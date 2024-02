escuchar

Luego de varios años alejado de la industria de Hollywood, Josh Hartnett volvió a aparecer en público durante la alfombra roja de los SAG Awards 2024 para celebrar el gran éxito de Oppenheimer, la película con la cual volvió a ser parte de una mega producción cinematográfica.

Hartnett, de 45 años, se había alejado del ojo público luego de su papel en Pearl Harbor (2001) , el cual disparó su fama. Durante los últimos años, el actor participó de algunas producciones de menor alcance hasta que en estos últimos meses, su cara volvió a popularizarse gracias a la película protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por Christopher Nolan.

Josh Hartnett junto a Emily Blunt, Alden Ehrenreich, Robert Downey Jr., y Cillian Murphy en el escenario recibiendo el premio a mejor elenco Chris Pizzello - Invision

Este sábado, los fotógrafos y todos los presentes se sorprendieron al verlo en la alfombra roja de los SAG junto a sus compañeros de elenco, celebrando las nominaciones que tenía el largometraje, entre las que se incluía la de mejor elenco, premio que se llevaron a casa. El actor posó para las cámaras antes de la entrega de premios y también concedió algunas entrevistas, algo poco frecuente .

Al describir su experiencia trabajando en Oppenheimer, en donde interpreta al físico nuclear Ernest Lawrence, dijo durante una conversación con E! News que la película fue un “sueño hecho realidad”.

“La pasamos muy bien haciendo la película y que luego tuviese un recibimiento tan fenomenal entre la gente y que fuera nominada por nuestros compañeros para competir en las categorías de interpretación... ¡es maravilloso! Lo que está sucediendo es mejor de lo que podíamos imaginar ”, expresó.

El actor junto a Cillian Murphy y Robert Downey Jr., sosteniendo el SAG en sus manos Jordan Strauss - Invision

En Londres junto a su esposa

Antes de la aparición en los SAG Awards, el actor se había mostrado en público hace unos seis meses durante el estreno de Oppenheimer en Londres. Allí acudió con su esposa, Tamsin Egerton, para disfrutar de un evento repleto de estrellas.

Para la ocasión, Hartnett lució un elegante traje gris con camisa plateada, la cual llevó abotonada hasta la mitad. Su esposa llevaba un vestido verde azulado de manga larga con motivos florales rosas y blancos, junto con unos zapatos de taco alto que tenían tiras metálicas y joyas plateadas.

El elenco de Oppenheimer celebrando sus galardones ROBYN BECK - AFP

“Aprendí la lección”

“Estaba en las portadas de todas las revistas. No podía ir a ningún sitio. No podía confiar en nadie. Estaba solo”, contaba el actor hace unos años, al hablar de su repentina fama y como esto impactó en su vida. “Dije que no a la gente equivocada. Me veían como alguien que había mordido la mano que le daba de comer. Intenté encontrar películas más pequeñas y, en el proceso, rompí lazos con los estudios”, añadió justificando su desaparición pública.

Hartnett había sido coronado por la prensa como el nuevo Tom Cruise, el nuevo Gary Cooper, dueño de una carrera prometedora y un futuro brillante dentro de una industria complicada. Cuando le consultaban la razón por la cual se fue, su respuesta era categórica: “ No me fui. Solo empecé a hacer películas más pequeñas y tuve hijos ”.

Pearl Harbor fue la sexta película más taquillera de 2001, un éxito para cualquier película. Luego del rodaje, y tras cuatro años trabajando todos los días, Hartnett volvió a Minnesota y pasó 18 meses sin leer guiones. En 2003, su agente lo llamó con noticias sensacionales: Josh había conseguido el papel de Superman. Pero el actor, que ni siquiera sabía que era una opción, lo rechazó. Temía perder oportunidades de trabajar con cineastas de prestigio. “En aquel momento me estaban ofreciendo películas los directores más importantes y Superman era un riesgo”, expresó tiempo después.

“A la gente no le gusta que les digas que no. Aprendí la lección cuando me reuní con Christopher Nolan para Batman inicia. Decidí que no era para mí y luego no quiso contratarme para El gran truco”, añadió. Diez años después, en donde dedicó su vida al cine independiente, Nolan le dio una nueva oportunidad en Oppenheimer, volviendo a ponerlo en los ojos de todos.

