El actor que rechazó el papel de Han Solo en Star Wars y le permitió a Harrison Ford llegar al estrellato

En una realidad paralela, Alfredo James Pacino podría haber interpretado a Han Solo. Es que en la década del 70, cuando Star Wars aún era solo un proyecto ambicioso en manos de un joven George Lucas, el reconocido actor de El Padrino fue una de las primeras opciones para ponerse en la piel del carismático contrabandista que terminaría en manos de Harrison Ford. Sin embargo, la estrella de Hollywood rechazó el papel y décadas más tarde, reveló con humor y honestidad los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly en el marco de la promoción de su película, The Ritual, recordó aquel momento que, sin saberlo, alteraría el rumbo de su carrera y el de la franquicia galáctica. “Dije: ‘Creo que tengo ganas de hacerle la carrera a Harrison Ford’”, bromeó el actor al referirse al papel que catapultó a su colega a la fama internacional. Lejos de lamentarse, Al Pacino compartió la anécdota con mucho humor, ya que entendió que algunas oportunidades, por más tentadoras que parezcan, simplemente no están alineadas con el momento personal o artístico.

Al Pacino se consolidó como uno de los más grandes actores de la industria (Photo by Robyn BECK / AFP) ROBYN BECK - AFP

El actor explicó que trabajaba en Broadway cuando recibió el guion de Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza. Su primera reacción fue de absoluto desconcierto. “Pensé: ‘No entiendo’. Debo estar fuera del espacio yo mismo”, dijo con ironía, sin imaginarse que las ideas plasmadas por George Lucas serían un éxito rotundo a nivel mundial.

Ante la duda, recurrió a su mentor y amigo, Charles Laughton, con quien solía consultar decisiones importantes. “Le envié el guion y le pregunté qué pensaba. Charles me respondió: ‘No lo entiendo, Al. No sé. No lo entiendo’. Y le dije: ‘Bueno, yo tampoco; ¿qué vamos a hacer?’ Me ofrecieron una fortuna, pero no sé. No puedo interpretar algo si no hablo el idioma”, recordó sobre la charla que mantuvo en privado.

Harrison Ford fue quien finalmente dio vida a Han Solo (Foto: Captura de YouTube)

Más allá de las grandes sumas de dinero que pudieran ofrecerle, el actor no se sentía cómodo al aceptar un papel cuyo universo no terminaba de comprender. La ciencia ficción, en aquel entonces, no formaba parte de sus intereses ni de su trayectoria artística, la cual estuvo marcada por el realismo, los personajes atormentados y los guiones con un amplio dramatismo.

De esta forma, Al Pacino prefirió consolidar su carrera artística con obras que realmente lo nutrieran. A esto se refirió también en sus memorias, llamadas Sonny Boy, donde celebró que después del boom que generó con El Padrino, los directores de todo el mundo le ofrecían formar parte de cualquier proyecto, pero estaba en él saber discernir cuáles eran los mejores. “Después de El Padrino, me habrían dejado interpretar cualquier cosa. Me ofrecieron el papel de Han Solo en Star Wars”, escribió.

El rol finalmente cayó en manos de Harrison Ford, quien no solo interpretó a Han Solo en la trilogía original, sino que, gracias a ese papel, se convirtió en una de las grandes estrellas de la industria. Pero Al Pacino no fue el único grande al que Ford debió superar, entre otros de los actores que audicionaron para el papel estuvieron Sylvester Stallone, Kurt Russell y Burt Reynolds.