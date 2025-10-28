LA NACION

En fotos: del look deportivo de Ana de Armas al debut oficial de una polémica pareja en la alfombra roja

Mientras la actriz cubana supera su separación de Tom Cruise en el gimnasio, Hugh Jackman posó por primera vez en una premiere de la mano de su novia, Sutton Foster

Luego de una intensa jornada de entrenamiento, Ana de Armas fue fotografiada en el centro de Los Ángeles. La actriz cubana llevó un outfit deportivo y apto para el día de calor: un top gris y unas calzas negras. Completó el look con unos lentes de sol negros
Ana de Armas se dejó ver luego de su reciente separación de Tom Cruise. La actriz cubana y el actor estadounidense habían iniciado su romance en febrero de este año pero según señaló el diario The Sun eligieron caminos separados porque “se llevan mejor como amigos”. “Tom y Ana la pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja llegó a su fin”, indicaron
Es oficial: luego de divorciarse de Cash Warren, Jessica Alba blanqueó su romance con Danny Ramirez. La actriz y su novio fueron vistos mientras paseaban por la pintoresca Costa Dorada australiana. Si bien en un momento la estrella de Hollywood parecía molesta, su nuevo amor la consoló y ambos continuaron su paseo de la mano
El recorrido de Jessica Alba y Danny Ramirez terminó con un efusivo gesto de cariño y un abrazo que hizo sonreír a la actriz. Luego, un fan le pidió una foto. Alba está en Australia rodando su nueva película
Harrison Ford hizo alarde de su impecable estado físico: la estrella de Hollywood recorrió casi 25 kilómetros en bicicleta desde Brentwood hasta Malibú. A los 83 años, el actor demostró que se mantiene activo y jovial gracias al ejercicio físico
Entre risas, gestos cómplices y mucho amor, Hugh Jackman y Sutton Foster debutaron juntos en la alfombra roja. La pareja posó para los flashes durante el estreno de Song Sung Blue en el AFI Fest 2025 que tuvo lugar en el Teatro Chino de Los Angeles. Además de sonreír para los flashes, los actores se tomaron un momento para saludar a sus fans, lejos de la polémica que despertó el inicio de su romance y las declaraciones de la ex del australiano, Deborra-Lee Furness
Kate Hudson, quien comparte cartel con Hugh Jackman en Song Sung Blue, se dejó ver radiante durante la premiere del film. Su interpretación de Claire Sardina, aseguró la crítica especializada, podría significar para ella una nominación a los premios Oscar
Además de su gran talento en el film, Hudson dejó en claro que también es una amante de la moda. En la premiere deslumbró con un vestido en tono coral que combinó con los labios en rojo y el pelo suelto
La legendaria Jamie Lee Curtis optó por un cómodo look total black para la presentación del documental I Was Born This Way en el marco del Festival AFI que se realizó en el Teatro Chino de Los Angeles
Rami Malek y Russell Crowe se encontraron en la alfombra roja y no dudaron en intercambiar comentarios frente a las cámaras. A los actores se los vio divertirse con sus relojes en la previa a la proyección de Nuremberg en el Teatro Chino de Hollywood
Malek y Crowe son las grandes figuras de Nuremberg, el film de James Vanderbilt que narra la historia de un psiquiatra que tiene como misión evaluar la salud mental de los prisioneros nazis durante los Juicios de Núremberg
Sydney Sweeney se puso en la piel de la célebre boxeadora Christy Martin en su nueva biopic. Chrisy tuvo su premiere en el Teatro Chino de Hollywood, y la actriz se mostró orgullosa de su trabajo y su caracterización
Para su gran noche, Sweeney eligió llevar un vestido rosa de encaje de algodón de la firma Miu Miu
La actriz y directora Kristen Stewart estuvo presente en la proyección especial de la AFI Fest con un conjunto de encaje bordó de Rhea Costa, compuesto por unos leggings y un vestido midi de manga larga
La cronología del agua está basada en las memorias de Lidia Yuknavitch y se estrenó en el Festival de Cannes 2025. Para protagonizar el film, Stewart eligió a la actriz Imogen Poots, con quien no dudó en posar para los flashes
Para el estreno londinense de Depredador: tierras salvajes Elle Fanning decidió llevar un look disruptivo creado por Coach. La estrella de Hollywood apareció en escena con una campera motoquera con pines temáticos del film que combinó con un top y una falda fluida, todo en un tono marfil que le dio un toque moderno
Además de sorprender con su elección estilística, la actriz se mostró a pura risa en la alfombra roja
