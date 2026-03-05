Hoppers es el mejor regreso posible para Pixar después de varios tropiezos

Hoppers: Operación Castor (Hoppers, Estados Unidos/2026). Dirección: Daniel Chong. Guion: Daniel Chong y Jesse Andrews. Fotografía: Ian Meggiben y Jeremy Lasky. Música: Mark Mothersbaugh. Edición: Axel Geddes. Con las voces originales de Piper Curda, Jon Hamm, Bobby Moynihan, Meryl Streep, Dave Franco. Duración: 105 minutos. Distribuidora: Buena Vista. Calificación: apta para todo público. Nuestra opinión: muy buena.

Pixar está de vuelta. Hoppers: operación castor es un regreso a la mejor forma para el estudio que marcó como ningún otro en estas últimas tres décadas el rumbo del cine de animación, pero en los últimos años pareció extraviar unas cuantas veces (Soul, Intensa Mente, Elio, Lightyear) esa búsqueda en nombre de alegorías, sentimentalismos e invocaciones ajenas al genuino espíritu original de aventura y descubrimiento que conocimos a lo largo de los últimos 30 años.

Hoppers es ante todo la contracara de Intensa Mente. Después de contemplar en dos veces las cavilaciones psicológicas de Riley, una chica que vive el tránsito de la adolescencia a la adultez, nos encontramos aquí con Mabel, que a los 19 años es directamente una fuerza de la naturaleza (esto dicho en el sentido más amplio del término).

Mabel es una muchacha capaz de tomar distancia de su familia para abrazar la causa que la única pariente a la que quiere de verdad (una querible abuela con espíritu de exploradora y guardaparque) le transmitió: el cuidado por la naturaleza, y más precisamente de un reservorio de agua próximo a la urbe en la que vive (Beaverton, literalmente la “ciudad castor”), donde animales de todo tipo conviven en paz y armonía.

La enérgica y obstinada Mabel reaccionará de inmediato a un plan impulsado por el alcalde de Beaverton, que apoya su reelección en la promesa de ampliar la red vial del lugar, pero a costa de arrasar con la reserva natural. Dispuesta a todo para evitarlo, Mabel encuentra un camino insólito para interactuar con los animales: un ingenioso dispositivo tecnológico que convierte su cerebro en avatar de un castor robótico. Se hace necesario construir las cosas de otra manera y los castores (tan frecuentados por el cine animado estadounidense como exponentes del trabajo y el espíritu emprendedor) representan esa alternativa.

Lo que arranca desde ese momento es una formidable montaña rusa de épicas aventuras, muchísimo humor físico protagonizado por animales parlantes (hay momentos muy graciosos, empezando por una persecución automovilística) y un giro cada vez más notable hacia el relato fantástico y de terror con guiños que van desde la clásica Frankenstein hasta el cine de Tim Burton.

Una escena de Hoppers Pixar - Disney/Pixar

Con mano maestra para equilibrar materia prima de múltiples orígenes y referencias poco habituales para el cine de animación familiar (se habla mucho de la cadena alimenticia), el director Daniel Chong, creador de la excelente serie Escandalosos (Cartoon Network), hace de Hoppers una aventura de disfrute genuino, mucho más divertida que aleccionadora.

En todo caso, la defensa de la naturaleza frente a algunos avances destructivos impulsados por la política (con una notable mención a lo fácil que resulta manipular a la opinión pública) siempre aparece subordinada a los movimientos de la trama, llena de acción y un vértigo que se disfruta y se agradece porque todo resulta inteligible.

Mabel, un personaje muy preocupado por el cuidado de la naturaleza y por supuesto, los animales Disney/Pixar

Hoppers también saca ventajas notorias de la elección de las voces originales que se escuchan (y disfrutan, claro) en las escasas copias subtituladas disponibles para el estreno de la película en los cines argentinos. Jon Hamm, por ejemplo, es una inmejorable elección para el arrogante alcalde Jerry. Lo mismo puede decirse de Meryl Streep con su breve (y decisiva) aparición como una mariposa monarca que se transforma en “reina insecto”. Y vale la pena quedarse en la sala hasta después de los extensos créditos finales: uno de los mejores chistes de toda la película aparece en la escena adicional que funciona como bonus track.