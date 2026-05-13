Para Demi Moore, la lucha contra la IA en la industria audiovisiual es una batalla perdida

Demi Moore instó el martes a la industria cinematográfica a encontrar formas de colaborar con la inteligencia artificial y protegerse de ella, en lugar de librar una batalla perdida en su contra, en vísperas de la ceremonia de inauguración del Festival de Cine de Cannes.

“La IA ya está aquí. Por lo tanto, luchar contra ella es, en cierto sentido, librar una batalla que vamos a perder. Así que encontrar formas de trabajar con ella es el camino más valioso que podemos seguir”, afirmó Moore.

La actriz estadounidense, que recibió su primera nominación al Oscar por la película de terror La sustancia tras su estreno en Cannes en 2024, regresa al festival este año como uno de los nueve miembros del jurado que entregará la Palma de Oro el 23 de mayo.

“¿Estamos haciendo lo suficiente para protegernos? No lo sé”, comentó Moore a la prensa. “Y por eso mi inclinación sería decir que probablemente no”.

El festival no permite la IA generativa en la competición, pero el debate sobre el papel de esta tecnología en la realización cinematográfica ha sido un tema dominante en el festival, que se posiciona como guardián de lo que se considera cine.

La actriz defendió, sin embargo, que “no hay nada que temer” porque “lo que nunca podrá reemplazar es aquello de donde proviene el verdadero arte, que no es físico, porque viene del alma”. “Eso nunca podrán recrearlo a través de algo técnico”, zanjó.

Otro miembro del jurado, el guionista británico Paul Laverty, colaborador habitual del cineasta Ken Loach y conocido por sus posiciones de izquierda, advirtió en cambio contra el poder de la IA y de los gigantes de la tecnología en general.

“Estamos empezando a darnos cuenta de que no deberíamos dejar que estos multimillonarios tecnobros [trabajadores tecnológicos], en su mayoría libertarios de derecha, dicten cómo vivimos nuestras vidas”, subrayó.

Para Laverty, las empresas de IA y tecnología “deciden los algoritmos que afectan nuestras vidas de la manera más profunda [...] luego dan por hecho que el resto del mundo va a seguirles y a tragárselo, sin importar cuáles sean las consecuencias”.

Con información de Reuters y AP