de una hora cada una, concebido por HBO y dirigido por Pablo Fendrik, con Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi).

Cannes

Este año, el Festival de Cannes se desarrollaría entre el 6 al 17 de julio Arthur Mola - Invision

Y llegamos al principal festival del mundo, que viene muy golpeado tras la suspensión de su edición 2020 (igual dio a conocer sus títulos seleccionados, que luego se vieron en otras muestras). Lo que ya se sabe es que no se hará como siempre en mayo sino, en principio, del 6 al 17 de julio. Sin embargo, en caso de que la situación siga complicada, los organizadores ya reservaron el inmenso Palais des Festivals de la ciudad también para agosto.

Si Cannes no se hiciese por segundo año consecutivo sería una verdadera tragedia para el cine de autor, ya que es la plataforma de lanzamiento favorita para muchos directores de primera línea y también un evento fundamental para el negocio, ya que de manera simultánea se realiza el Marché du Film, el mercado más grande del año.

Panorama argentino

En el ámbito local se espera para los próximos días más precisiones sobre la programación del Bafici, cuyas fechas son del 17 al 28 de marzo). El Incaa anunció que reabrirá el complejo Gaumont para el 11 de marzo, por lo que podría ser una de las sedes del festival porteño, pero los organizadores están analizando cada vez con mayor insistencia la variante “al aire libre” con ámbitos como el anfiteatro del Parque Centenario como alternativas más seguras.

Con los cines todavía cerrados y una reapertura que se espera con suerte para dentro de unas tres semanas, habrá que tener en cuenta aspectos no menores como el aforo (no es lo mismo tener habilitado el 30 por ciento que el 50 por ciento de las butacas) y la situación sanitaria para entonces. Los cinéfilos porteños a esta altura imploran para que esta fiesta que pone de relieve las películas más audaces, experimentales y provocadoras del año no se suspenda otra vez.