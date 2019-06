Frozen 2: un adelanto lleno de aventura que mantiene sus canciones en secreto

Elsa, Anna, Kristoff y Sven están de regreso en la continuación de Frozen que se estrenará en diciembre en la Argentina

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 13:07

Larga vida a la reina del norte. Que no es Sansa Stark, sino Elsa, la monarca de helados poderes que en la nueva entrega de Frozen, que se estrenará en la Argentina en diciembre, deberá emprender una aventura para encontrar los orígenes de su magia junto a la princesa Anna, su fiel muñeco de nieve Olaf, el valiente Kristoff y Sven, el reno más perspicaz de la pantalla grande.

En el nuevo adelanto de la continuación del exitoso film animado de Disney que tuvo a casi todo el planeta contando aquello de "Let It Go" (o "Libre soy" para los hispanoparlantes) durante los últimos cinco años, además de los queridos personajes de la primera película aparecen algunas nuevas criaturas. Caballos de hielo, gigantes y esa tribu de trolls que ahora pronostican tiempos difíciles para la reina y los suyos.

Nuevo trailer de Frozen 2 01:54

Video

Aunque en el trailer que se lanzó hoy en todo el mundo se ve brevemente a todos los protagonistas en diversas escenas de acción, lo que falta en el adelanto son las canciones, ingrediente fundamental del enorme suceso de la primera película, ganadora del Oscar al mejor film de animación.

Ahora, las composiciones de la pareja Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, autores de "Let It Go", dueños del otro Oscar que consiguió Frozen, serán las grandes revelaciones cuando se estrene el nuevo film que otra vez será dirigido por Chris Buck y Jennifer Lee, que gracias a la primera película llegó ahora a ser una de las encargadas de dirigir Pixar junto a Pete Docter, desde la salida de John Lasseter.