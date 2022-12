El anuncio de Henry Cavill y la directora de Mujer Maravilla que enfureció a los fanáticos de DC

escuchar

Ni Doomsday, ni Darkseid ni el Guasón: este miércoles quedó en claro, una vez más, que el principal enemigo de los superhéroes de DC es Warner Bros. Después de que se anunciara oficialmente el regreso de Henry Cavill como Superman, el mismo actor se encargó de informar en las redes que el proyecto, como tantos otros que involucran a los queridos personajes de la editorial, quedó en la nada.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tebfi que darles una triste noticia. Después de todo, no regresaré como Superman”, escribió el actor en su cuenta de Instagram. Y puso en contexto la poco feliz decisión del estudio: “Después de que Warner me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de formalizar el contrato, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”.

A diferencia de los responsables del estudio, y a pesar de las complicaciones que esta precipitada determinación le genera en su carrera, Cavill se mostró en el texto compartido como un verdadero profesional. “El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, expresó.

Y también les dedicó unas palabras a los miembros del equipo que compartieron con él el complejo pasaje por el universo cinematográfico de DC y para los fanáticos del hombre de acero: “Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... Podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está por aquí. ¡Todo lo que representa todavía existe! Y los ejemplos que nos da siguen ahí. Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”.

Mientras Cavill le contaba a sus seguidores que colgaría el traje de Superman, Gunn anunciaba en su cuenta de Twitter que él y Safran ya tienen un boceto bien estructurado para reiniciar el universo cinematográfico de DC, y en ese contexto confirmó que el actor británico no será de la partida. “Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del año próximo”, escribió, quizá para contrarrestar el malestar generado por la nueva desvinculación. Y agregó en un segundo texto: “Entre los que se encuentran en la pizarra está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

El actor decidió abandonar The Witcher, la exitosa serie de Netflix tras sus dos primeras temporadas, cuando Warner le aseguró que encarnaría nuevamente a Superman en una nueva película que se rodaría en breve, algo que finalmente no ocurrió.

Este martes, un día antes de que trascendiera esta nueva desprolijidad del estudio, la directora de las dos películas de Wonder Woman, Patty Jenkins compartía en sus redes un extenso texto con el que intentó llevar un poco de luz al oscuro destino del personaje en Warner. “No soy de los que hablan de asuntos privados de su carrera, pero no permitiré que continúen las inexactitudes. Estos son los hechos: originalmente dejé Rogue Squadron después de un largo y productivo proceso de desarrollo cuando quedó claro que no podía terminarlo suficientemente pronto y no quería retrasar más a Mujer Maravilla III”, comenzó aclarando.

Y continuó. “Cuando lo hice, Lucasfilm me pidió que considerara regresar a Rogue Squadron después de la tercera película de la Mujer Maravilla, lo cual fue un honor para mí, así que acepté. Hicieron un nuevo contrato conmigo. (...) Cuando trascendió que la tercera película de Wonder Woman no se haría, comenzaron a circular violentamente la atractiva y falsa historia de que fui yo quien mató o se alejó del proyecto porque comenzó a extenderse”.

“Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. DC obviamente está enterrado en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento. Ha sido un hermoso viaje el que emprendí con Wonder Woman y no quiero aterrizar en un lugar negativo. Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que pudo hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman. Ella es un personaje increíble. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble, conmigo o sin mí”, indicó la realizadora.

Y, al igual que Cavill, le dedicó unas palabras a sus compañeras de ruta: “Caminar al lado de Lynda Carter, una leyenda absoluta, un faro de bondad y luz, ha sido emocionante. He aprendido mucho de ella y la apreciaré como amiga y mentora, siempre. Mi equipo ha sido como una familia y luchó todos los días para darle al mundo las mejores películas que pudo. Y Gal... Gal Gadot. ¿Por dónde empiezo? Gal es el mayor regalo que he recibido en todo este camino. Una querida amiga, inspiración y hermana. No hay palabras que pueda usar para transmitir lo mágica que es. Ella es la encarnación andante de Wonder Woman en la vida real y una mejor persona de lo que el mundo puede imaginar. Ni una sola vez en los millones de momentos que he pasado con ella vi algo menos. Ella es un regalo para este mundo, y más aún para mí”.

“Por último, pero no más importante, gracias a los increíbles fanáticos de Wonder Woman por todo su amor y apoyo. No son los más visibles en los medios y en línea, pero quiero que sepan que siempre los hemos visto y celebrado. Ustedes son las mejores y más amorosas personas y espero poder celebrarlos siempre. Gracias a todos por este maravilloso viaje. Mantengamos arriba el espíritu de la Mujer Maravilla. Cualquier día que enfrentes dificultades, trata de preguntarte: ¿Qué haría la Mujer Maravilla? Espero que su faro de amor, verdad y justicia siempre esté ahí para guiarte, como lo ha hecho conmigo”, finalizó.

Estas decisiones del estudio se suman a una seguidilla de cancelaciones tanto de series y películas ya existentes o en proceso como de proyectos anunciados -y hasta terminados- que nunca podrán ser disfrutados por los amantes del universo de DC.

Una de las primeras cancelaciones había sido anunciada por el mismo estudio con bombos y platillos. Se trataba de una película centrada en Wonder Twins, los Gemelos Maravilla, Zan y Janya. Según se explicó en ese momento, el film había sido cancelado debido, entre otras razones, por ser un producto muy “de nicho” y contar un presupuesto excesivo para una cinta que iría directamente al servicio de streaming de la compañía, HBO Max. Casi inmediatamente, quedaron “congelados” otros cuatro proyectos fílmicos que también habían sido anunciados: Static Shock, Supergirl, Green Lantern Corps y la versión de un Superman de color.

En este contexto de poco respeto por los espectadores y por los personajes icónicos de la editorial DC, quizá quien haya corrido peor suerte haya sido Batichica. Después de haber filmado íntegramente la película de heroína enmascarada de Ciudad Gótica, Warner Bros decidió que no se estrenaría ni en el cine ni en ninguna plataforma. La película basada en la vida de Bárbara Gordon contaba con el protagónico de Leslie Grace y marcaría el retorno de Michael Keaton en la piel de Bruce Wayne, el rol que interpretó en Batman y Batman Vuelve, a las órdenes de Tim Burton.

LA NACION