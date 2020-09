Tres actores en otros roles: Matt Dillon (director), Johnny Depp (productor) y Viggo Mortensen (director) pasarán por el Festival de San Sebastián, que comienza este viernes

El concepto de la distancia, muy presente en los actuales tiempos de pandemia, y la necesidad de volver a las salas de cine son los ejes en torno a los que girará la gala que este viernes servirá para inaugurar la 68ª edición del Festival de San Sebastián. El bailarín y coreógrafo Jon Maya será el maestro de ceremonias.

El Festival contará con una larga lista de invitados que visitará la ciudad para defender las películas y proyectos en los que toman parte. Entre las personalidades que han confirmado su presencia figuran estrellas de Hollywood, del cine europeo y latinoamericano, así como una nutrida representación de las cinematografías española y vasca.

Entre otras presencias destaca la de Johnny Depp, que ejerce de productor de Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (Sección Oficial a concurso), documental de Julien Temple sobre Shane MacGowan, líder del grupo The Pogues. Su director participará en las presentaciones de un año en el que hay otra película musical en la Sección Oficial, El gran Fellove (Proyección Especial fuera de concurso), dirigida por Matt Dillon, que regresará a San Sebastián catorce años después de recibir el Premio Donostia. Esta distinción, máximo galardón honorífico del Festival, la recibirá el jueves 24 otro actor metido a director, Viggo Mortensen, que presentará Falling, su debut tras la cámara.

Woody Allen, director de Rifkin's Festival (inauguración de la Sección Oficial fuera de competición), intervendrá desde Nueva York en la rueda de prensa de este viernes, en la que sí participarán de modo presencial sus protagonistas femeninas: la estadounidense Gina Gershon y la española Elena Anaya.

La danza y la música en vivo cobrarán un importante protagonismo en la inauguración: participarán los bailarines de la compañía Kukai, dirigida por el propio Maya, y un grupo de cinco músicos bajo la dirección musical de Luis María Moreno Urretabizcaya, Pirata.

En sus notas de presentación, Harkaitz Cano, director artístico del festival, subraya que "en un contexto pandémico en el que las certezas se agrietan y un abismo parece abrirse bajo nuestros pies, la palabra distancia ha cobrado un sentido difícilmente imaginable meses atrás. Por eso nos gustaría que la gala de apertura girase en torno a ese eje vertebrador: la distancia. Distancia separadora, pero también distancia salvadora", dice el escritor.

Durante la gala, que será retransmitida en directo por La 2 de Televisión española, ETB1, eitb.eus y la página web del Festival, también se presentará a los miembros del jurado de la Sección Oficial. Algunos medios locales ayer bromeaban ante el arribo de varios famosos con barbijos, gafas negras y hasta sombreros, a quienes nadie podía identificar.

