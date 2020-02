Harrison Ford estará involucrado en la nueva entrega de la saga de Indiana Jones Fuente: Archivo

Harrison Ford es, definitivamente, la encarnación definitiva de Indiana Jones. Poco fructíferos han sido los intentos de ponerle otro rostro al temerario aventurero, por lo que el actor oriundo de Chicago parece ser siempre la primera opción a la hora de pensar en un nuevo episodio de la saga cinematográfica.

Lo cierto es que los fans del personaje creado por George Lucas tendrán una nueva oportunidad de verlo en pantalla, y será nuevamente Ford quien esté al frente del film. Así lo confirmó, durante su paso por la alfombra roja de los premios Bafta la productora Kathleen Kennedy, aunque se negó a dar precisiones acerca de cuándo podría estar lista la película. "Todavía nos falta cerrar bien la historia", afirmó la jefa de Lucasfilm.

Desde el 2008, luego del estreno de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, se sabía de la posibilidad del regreso del clásico héroe que se convirtió en un pilar de la industria del entretenimiento de los 80. Ford siempre estuvo muy metido en el desarrollo de la franquicia y, mientras que la gente ya empezaba a hacer apuestas acerca de quién podría ser su sucesor, el actor decidió dar por terminadas las especulaciones. " Yo soy el único que va a hacer de Indiana Jones y cuando me muera el personaje va a morir conmigo, así que perdón a Chris Pine", sentenció Ford. La quinta entrega de la saga iba a estrenar originalmente en julio del 2019, fue movida luego para 2020, y ahora se estima que podría estar lista para 2021.

La saga del aventurero se inició en 1981, con el estreno de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. El film, que había tenido un presupuesto estimado de 18 millones de dólares, llegó a recaudar más de 390 millones, asegurando así la continuidad de la historia. Tres años después, llegó a los cines Indiana Jones y el templo de la perdición y, en 1989, Indiana Jones y la última cruzada. En 2008, en tanto, se estrenó Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, hasta ahora la entrega final de la saga.

No es un secreto que Disney adora los remakes y los reboots de sus franquicias. Desde la salida de la versión live-action de Alicia en el país de las maravillas, dirigida por Tim Burton en 2010, el gigante de la producción cinematográfica realizó decenas de películas basadas en sus clásicos animados. No obstante, la rama Lucasfilm de la compañía del ratón siempre fue más adepta a trabajar en continuaciones- como fueron las últimas tres películas de Star Wars- o con nuevos productos, pero no tanto en reboots. Por eso no sorprende que Kennedy haya afirmado que Indiana Jones va a continuar el camino que la empresa viene marcando desde su adquisición en el 2012.

En la pequeña entrevista que le hizo la BBC a la productora, también salió el tema del futuro de Star Wars, específicamente si va a haber alguna directora mujer entre las próximas películas de la franquicia. "Absolutamente, estamos cultivando un gran talento. Con The Mandalorian ya tuvimos a varias directoras mujeres, y Deborah Chow está encargada de la nueva serie de Obi Wan", comentó Kennedy.