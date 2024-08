Josh Hartnett reveló en quiénes se inspiró para componer a un asesino serial

Escuchar

Luego de varios años de pequeñas participaciones en distintos proyectos cinematográficos, Josh Hatnett está dispuesto a volver a Hollywood a lo grande. Y por ese motivo es que aceptó participar en La trampa, el último film de M. Night Shyamalan, el popular director de Sexto sentido. En La trampa, que el próximo jueves se estrena en la Argentina, Hartnett interpreta a un asesino en serie, un rol que le exigió un profundo estudio sobre distintos tipos de personalidades. Y en una reciente entrevista, el actor confesó de dónde tomó inspiración, para construir a ese temible personaje.

En una charla con el medio Entertainment Weekly, Hartnett reveló: “Teniendo en cuenta como es Night, él quería brindarle a los espectadores un nuevo tipo de experiencia. Eso es algo que él hizo durante toda su carrera. Él agarra una historia sobre fantasmas, y te la cuenta desde la perspectiva del fantasma, o te narra una invasión alienígena, sin realmente mostrarte a los extraterrestres. Así que esto es un thriller a la vieja usanza, en un espacio concentrado, y desde la perspectiva del antagonista. Es como hacer Duro de matar, pero desde la óptica de Hans Gruber”.

Josh Hartnett junto a su pareja, Tamsin Egerton Richard Shotwell - Invision

En otro tramo de la entrevista, y en referencia al modo en el que personificó a su asesino en serie, el actor aseguró: “Hay un montón de Ceos, políticos, y gente en nuestro negocio, y hablo de gente que está en la cima, a quienes no les importa pasarle por arriba a la gente, o hacer cosas horrendas con tal de llegar a donde quieren. Y el no mostrar ningún tipo de empatía es una señal bastante clara sobre lo que es ser un psicópata. Estuvieran o no asesinado gente, yo conocí a personas así , ¿entendés? Así que me fue sencillo llevar eso un paso más allá, hacerlo un poco más atrevido, y que esa cáscara fuera más intensa”.

Quiénes podrían ser esos nombres de la industria del cine en los que Hartnett se basó, esa es una respuesta que solo tiene él.

Un “no” a Nolan, que tuvo revancha

Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Josh Hartnett, parte del elenco de Oppenheimer Jordan Strauss - Invision

Este actor, que se hizo conocido por títulos como Las vírgenes suicidas , Pearl Harbor, 40 días y 40 noches o La caída del halcón negro, lleva un largo recorrido en el medio. Sin embargo, recién en los últimos años dice estar haciendo lo que le interesa. El intérprete confeso cómo el apodo de “rompecorazones” lo encasilló una y otra vez en el mismo tipo de papeles, alejándolo de aquellos roles que más le interesaban. “Fue frustrante”, reveló quien tiempo después no titubeó al rechazar protagónicos “soñados” o alejarse de Hollywood cuando la fama lo azotó.

“No quería que los demás me definieran. Quería definirme a mí mismo y sabía que lo que me gustaba del cine era diferente a lo que la gente me ofrecía”, repitió Hartnett, que prefirió optar por papeles que le atrajeran, aunque eso implicara rechazar “proyectos convencionales” con un éxito de taquilla asegurado. De hecho, Hartnett le dijo que no en dos oportunidades a Christopher Nolan, perdiéndose incluso la posibilidad de encarnar a Superman.

Christopher Nolan Jordan Strauss - Invision

“Siempre buscaba algo que se alejase de lo que la gente esperaba de mí. Reconozco la oportunidad perdida de trabajar con un tipo como Chris y he descubierto que, por mucho que te preocupe centrar tu carrera en cosas que te interesen, ya no creo que eso sea lo más importante. Se trata de encontrar personas en las que confíes de verdad”, se sinceró en un diálogo con The Guardian.

Afortunadamente, Josh Hartnett no tuvo que lamentarse demasiado la decisión de haberle dicho que no a Chris Nolan ya que la vida le dio revancha. Es que el actor pudo trabajar con el director británico en Oppenheimer, un film que no solo batió récords de audiencia sino que se llevó todos los premios, incluido el Oscar.

Josh Hartnett, el galán que no fue Archivo

“Tenía una visión diferente de lo que quería de lo que los medios o las empresas que estaban a cargo del negocio del cine querían que fuera. Simplemente seguí haciendo lo que quería hacer. Afortunadamente, ahora la gente lo encuentra más interesante”, le confesó a People quien también tuvo una participación en The Bear y que actualmente está por estrenar La trampa, el mencionado thriller de M. Night Shyamalan. “Es extraordinariamente halagador que la gente esté interesada en lo que estoy haciendo ahora mismo. Me siento muy afortunado de haber podido hacer, creo, un trabajo consistentemente interesante a lo largo de mi carrera”, remató orgulloso de no haber perdido de vista su verdadero objetivo.

