El actor británico Robert Amarayo, quien interpretó al joven Ned Stark en Game of Thrones, reemplaza a Will Poulter como protagonista de la anticipada serie de Amazon

8 de enero de 2020 • 18:36

Hace dos años, los derechos televisivos de El Señor de los Anillos fueron adquiridos por Amazon tras una dura batalla con Netflix. La compañía de Jeff Bezos obtuvo, por 250 millones de dólares, el acceso a la obra de J.R.R. Tolkien. Finalmente, la serie iniciará este año el rodaje de sus primeros episodios.

En febrero de 2019 se había confirmado que la producción constaría de cinco temporadas, punto que se estableció al momento de la compra de los derechos con Tolkien State, la empresa familiar encargada de otorgar las concesiones sobre la obra del escritor. Por otro lado, se estima que el presupuesto inicial para las dos primeras temporadas supere ampliamente los 200 millones de dólares, arrebatándole así a Game of Thrones el título de la épica televisiva más costosa de la TV.

En cuanto al relato, la serie de El Señor de los Anillos transcurrirá tiempo antes de la trilogía del cineasta Peter Jackson, ya que el objetivo será bucear en subtramas novedosas situadas en Tierras Medias. En cuanto a la primera temporada, la misma pondrá el foco en el joven Aragorn, memorable personaje interpretado por Viggo Mortensen en la adaptación cinematográfica.

La más reciente novedad ligada al proyecto -comunicada por el portal Deadline-, no hace más que sumar paralelismos entre El Señor de los Anillos y Game of Thrones, dado que Robert Aramayo, actor de la serie de HBO, será finalmente el protagonista, en reemplazo del ganador del BAFTA Will Poulter, quien se retiró por "conflictos de agenda".

El actor británico de 27 años formó parte de largometrajes como Animales nocturnos y Gavelston; y de los más recientes Antebellum, The Empty Man y The King's Man, films que se encuentran en etapa de postproducción.

Asimismo, otro actor de Game of Thrones, Joseph Mawle, quien interpretó a Benjen Stark, se unió al cast en octubre para personificar al villano Oren; y un guionista de GOT, Bryan Cogman, fue convocado como productor y consultor de la serie creada por Patrick McKay y John D. Payne, cuya producción comenzará este año.