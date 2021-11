Alerta roja: Gal Gadot, la Mujer Maravilla que también quiere divertirse

En su versión cinematográfica más reciente, la Mujer Maravilla, encarnada por la actriz israelí Gal Gadot, es una guerrera hábil, una inteligente e intrépida princesa amazona a la que no hay enemigo que pueda hacerle frente. En la lucha por un mundo más justo, su talento con el lazo, las patadas y la inestimable ayuda de un avión imposible de detectar la convierten en la heroína perfecta. Pero difícilmente se pueda decir que entre sus proezas se cuenta la de hacer reír.

Se sabe que los personajes que llegaron al cine de la escudería DC, a diferencia de lo que sucede con varias de las adaptaciones al cine de los cómics de Marvel, no se destacan por su humor, precisamente. Más sombríos y melancólicos que graciosos y ocurrentes entre una batalla y otra, los integrantes de la liga de la justicia no le dedican mucho tiempo a divertirse. Por eso, para Gadot la comedia era una cuenta pendiente que pudo saldar gracias a Alerta roja, el film que estará disponible desde el viernes en Netflix.

“Es una villana pero una villana divertida. Estaba muy entusiasmada por interpretar este papel justamente por eso. Es un personaje que además de su inteligencia y habilidades físicas es sarcástico y algo oscuro. Y siempre está veinte pasos por delante de los muchachos”, explica la actriz en una charla vía Zoom con LA NACION. Los muchachos en cuestión son Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, sus compañeros de elenco de la película en la que los tres terminan involucrados en una serie de robos de objetos preciosos que los llevan a recorrer el mundo intentando sacar ventaja uno de los otros. Y aunque en principio la narración está planteada como una comedia de aventuras con la típica estructura de dos protagonistas, Johnson y Reynolds, que empiezan enfrentados y luego deben convertirse en compañeros, la fórmula mejora con la inclusión del personaje de Gadot.

La actriz en el estreno mundial de Alerta roja realizado en Los Ángeles PATRICK T. FALLON - AFP

Reconocida por su fotogenia y la presencia escénica que requiere interpretar a la Mujer Maravilla, la actriz dice haber estado esperando una oportunidad para demostrar su amor por el humor y la improvisación. “Lo disfruto mucho aunque, sinceramente, cuando te toca como compañero de escenas alguien como Ryan Reynolds no es sencillo mantenerse a flote. Él es brillante en este tipo de cosas, está afiladísimo, la comedia es lo suyo. Así que claramente él lo hace mucho mejor que yo, pero de todos modos me gustó mucho ese aspecto del trabajo en la película”, cuenta Gadot que, curiosamente, ya había estado acompañada de una comediante talentosa en Mujer Maravilla 1984. En el caso del film dirigido por Patty Jenkins, la villana del cuento fue interpretada por Kristen Wiig, la brillante veterana de Saturday Night Live. Con ella, más allá de que la trama del film no dejaba mucho espacio para el humor, grabó un video en el detrás de escena del rodaje que se volvió viral y demostró las ganas de Gadot de intentar ampliar su registro actoral.

Gadot rodeada por sus compañeros de elenco, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, en la presentación de Alerta roja la semana pasada en Los Ángeles PATRICK T. FALLON - AFP

“Amo la comedia y me divierte reírme de mí misma. Por eso, poder plasmarlo en la pantalla y que la gente lo disfrute es un privilegio. Esta película es entretenimiento puro, todo es exagerado y para nada realista. La trama está llena de sorpresas, giros y bromas. Me encantaría hacer algo así de nuevo”, confiesa la actriz tal vez dando una pista sobre la posible secuela de Alerta roja que el film insinúa en sus últimas escenas.

Claro que antes de poder continuar con su sagaz villana necesitada de terapia -como lo demuestra una graciosa escena en la que se despliega la neurosis bordeando en sociopatía del personaje-, Gadot tiene un par de proyectos de altísima exposición en marcha. Además de la tercera entrega de Mujer Maravilla, para seguir en la línea de las villanas encantadoras, la actriz acaba de sumarse en el papel de la reina malvada obsesionada hasta el asesinato con ser la más bella en la versión con actores de Blancanieves. Y sigue trabajando junto a Jenkins en Cleopatra, su interpretación de la legendaria soberana de Egipto, un personaje que parece formar parte de su destino. De hecho, la trama que pone en marcha la narración de Alerta roja involucra a unas codiciadas reliquias que según la ficción pertenecían a la reina del Nilo.

Tráiler de "Muerte en el Nilo"

“También trabajé en la película Muerte en el Nilo (el estreno del film en el que comparte cartel con el controvertido Armie Hammer fue postergado para febrero de 2022), basada en la novela de Agatha Christie, y mi personaje cita un diálogo de Cleopatra de la obra de Shakespear,e Antonio y Cleopatra. Así que estoy tomando su constante aparición en mis proyectos como una señal de que tengo que seguir adelante con esa película en la que vamos a celebrar quién era verdaderamente de un modo en que demuestre su influencia hasta nuestros días”, promete Gadot- también productora del film-, que desde que se anunció que ella sería la encargada de interpretar a Cleopatra, papel que en algún momento quiso Angelina Jolie y que en 1963 encarnó Elizabeth Taylor en el film de Joseph L. Mankiewicz, tuvo que lidiar con críticas que señalaron el problema de que una actriz blanca tenga a su cargo el papel de la reina egipcia.

Claro que más allá de la polémica y sus explicaciones -Gadot dijo en un reportaje con la BBC que respetar la realidad histórica hubiese implicado contratar una actriz macedonia y que sencillamente esa persona no existe-, mientras la preproducción de Cleopatra avanza, la intérprete está decidida a demostrar que hasta la Mujer Maravilla a veces solo quiere divertirse.