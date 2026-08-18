La última entrevista de Hayden Panettiere con Jay Shetty y el mensaje del podcaster tras su muerte: “No quiero vivir en un mundo sin él”

Hayden Panettiere murió este domingo a los 36 años. La noticia fue confirmada por su padre y representante, Skip, en un comunicado difundido a medios de todo el mundo. Por el momento, no trascendieron las causas oficiales de su fallecimiento, aunque la revista People informó que habría sufrido un “paro cardíaco”. La muerte de la actriz ocurrió pocos meses después de una entrevista en la que habló abiertamente sobre uno de los golpes más duros de su vida: la pérdida de su hermano menor, Jansen Panettiere.

Durante su conversación con Jay Shetty en el podcast On Purpose, Hayden se refirió al vínculo que tenía con Jansen, quien murió el 19 de febrero de 2023, a los 28 años. Era su único hermano y, al igual que ella, había trabajado como actor. El informe forense determinó que sufrió un agrandamiento repentino del corazón y complicaciones severas en la válvula aórtica.

Hayden Panettiere y el dolor por la muerte de su hermano Jansen

La actriz recordó a su hermano Jansen, quien murió en 2023 (Foto: Instagram @haydenpanettiere)

Para Hayden, aquella pérdida había marcado un antes y un después. “Nada en mi vida se siente como haber perdido a mi otra mitad, la mitad que nació para ser el yin de mi yang. Éramos muy cercanos y, siendo la hermana mayor, es tu trabajo protegerlos y mantenerlos a salvo. No haber podido hacerlo es... ‘desgarrador’ ni siquiera empieza a cubrirlo”, expresó durante la entrevista en mayo de este año.

Asimisimo, la actriz destacó: “El dolor ha cambiado, pero perderlo y darme cuenta de cuánta vida tendré que pasar sola, sin él, cuando siempre lo vi estando ahí el día que mis padres ya no estén... Lo voy a tener que hacer sola. Y el hecho de que no esté para ser parte de la vida de mi hija... Quiero llamarlo todo el tiempo. Era mi mejor, mejor amigo”, sostuvo.

La actriz había hablado sobre la muerte de su hermano en una entrevista

Uno de los momentos más dolorosos de la conversación llegó cuando recordó cómo reaccionó al enterarse de la muerte de Jansen. “Cuando murió, solo recuerdo gritar: ‘No quiero vivir en un mundo donde él no exista’. Lamentablemente he tenido que hacerlo”, contó.

Hayden Panettiere conversó con Jay Shetty en el podcast On Purpose (Captura: Instagram @jayshetty)

En ese sentido, Hayden encontraba cierto consuelo en el legado artístico de Jansen. “Afortunadamente, era un artista increíble y tengo algunas de sus pinturas, lo que mantiene parte de él vivo para mí. Dejó cosas hermosas y lo siento conmigo. Sé que me está protegiendo desde donde está y que era necesario en otro lugar, pero desearía que me lo devolvieran”.

Sin lugar a dudas, la entrevista adquirió ahora un significado especial tras la muerte de la actriz. En aquella conversación, Hayden también habló de una nueva etapa personal y de su expectativa por el futuro: “Por fin siento que me he librado de toda esta oscuridad y esta negatividad. He cerrado una puerta y se ha abierto otra… Puedo sentir todas las emocionantes posibilidades. Siento que aún me queda mucha vida por vivir”.

Jay Shetty despidió a Hayden con un emotivo mensaje

El podcaster recordó a la actriz tras conocer la noticia de su muerte (Foto: Instagram @jayshetty)

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, Jay Shetty le dedicó un emotivo mensaje a Hayden Panettiere en sus redes sociales. El conductor recordó la entrevista que habían compartido pocos meses y contó que, después de la conversación, la actriz le había dicho que había sido una experiencia sanadora. “Me dijiste que ahora era como un hermano mayor para vos y que te había ayudado a ser valiente”, escribió.

Jay Shetty recordó la conversación que había mantenido con Panettiere (Captura: Instagram @jayshetty)

En su despedida, Shetty destacó la fortaleza de Panettiere frente a los momentos difíciles que atravesó a lo largo de su vida. “Pero Hayden, la valiente eras vos. Fuiste valiente, resiliente y enormemente fuerte durante tantos momentos difíciles de tu vida”, expresó. Además, destacó: “Espero que sepas cuánto te quieren. A cuántas personas ayudaste. Y cuánto conmovió a los demás tu vulnerabilidad”.

“Mi corazón y mis oraciones están con vos, con tu hija, tu familia, tus amigos y tus seguidores. Descansá en paz, Hayden”, concluyó.