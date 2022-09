Jon Hamm explicó qué hay detrás del éxito de Top Gun: Maverick y le pegó al cine de superhéroes

Top Gun: Maverick no deja de romper récords de taquilla. A casi cuatro meses de su estreno, la secuela del clásico ochentoso se reveló como uno de los éxitos cinematográficos del 2022. Y los millones de personas que ven (o revén) esta película, la confirmaron como una imbatible de la cartelera, al punto de ubicarla como una de las producciones más vistas en la historia de Estados Unidos. Y en una reciente entrevista, uno de los integrante de su elenco, Jon Hamm, celebró el interés del público por esta historia, y lanzó un inesperado dardo contra el género de superhéroes.

En la película, Hamm compone a “Cyclone” Simpson, un poderoso vicealmirante. Y en una nota que brindó para Entertainment Tonight, e l actor destacó que Maverick sigue entre los títulos cinematográficos más rentables del año: “Esto es algo sin precedentes, en más de un sentido. Es uno de los cinco largometrajes más vistos, sin tener personajes que usen capa o que anden sobre una nave. Se trata de una historia sobre gente real, tiene una gran dimensión emocional, y la gente realmente está respondiendo a esto”.

De izquierda a derecha, Glen Powell, Miles Teller, Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Jay Ellis y Lewis Pullman posan durante el estreno de "Top Gun Maverick" en Londres, el pasado 19 de mayo de 2022. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Con más de 700 millones de dólares de ganancias en Estados Unidos (y casi 1500 millones a nivel mundial), Maverick se posiciona como uno de los largometrajes más vistos en la historia del cine. Según Hamm: “Esto no podría haberle pasado a una película más amable. Y es tan agradable ver que esto también le pase a una generación más joven de actores, que realmente pudieron disfrutar de esta experiencia, y que puedan ver florecer su carrera gracias a esto”.

Los récords de Top Gun: Maverick

A comienzos de agosto, Top Gun: Maverick batió un importante récord en las salas de Estados Unidos.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Tom Cruise interpreta al capitán Pete "Maverick" Mitchell en una escena de "Top Gun: Maverick"

A pesar de que se estrenó en mayo, la película continúa en cartelera como una de las más convocantes, superando a “tanques” como Thor: Amor y Trueno, o la última entrega de Jurassic Park. Y según los números oficiales publicados por Box Office Mojo, el film protagonizado por Tom Cruise desbancó en la taquilla de su país, ni más ni menos que a Titanic.

Top Gun: Maverick

Y no se trata solamente de su escala y escenas de acción. Top Gun: Maverick recibió mayormente críticas positivas por parte de los especialistas. El mismo Quentin Tarantino le dedicó los elogios más entusiastas. “Normalmente no hablo mucho de las nuevas películas que salen, porque si lo hago me veo obligado a decir cosas buenas, sino parece que estoy criticando a alguien y no quiero hacer eso. Pero en este caso puedo decir que me encanta Top Gun: Maverick, me pareció fantástica”, confesó.

Más adelante, y sin dejar de referirse a las bondades de la cinta, el director de Érase una vez en Hollywood concluyó: “Me gusta tanto el cine de Tony Scott -el director de la primera entrega- y quiero tanto a Tony, que esto es lo más cerca que vamos a estar de ver una película más de él. [Joseph] Kosinski hizo un gran trabajo”, añadió.