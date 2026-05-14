¿Rompió el protocolo? Demi Moore se roba todas las miradas con sus looks en Cannes
La actriz, que es integrante del jurado en esta edición del festival, se adueñó de la alfombra roja a puro glamour
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A dos días de haber iniciado la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, que se extenderá hasta el sábado 23, Demi Moore (63) ya se convirtió en la estrella de la alfombra roja con sus, hasta ahora, acertados y aclamados looks. En su rol de jurado, la protagonista de La sustancia acaparó todas las miradas cada vez que posó para las cámaras y uno de sus vestidos generó conversación respecto al protocolo de vestimenta, cuyas reglas prohíben los diseños voluminosos con colas largas “que dificulten el flujo adecuado de tránsito de invitados o asientos complicados en el teatro”, así como “prendas transparentes que dejen algunas zonas del cuerpo en total desnudez”.
Para la ceremonia inaugural -donde se estrenó la película francesa La vénus électrique, de Pierre Salvadori-, Moore optó por un glamuroso vestido strapless plateado confeccionado a medida en paillette por Jacquemus, con peplum, silueta de reloj de arena y una leve cola. Para coronar su estilismo, la actriz llevó un collar de diamantes y joyas Chopard.
Fue en esa misma ocasión que la protagonista de Ghost: la sombra del amor habló sobre el rol de la inteligencia artificial en el cine. “Ya está aquí y combatirla es librar una batalla que vamos a perder. Por lo tanto, encontrar maneras de trabajar con ella es un camino valioso que podríamos seguir. No hay nada que temer, porque lo que nunca podrá reemplazar la inteligencia artificial es el origen del arte. Procede del alma, del espíritu de cada uno de nosotros y de quienes crean cada día. Eso nunca podrá hacerlo la IA”, señaló la actriz.
Para su segunda red carpet en Cannes por la première de La Vie D’une Femme, la integrante del jurado deslumbró con otro diseño a medida, pero esta vez a cargo de Gucci. Un vestido drapeado realizado en un delicado chifón lila con escote de hombros descubiertos, mangas largas, falda semitransparente con abertura lateral y una larga cola que aportaba un efecto hipnótico cada vez que ondeaba con el viento.
Otra de las singularidades del vestido radica en el contraste de la tela: con las luces y los flashes parecía tener un acabado iridiscente, mientras que una iluminación más tenue simulaba un estilo más natural, casi etéreo. La actriz complementó con joyas Chopard, zapatos de satén a tono con el vestido, también hechos a medida por Gucci, y un peinado efecto mojado. Un look para ovacionar de pie a pesar de que estuvo al borde de romper con el estricto dress code del festival de cine más elegante.
Por fuera de la alfombra roja, Demi Moore continuó dando cátedra de estilo. Durante la primera jornada del festival, para la sesión de fotos de los integrantes del jurado, la actriz apostó por una lúdica pieza de Jacquemus de la colección otoño 2026 con escote strapless, cintura ceñida y falda acampanada con volados.
El detalle especial es que está bordado con confeti de plumas y confeccionado en terciopelo de plumas de avestruz cortados en discos. “Cada elemento está perforado en el centro, montado sobre finas puntas de pluma y teñido, doblado y curvado a mano individualmente, uno a uno, para crear un movimiento y una fluidez constantes con el cuerpo”, detallaron desde la casa francesa.
Otra de las actividades en las que participó Moore fue en la cena “Mujeres de valor” de L’Oréal Paris, que congregó a varias embajadoras de la marca por fuera del calendario oficial del festival. Allí, la nominada al Oscar se sumó a la tendencia que combina prendas de gala con remeras informales y lució un diseño exclusivo de Ami Paris que consistía en un vestido de noche cuya parte superior era una remera tejida en negro junto a una falda confeccionada en seda duquesa color marfil.
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