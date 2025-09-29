Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a los mimos en la cama

Mediante su cuenta de Instagram, Lali Espósito documentó su estadía en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde, además de incluir fotos suyas en su publicación incluyó varias otras de Pedro Rosemblat, su pareja, quien la acompañó en el final de este viaje donde la cantante representó al país como jurado de este prestigioso evento.

El carrete de fotos de Lali Espósito en San Sebastián

“11 días, 17 películas y una experiencia inolvidable”, introdujo Lali a un posteo repleto de contenido alusivo a su permanencia en España, donde no solo disfrutó de su labor en el Festival Internacional de Cine, sino, también, de jornadas de ocio y esparcimiento por San Sebastián.

Lali en la alfombra roja

La instantánea de portada que eligió la intérprete de “Fanático” fue una selfie con un espejo donde reflejó un look más informal, con anteojos de sol y un saco negro. Con un juego de estilos, la jurado de La Voz Argentina (Telefe) mostró las diferentes variantes de vestuarios que lució tanto en el hotel donde se hospedó, en la vía pública y en el evento en sí, donde fue una de las celebridades más reconocidas.

El glamour de Lali Espósito en San Sebastián

En la previa al festival, donde le entregó el premio llamado Concha de Plata a Camila Plaate por su Interpretación de Reparto por su papel en Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi, Lali compartió charlas y momentos junto a distintos colegas como Juana Francisca García Blaya y Morena Fernández Quinteros.

Lali se rodeó de colegas y su círculo íntimo en la previa al festival

Con días soleados e intensos, la artista se tomó un tiempo para compartir unos aperitivos junto a Pedro Rosemblat y Javier Braier, parte de su círculo íntimo, que la acompañó en esta travesía que duró un puñado de días y ella no dudó en visibilizar todo el detrás de escena en sus redes sociales, donde una gran cantidad de seguidores están atentos a todos sus movimientos.

Pedro Rosemblat y Javier Braier acompañaron a Lali

A un ritmo frenético debido a sus obligaciones laborales, Lali se hizo un espacio para disfrutar junto a Rosemblat de un momento más íntimo en la habitación del hotel. De la misma forma que mostró postales en distintos lugares de España, la cantante posó junto a su novio en la cama, abrazados y a los besos.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito acaramelados en España

Para culminar con los detalles de su viaje a España, la cantante se encargó de mostrar detalles de la gastronomía española con dos platos de autor. El primero muestra hongos salteados, una yema de huevo cruda y piezas de pollo esparcidas de manera desprolija en un plato; el siguiente parecería ser un diminuto postre con forma de una flor de color blanco.

El video de Lali Espósito en San Sebastián

La última postal, que le dio el cierre a su viaje, fue a bordo de un avión, donde Espósito se sacó -nuevamente- una selfie en uno de los asientos y utilizó una almohada para su cuello y unos auriculares.

La gastronomía española fue parte del plan de la artista en su estadía por Europa

Como sucede en este tipo de publicaciones, Lali recibió el clamor y cariño de todo su público quienes inundaron la solapa de comentarios con menciones alusivas a su relación con Rosemblat, su participación en San Sebastián y el acercamiento que mantiene con todo su entorno, quienes están siempre asistiéndola en todo lo que refiere a su agenda.