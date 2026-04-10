Jon Hamm: un personaje con doble vida, un sueño con Tom Cruise y qué piensa de un posible regreso de Mad Men

El actor habló con LA NACION acerca de la segunda temporada de Your Friends and Neighbors, la serie de Apple TV que suma nuevos personajes y desafíos

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Una de las caras más importantes de la televisión contemporánea es la de Jon Hamm. A través de su papel de Don Draper en Mad Men, ganó un merecido prestigio y se consolidó como un actor de peso. Sus años posteriores a esa ficción llevaron al intérprete a recorrer caminos muy variados, en los que demostró una gran habilidad para la comedia e incluso el cine de acción.

En una charla mano a mano con LA NACION, Hamm se refirió al estreno de la nueva temporada de la serie Your Friends and Neighbors (Apple TV) pero también hizo una especial revelación vinculada a Mad Men.

Tu vecino, el ladrón

Andrew “Coop” Cooper (Hamm) es un hombre de las finanzas, dueño de una intuición para los grandes negocios que lo llevó a convertirse en un profesional respetado, además de amasar una fortuna millonaria. Pero ese castillo se derrumba de un instante al otro, cuando el protagonista es despedido de la firma para la que trabaja, y su tren de vida comienza a verse severamente restringido a medida que sus ahorros se consumen a paso acelerado.

La compleja relación con su exesposa (interpretada por Amanda Peet) y un amorío con una vecina llamada Sam (Olivia Munn), sumado a su desolador presente económico, lleva a Coop a tomar una inesperada decisión: cometer robos hormiga en las mansiones de sus amigos millonarios, con la intención de empeñar los artículos de lujo sustraídos. A partir de ahí, el personaje deberá sobrevivir a esta autoimpuesta doble vida repleta de apariencias y secretos.

Amanda Peet y Jon Hamm en Your Friends and Neighbors Captura

En una charla con LA NACION, Jon Hamm subraya que la ingeniosa premisa de Your Friends and Neighbors da pie a una combinación de distintos géneros. “Me gustan las historias capaces de mezclar tonos. Creo que todo es más divertido cuando tenés una historia que mezcla elementos de crimen, de comedia, algo de oscuridad e incluso de sensualidad. Me parece que Mad Men tenía muchos de esos elementos, y esta serie también repite ese ejercicio de combinar géneros”.

Caras conocidas (y otras no tanto)

La dinámica de Coop con las mujeres que forman parte de su vida es uno de los puntos más jugosos de esta propuesta. Con su exesposa el ida y vuelta es agridulce, mientras que él intenta llevar de manera estable una nueva relación amorosa atravesada por altos y bajos. En ese sentido, el vínculo de Ham con sus dos coprotagonistas -Amanda Peet y Olivia Munn- es clave para transmitir esa química a la pantalla.

“Los tres nos llevamos súper. Somos muy afortunados de tener a estas chicas en nuestro show. Amanda es alguien a quien admiré durante años, y hacía mucho que quería trabajar con ella; tenemos una gran química como exesposos. Con respecto a Olivia, también es una actriz súper carismática, y su trabajo habla por sí mismo. Ella es increíble y fue un lujo tenerla de vuelta para esta segunda temporada, como a gran parte del elenco. Uno siempre disfruta de volver a ver viejas caras, y tener la posibilidad de continuar la historia que está contando”, señala Hamm.

En la vereda opuesta, un nuevo nombre se suma al universo de Your Friends and Neighbor: James Marsden. El actor compone a Owen Ashe, un millonario de carácter algo soberbio que solo le trae dolores de cabeza a Coop. “James es un amigo de hace mucho tiempo” reconoce con sincero entusiasmo Hamm. “Yo estaba muy feliz de que él pudiera sumarse a la serie para interpretar a este personaje. Para Owen Ashe necesitábamos a alguien que pudiera ser carismático pero que a la vez funcionara como una amenaza, y desde luego que él supo hacer eso. La verdad es que nos sorprendió que pudiera dedicarnos su tiempo, porque James es un hombre muy demandado por estos días... Imaginate que es Cíclope en la próxima película de los Avengers, y también es el presidente de los Estados Unidos en Paradise, ¡se nota que es un tipo muy ocupado! (risas). Así que disfrutamos mucho con su presencia y con que pudiera venir un rato a jugar con nosotros”.

Entre Mad Men y los nuevos públicos

Si Jon Hamm mira a su pasado, se encuentra con una filmografía en la que trabajó con grandes directores (Ben Affleck, Paul Feig, Edgar Wright y Clint Eastwood, entre otros) y con talentosos y reconocidos actores y actrices. Pero al ser consultado acerca de a quién le gustaría sumar a Your Friends & Neighbors, Hamm con mucho ingenio responde: “Creo que sería divertido traer a Tom Cruise, con el que actué en Top Gun: Maverick. Sin lugar a dudas, él sería una gran una gran adición”.

Your Friends and Neighbors Captura

Uno de los principales retos de las series actuales es lograr conectar con un público joven. En un momento en el que los breves (¡brevísimos!) reels de Tik Tok o Instagram parecen ganar protagonismo durante los ratos de ocio, el compromiso de no distraerse ante un episodio de 50 minutos, en muchos casos es un verdadero desafío. Sin embargo, Hamm no se acobarda frente a esa realidad, sino que la analiza desde otro lugar.

“Esto es lo que pasa con los jóvenes, y es que no tardan en hacerse grandes. Ellos no van a estar interesados en TikTok durante toda la vida, porque cuando crecés un poco, ya querés otras cosas que te satisfagan a un nivel más adulto. Eso le pasa a todas las generaciones, todas tienen una boy band favorita, pero eventualmente todos crecen, y los cortos de Tik Tok o YouTube no son la clase de contenido que te entretiene durante mucho tiempo. A medida que crecés, empezás a buscar un entretenimiento que te guste a un nivel más profundo, y eso es lo que nosotros estamos intentando lograr con este show”.

James Marsden, Amanda Peet, Jon Hamm and Olivia Munn, los protagonistas de la segunda temporada de Your Friends and Neighbors DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En último lugar, resulta imposible no hablar con Hamm sin mencionar a Mad Men. La serie, emitida entre 2007 y 2015, es una de las piedras angulares de la televisión del siglo XXI, y una ficción que aún permanece en el corazón del público. En un contexto de tantas ficciones “terminadas” que vuelven con nuevas temporadas y de una tele que mira con nostalgia al pasado, la idea de regresar al universo de Mad Men podría llegar a ser una tentación, aunque no lo es para Jon Hamm.

“Creo que esa es una historia que ya se contó, y me hace muy feliz haberla dejado en el punto en el que quedó. Para mí el de Mad Men fue un final perfecto, empezó en los 50 y terminó en los 60, y creo que volver a abrir esa puerta sería empequeñecer todo lo que hicimos", resalta el actor. “Estoy muy feliz de haber terminado esa historia, me hace muy feliz que haya gente que todo el tiempo la esté descubriendo en las plataformas, y es divertido ver a una nueva generación asomarse a esa historia. Hay muchos jóvenes que se me acercan y me dicen lo mucho que les gusta esa serie, y eso es muy cool”.