Gal Gadot confirmó que Lynda Carter formará parte de Mujer Maravilla 3

La próxima entrega de Mujer Maravilla, la exitosa franquicia dirigida por Patty Jenkins, contará con la participación de Lynda Carter, quien encarnó a la popular heroína en una de las primeras adaptaciones live action del cómic de DC.

La actriz, de 70 años, se une a la saga protagonizada por Gal Gadot para contar la historia y el surgimiento de la amazona. Fue esta última intérprete quien confirmó la incorporación de la legendaria estrella al reparto.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Gadot dijo que “significa el mundo” tener a Carter dentro de la película. “En primer lugar, Lynda me ha guiado desde el primer momento en que me eligieron como Mujer Maravilla”, apuntó. Y agregó: “ Ella siempre estuvo ahí, hablando conmigo, dándome consejos y todo. Es una verdadera campeona en relación a lo que Patty [Jenkins] y yo hemos estado haciendo, y fue tan bueno que logramos encontrar la oportunidad adecuada para sumarla a la última película y ahora a la tercera ”. Cabe señalar que Carter apareció brevemente en un cameo, en la escena poscréditos de la segunda entrega.

La confirmación se produce después de que la directora bromeara en relación al retorno de Carter en el marco del evento DC FanDome de 2021, donde la realizadora expresó: “Estamos las tres muy entusiasmadas con algunas cosas que vienen con Mujer Maravilla”.

Carter interpretó a la heroína original en la serie de televisión del mismo nombre, entre 1975 y 1979. Más tarde, hizo un cameo en la película Mujer Maravilla 1984 de 2020 como Asteria, cuya armadura de águila dorada usa Diana en la batalla culminante de la película, cuando se enfrenta a Cheetah. Asteria también aparecería en la escena posterior a los créditos de la película, lo que insinuaba que todavía existe en la actualidad, a pesar de que una secuencia de flashback deja su destino en una incógnita.

Gadot también reveló recientemente que el guion de la próxima entrega está en proceso de elaboración, pero no pudo confirmar más información. Al igual que la primera película de la trilogía, la tercera parte se estrenará exclusivamente en los cines, a instancias de Jenkins.

Fue solo unas horas después del estreno de Mujer Maravilla 1984 en Estados Unidos y a través del sistema de streaming HBO Max, que los estudios Warner anunciaron que la saga de la heroína de DC se completaría con una tercera película, film que volverá a tener a Gadot como protagonista y a Jenkins como directora.

“Cuando mi hija vio a Gal como la Mujer Maravilla, me dijo: ‘Mamá, finalmente lo entiendo. Finalmente entiendo por qué todos te idolatran. Entiendo lo que Wonder Woman significa para todos’. Así que gracias Gal, gracias Patty”, dijo Carter durante su aparición en el DC FanDome de 2020, feliz con el retorno de la superheroína que tan bien supo interpretar en los 70.