El radical cambio de vida de Billy Boyd, el actor que interpretó a Pippin en El señor de los anillos

Aunque Billy Boyd trabajó en teatro y tuvo papeles secundarios en televisión y cortometrajes antes de 2001, fue su papel como Peregrin “Pippin” Tuk en la trilogía de El señor de los anillos el que le dio un salto al estrellato y lo hizo conocido mundialmente. A más de dos décadas de aquel éxito, el actor y cantante escocés sorprendió con su increíble transformación física.

Billy Boyd como Pippin, uno de los amigos hobbits de Frodo Bolsón

El actor de 57 años es apasionado de la jardinería, los animales y el deporte al aire libre, pasatiempos que comparte en Billy y Dom se comen el mundo, el ciclo que conduce junto a Dominic Monaghan -quien le dio vida a Meriadoc “Merry” Brandigamo en la trilogía fantástica- y en el cual los actores exploran diferentes culturas culinarias alrededor del mundo, donde se deleitan y aprenden sobre la comida local.

“Como Dom y yo nos conocemos tan bien, todo fluye con facilidad. No siempre buscamos la ruta más sencilla y estamos dispuestos a pasar seis horas en colectivo para asegurarnos de contar la historia que queremos. Eso le da autenticidad“, expresó en el formato que puede verse en Prime Video.

Boyd y Monaghan viajan por el mundo con su ciclo gastronómico (Foto: Instagram/@boydbilly)

Aunque Boyd no reveló públicamente cuál es su rutina de entrenamiento ni los detalles de su alimentación, sí muestra sus hábitos activos, entre los que se encuentra andar en bicicleta, practicar skate y jugar al fútbol.

El intérprete cultivó relaciones profundas que van más allá del mundo cinematográfico; y una de estas es su vínculo con Monaghan, a quien conoce desde la famosa trilogía, y que lo llevó a compartir varios proyectos.

Boyd y Monaghan en una de sus travesías por el mundo

En el ámbito familiar, su relación con Alison McKinnon se consolidó con el nacimiento de su hijo Jack en 2006, y, cuatro años más tarde, dieron el sí en una ceremonia íntima en la ciudad escocesa de Glasgow a la que asistieron familiares y sus excompañeros de reparto, Monaghan y Elijah Wood.

Dominic Monaghan, Elijah Wood y Billy Boyd, en tiempos del estreno de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo AFP

Además de su carrera actoral, Boyd adquirió un gran talento musical del que pocos conocen: sabe tocar la guitarra, el bajo y el tambor, habilidades que lo llevaron a componer y cantar la canción “The Edge of the Night” (conocida como “La Canción de Pippin”) para la película El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey. Actualmente, a sus 57 años, mantiene activa esta pasión como cantante y guitarrista de su banda, Beecake.

Más sobre la carrera actoral de Billy Boyd

Aunque comenzó con el teatro escocés, alcanzó la fama mundial gracias a su desembarco en pantalla grande. Nacido en Glasgow, se graduó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama. Sus primeros trabajos incluyen papeles en la televisión escocesa, como en Taggart, y una incursión en el cine con Julie and the Cadillacs.

Billy Boyd en su juventud

El salto a la fama internacional ocurrió con su icónico papel como el hobbit Peregrin “Pippin” Tuk, el cual le valió múltiples nominaciones y un premio del Gremio de Actores de Cine. Poco después, se consolidó al interpretar a Barret Bonden en la aclamada película de época Master and Commander: Al otro lado del mundo (2003).

A lo largo de los años, Boyd participó en diversos proyectos cinematográficos, como On a Clear Day y Stone of Destiny, y hasta prestó su voz en proyectos de animación como Seed of Chucky y The Loud House Movie.