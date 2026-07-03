Karlovy Vary: una edición con distinciones a Dustin Hoffman y Juliette Binoche que tendrá presencia argentina

KARLOVY VARY – En la subyugante ciudad balnearia de la República Checa famosa por sus aguas termales, durante los próximos 10 días, el horizonte permitirá contemplar más estrellas. Pero no hará falta un telescopio ni ser astrónomo aficionado para reconocer a las estrellas que, en un significativo número, transitarán por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

Dustin Hoffman firmó autógrafos durante su paso por la alfombra roja del festival MICHAL CIZEK - AFP

No será una coincidencia porque la cantidad de figuras suman al motivo principal de esta edición del festival internacional, su simbólica 60 edición y el 80 aniversario desde su creación. Así, Dustin Hoffman y Juliette Binoche enmarcan los días del festival desde las ceremonias de apertura y clausura donde recibirán el Globo de Cristal por su contribución al mundo del cine. También durante el desarrollo del encuentro, Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Jeffrey Wright, el director de fotografía Robert Richardson (Pelotón, Wall Street, Casino, Kill Bill) y la actriz checa Magda Vasaryová (figura de clásicos locales como Marketa Lazarova y El principe valiente), recibirán sus reconocmientos.

Maggie Gyllenhaal posa con el Globo de Cristal que otorga el Presidente del festival MICHAL CIZEK - AFP

Por la alfombra roja, además, se presenciará el regreso a tierras checas de Harvey Keitel, al tiempo que Kevin Bacon junto a su esposa Kyra Sedgwick y sus hijos presentarán la comedia de terror Family Movie. Estos son algunos de los platos fuertes de esta edición.

La diferencia numérica, entre los años de su fundación y la cantidad de ediciones, al igual que sucede con nuestro histórico festival marplatense, se debe a perplejidades políticas y económicas y a un hecho fundamental que le restó años en el calendario: conscientes de su prestigio, las autoridades soviéticas que dominaban a la entonces Checoslovaquia obligaban al festival a alternar sus ediciones con su homónimo moscovita. Así Karlovy Vary perdió ediciones pero no pudieron quitarle la fama que lo convirtió en uno de los encuentros más importantes del mundo y dentro de la selecta denominación “clase A”, que comparte con un puñado de festivales de cine como Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián y hasta Mar del Plata, pese a que su presencia corre peligro por estos días.

Harvey Keitel, otra de las figuras presentes MICHAL CIZEK - AFP

La historia de Karlovy Vary comienza, en verdad, en otra ciudad cercana llamada Marianske Lazne, la mítica Marienbad de Alain Resnais, a 50 kilómetros de distancia y donde tuvo lugar la primera edición de un lejano 1946. Al año siguiente se trasladó a su ubicación definitiva que observa un camino distintivo bordeando el serpenteante río Tepla entre el Hotel Thermal, punto neurálgico del festival, hasta el imperial Grand Hotel Pupp, sitial donde se alojan todas las grandes estrellas y tienen lugar las más importantes fiestas y encuentros exclusivos. Entre ambos hay varias salas dispuestas para el festival que reúne la más granada programación del cine del centro de Europa y observa un notable diálogo con el cine mundial. Ese diálogo con el pasado se podrá ver desde la sección Out Of The Past, donde se verán 20 títulos que marcaron el festival desde 1946 al presente, y en dos momentos sin tiempo cuando Dustin Hoffman presente en escena El Graduado y Juliette Binoche haga lo propio con Blue, de Kieslowski.

Jesse Eisenberg también firmó autógrafos antes de ingresar MICHAL CIZEK - AFP

La Argentina no tiene este año títulos en la Competencia Oficial por el bello Globo de Cristal realizado con el más fino cristal de Bohemia, y donde habrá producciones de Serbia, Bulgaria, Dinamarca, República Checa, Grecia, Chipre, Suiza, Alemania, Líbano, Eslovaquia, Myanmar y dos producciones latinoamericanas: Cinco años, cuatro meses, de Colombia; y Detrás de la lluvia, por Chile.

Juan Cabral y Santiago Franco, directores de El Partido Rodrigo Néspolo

Pero nuestro país estará presente gracias a Camionero, que compite en la sección Próxima, dedicada a nuevos autores, y que será presentada por su director Francisco Marise; Olivia, que contará con la presencia de su realizadora Sofía Petersen y se presenta en la sección Imagina; también se verán La libertad doble, de Lisandro Alonso; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel; The Souffleur, de Gaston Solnicki, y en tiempos mundialistas El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco: “Una de las películas más cautivadoras del Cannes de este año, demuestra que ciertos momentos icónicos de la historia del deporte pueden tocar la esencia misma de la existencia humana”, declaró el director artístico del festival, Karel Och al presentar los contenidos de esta edición, sobre el documental que narra el partido entre Argentina e Inglaterra en México 86 y donde Maradona conquistó el inolvidable gol de “la mano de Dios”.