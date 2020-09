Hugo Weaving no quiere volver a trabajar en la saga de El señor de los anillos Fuente: Archivo - Crédito: AFP PHOTO / WARNER BROS

Del libro adorado por millones en todo el mundo a la pantalla grande con una renovada legión de fanáticos y premios por doquier: encarnar a uno de los personajes más venerados de la saga de El señor de los anillos creada por J.R.R. Tolkien es el sueño de cualquier actor. Cualquier actor menos el australiano Hugo Weaving que después de interpretar a Elrond, el monarca de los elfos en la trilogía inicial dirigida por Peter Jackson y de volver a ponerse las orejas puntiagudas para las tres entregas de El Hobbit, ahora está convencido de que sus días como elfo quedaron en el pasado.

"De ninguna manera. Absolutamente no", aseguró el actor durante una reciente entrevista telefónica realizada con la revista Variety. Instalado en su país natal, dedicado a los proyectos locales y sin demasiadas expectativas con respecto a Hollywood, Weaving, sin embargo sí quiso formar parte del regreso de otra trilogía que lo hizo famoso en todo el mundo: Matrix.

En la entrevista, el actor explicó que podría haber vuelto a ponerse el traje del agente Smith en el retorno de la saga de ciencia ficción de las hermanas Wachowski, pero que los conflictos de agenda le jugaron en contra. Eso sí: afirmó que no tiene ningún interés en volver a la Tierra Media en la serie de El señor de los anillos que está preparando Amazon Prime Video.

"Lo de Matrix podría haber ocurrido pero El señor de los anillos no. No estoy interesado en eso para nada. Lo cierto es que amé pasar tiempo en Nueva Zelanda con toda esa gente maravillosa y cada vez que volví fue como reencontrarme con mi familia pero honestamente creo que todos tuvimos suficiente de eso", explicó el actor. Pero en realidad, tal vez no sea tan así. Más allá de la experiencia de Weaving en las películas de Jackson, lo cierto es que su compañera de escenas, Cate Blanchett opinó casi lo contrario.

Hace pocos meses la actriz australiana contó durante una charla en el podcast de Marc Maron, WTF, que ella la pasó tan bien interpretando a la bella Galadriel en las dos trilogías y fue tan poco el esfuerzo que le demandó y tan satisfactorios los resultados obtenidos que hasta le pidió a Jackson que creara un segundo papel para ella.

"Para mí el proceso de El señor de los anillos fue super rápido. No hay muchas chicas en el universo de Tolkien. Me encantó hacerlo al punto de que les pedí a Peter y Fran (Walsh, productora y guionista de la saga), cuando estaban filmando una escena de un banquete de enanos, si no me podía sumar como la peluda esposa de uno de ellos. Siempre quise interpretar a una mujer barbuda. Pero no se pudo por sus tiempos de rodaje. Para ellos es un trabajo de años, en cambio a mí Galadriel me llevó apenas tres semanas", recordó la actriz que ahora está en el festival de Venecia como presidenta del jurado y que tal vez pueda tener la oportunidad de volver a la Tierra Media en su versión en serie.