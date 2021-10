Lynda Carter y el dolor de perder a su marido: “No sé quién soy sin él”

A sus 70 años, Lynda Carter se tuvo que enfrentar a una nueva normalidad y un desafío muy grande que no esperaba atravesar a esta altura de su vida: entender quién es ella misma. La actriz que dio vida a La Mujer Maravilla perdió a su esposo, con quien estuvo casada durante 37 años, en febrero de 2021 y a partir de ese doloroso momento comenzó un proceso de transformación que la sorprendió.

“En la próxima etapa de mi vida quiero descubrir quién soy”, aseguró en diálogo con la revista People. “Es totalmente aterrador porque realmente no sé quién soy sin Robert”, remarcó. Robert Altman, su marido, murió a comienzos de este año, luego de luchar durante un tiempo contra un raro tipo de cáncer de sangre llamado myelofibrosis. “Todavía me golpea mucho [la situación]”, expresó conmovida mientras derramaba algunas lágrimas. “No puedo creer que lo perdí”, agregó.

Durante los últimos meses, en esa búsqueda interna, Carter volvió a uno de sus primeros amores: la música . La diva estrenará este viernes una nueva canción, “Human and divine”, la cual escribió en honor a su esposo. “Fue un romance de verdad”, explicó. “Quería definir el amor y la pérdida, pero también asegurarme de que se trataba de la humanidad que hay en el amor”.

Carter y Altman se conocieron en una cena de Maybelline en 1982. Ella era la cara de la marca de cosméticos mientras que él era el abogado de una de las compañías que pertenecían al grupo. “No estaba preparada para conocer a nadie” , recordó la actriz, que en ese momento se estaba divorciando de su primer esposo y “tenía planeado hacer todo” por sí misma. Pero la vida le cambió los planes. Junto a Altman tuvo dos hijos: James y Jessica.

“Atravesamos cosas buenas y cosas malas”, aseguró la actriz. “Nunca en mi vida sentí el amor, el apoyo y la alegría de tener a mi lado un hombre como él”, agregó y se explayó: “Robert me apoyó durante mi problema con el alcohol. Lo único que quería para mí es que esté sana y feliz”.

En 1975, con el lanzamiento de la serie de La Mujer Maravilla, Carter se convertía en la primera mujer en protagonizar una ficción de superhéroes. Tuvieron que pasar 40 años para que otra actriz se pusiera en la piel del personaje, logrando gracias a esto que su rostro quede para siempre ligado a la heroína de DC Comics.

Lynda Carter caracterizada como la Mujer Maravilla IMDB.com

Después de ella, fueron varias las actrices que interpretaron a la hija de dioses y princesa del Amazonas, entre ellas Gal Gadot. “Nos sentimos como una unidad”, dijo haciendo referencia a sus colegas. “He pasado la antorcha”, añadió antes de recordar cómo nació una de las características más icónicas del personaje. “No podía cambiarme en una cabina de teléfonos porque eso lo hacía Superman. Querían ponerme en una especie de rueda y pensé que era ridículo, así que dije: ‘¿Por qué no hago una pirueta de bailarina? Y eso fue todo. Así fue cómo se creó la pirueta de transformación de la Mujer Maravilla”, dijo durante la entrevista.