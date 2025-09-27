San Sebastián: política, reconocimientos para la Argentina y el premio mayor para una película española con Juan Minujín

La edición número 73 del Festival de Cine de San Sebastián, el más importante de hispanoamérica, cerró este sábado con una fuerte presencia argentina entre las películas reconocidas -que incluyó un importante premio para la actriz Camila Plaate, de Belén- y discursos de tinte político con críticas contra Israel y los Estados Unidos.

Después de un resumen en el que se vieron algunos de los rostros más famosos que pasaron por el festival -en un montaje que reunió imágenes de Pedro Almodóvar, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Colin Farrell, Jennifer Lawrence, acompañadas del grito: “¡Viva Palestina libre!”-, comenzó la entrega de las menciones y reconocimientos de la ceremonia.

El premio mayor quedó en manos de Los domingos, de Alauda Ruíz de Azúa Captura

Las corrientes, dirigida por la argentina Milagros Mumenthaler, ganó el premio RTVE Otra mirada, fuera de la competencia oficial. Isabel Aimé González-Sola, la actriz protagónica, recibió el reconocimiento y le agradeció a la directora, “por los riesgos que toma”. Las corrientes es una película sobre una estilista que, al regresar a Buenos Aires, es perseguida por su pasado.

La película argentina Las corrientes fue galardonada con el premio Otra mirada

Un cabo suelto, de Daniel Hendler, recibió una mención especial en la sección Horizontes latinos, por “sus personajes auténticos y humor encantador”. La película es una coproducción entre Uruguay, Argentina y España. Relata las peripecias de un cabo de policía amante del queso, que escapa hacia Uruguay cuando lo persiguen sus propios compañeros.

Competencia oficial

Tres películas argentinas compitieron por el premio mayor, la Concha de Oro, que finalmente quedó en manos españolas. Belén, film dirigido, escrito y protagonizado por Dolores Fonzi, era una fuerte candidata y había recibido tras su proyección en el festival una ovación de seis minutos por parte de la prensa internacional. No obstante, la actriz argentina Camila Plaate, su protagonista, sí fue premiada y recibió de manos de Lali Espósito la Concha de Plata a la Mejor interpretación de reparto. “¿Quién es Belén? Yo soy Belén”, dijo emocionada la actriz, sobre el escenario. “Gracias a San Sebastián y al jurado por la premiación. Quiero dedicarle este premio a todas mis compañeras y compatriotas de trabajo, a mi directora Dolores Fonzi y a todo el equipo de Belén”.

Camila Plaate hizo referencia al triple crimen de Florencio Varela: "Hoy en la Argentina estamos marchando por Brenda, Morena y Lara, esas chicas que fueron asesinadas y torturadas" Captura

La película, elegida esta semana por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina para representar al país en los próximos premios Oscar y Goya, representa un caso verídico que ocurrió en 2014. Belén, pseudónimo elegido por su abogada, fue detenida y acusada de homicidio agravado por el vínculo luego de sufrir un aborto espontáneo en un hospital tucumano. La mujer pasó más de dos años en la cárcel. Su caso fue referente para la ola verde durante la campaña a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

En la ficción, Plaate encarna a la sufrida Belén, mientras que Fonzi se pone el traje de la abogada que la defendió durante todo el proceso, Soledad Deza. Sobre ella recae el peso para echar luz a la verdad y probar que su clienta fue víctima de un sistema injusto.

La emoción de Camila Plaate en el cierre de San Sebastián: "Vivan las mujeres" Captura

Plaate añadió: “Esta película viene a traer memoria, verdad y justicia. Si se puede, se pudo. Quiero dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén. Es un orgullo para mí aportar mi granito de arena para esta historia, que es el fuego de todas”.

La actriz también hizo referencia en su discurso al triple crimen en Florencio Varela. “Hoy en la Argentina estamos marchando por Brenda, Morena y Lara, esas chicas que fueron asesinadas y torturadas. ¡Vivan las mujeres, viva este amor, vivan las luchas de las masas, vivas y libres nos queremos! ¡Belén somos todas!”, concluyó.

Finalmente, el premio mayor, la Concha de Oro, quedó en manos de Los domingos, de Alauda Ruíz de Azúa. Juan Antonio Bayona, presidente del jurado del festival, entregó el galardón a la película española. Los domingos cuenta la historia de Ainara, una adolescente que decide ingresar en un convento de clausura y se lo comunica a su familia. El argentino Juan Minujín forma parte del elenco del film premiado.

Un festival marcado por la política

La edición 2025 de San Sebastián será recordada por las declaraciones de los actores y actrices que eligieron el festival de cine como plataforma para hacer discursos políticos.

Jennifer Lawrence hizo historia al convertirse en la mujer más joven en recibir el premio Donostia, que reconoce la trayectoria de los artistas. Puso el acento en la situación política internacional y sentenció que “la libertad de expresión está bajo ataque en los Estados Unidos”, además de expresar que está “aterrada” por la guerra en Gaza: “Lo que sucede ahí es un genocidio”.

La ganadora del Oscar fue a España para presentar Matate, amor junto con Robert Pattinson, coprotagonista de la película. Es una adaptación de la novela argentina del mismo nombre escrita por Ariana Harwicz, sobre la depresión postparto. La prensa ya perfila a Lawrence como eventual candidata a la estatuilla dorada de Hollywood.

Jennifer Lawrence, en su llegada a San Sebastián ANDER GILLENEA - AFP

La actriz de Los juegos del hambre no fue la única en criticar a la actual administración de Donald Trump. “Amo a mi país, pero ahora no lo reconozco”, dijo Angelina Jolie ante la prensa de San Sebastián. El conflicto en Medio Oriente también fue un tema recurrente entre las celebridades, que lucieron con glamour sus trajes mientras desfilaban por la alfombra roja.

Durante la presentación del festival, Pedro Almodóvar gritó “¡Viva Palestina libre!” mientras lucía un pin con el lema “Genozidioa stop”. El cineasta calificó la situación como una “matanza indiscriminada que debió haberse terminado hace mucho tiempo”. Juliette Binoche y Jafar Panahi hicieron eco de sus palabras y pidieron por Palestina.