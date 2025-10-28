En fotos: del look deportivo de Ana de Armas al debut oficial de una polémica pareja en la alfombra roja

Entre risas, gestos cómplices y mucho amor, Hugh Jackman y Sutton Foster debutaron juntos en la alfombra roja. La pareja posó para los flashes durante el estreno de Song Sung Blue en el AFI Fest 2025 que tuvo lugar en el Teatro Chino de Los Angeles. Además de sonreír para los flashes, los actores se tomaron un momento para saludar a sus fans, lejos de la polémica que despertó el inicio de su romance y las declaraciones de la ex del australiano, Deborra-Lee Furness

Zuma Press/The Grosby Group