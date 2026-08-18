Shakira viajó a Colombia, visitó la zona más afectada por el terremoto y anunció una megadonación

Una semana después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia y dejó un saldo de 287 muertos y casi 4000 heridos, Shakira hizo una visita sorpresa a Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas. Además de recorrer el lugar, se comprometió personalmente a reconstruir diez escuelas. “No hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor, pero hay un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos”, sostuvo.

La intérprete de “Antología” decidió alzar la voz y ofrecer todos sus recursos para ayudar a su país natal tras el desastre natural. El lunes 17 de agosto estuvo en Quibdó y expresó su preocupación por cómo el terremoto impactará en la educación de los niños y jóvenes. “Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir y que queden tantas personas en el olvido y damnificadas. Que nuestros niños no puedan volver al colegio”, le dijo a la prensa, según replicó AP. “Aquí no hay conectividad, no es que puedan hacer escuela desde la casa. Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro”, enfatizó. Durante su visita, recorrió una escuela junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí, autoridades locales y niños.

Shakira visitó la localidad de Quibdó y anunció la reconstrucción de 10 escuelas (Video: Instagram @noticiasrcn)

Frente a la prensa, la cantante anunció la construcción de al menos diez escuelas nuevas junto a su Fundación Pies Descalzos, que justamente tiene como objetivo desarrollar proyectos de infraestructura educativa, para que más niños puedan tener acceso a la educación. Esta iniciativa solidaria será una colaboración con su amigo, el empresario Howard Buffett, y su Fundación Howard G. Buffett, que viajó con ella para recorrer el lugar. “Cuando ella llama, yo voy”, expresó el hijo del multimillonario Warren Buffett. Asimismo, Shakira dijo que se ocupará personalmente de la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y anunció donaciones de Global Citizen y Live Nation por 500.000 dólares.

Chocó cuenta con 600.000 habitantes y es una de las zonas más afectadas de Colombia. Según informó el gobierno, hay al menos 3100 viviendas destruidas y más de 265 establecimientos educativos comprometidos.

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto dejó 287 muertos y casi 4000 heridos Ivan Valencia - AP

El compromiso de la cantante con este departamento colombiano no es nuevo, sino que lleva 22 años y dos escuelas, en las que se graduaron 400 estudiantes y de los cuales el 70 por ciento tuvo acceso a la universidad: “Se ha demostrado que cada esfuerzo que hemos invertido en Chocó ha valido la pena”.

“No hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor”, reconoció la intérprete frente a la prensa, al tiempo que aseguró que hay “un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas y que no pueden regresar al colegio”. Remarcó que no van a soltarle la mano a los chocoanos “hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela”.

La cantante aseguró que no van a soltarle la mano a los chocoanos “hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela” Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Los colombianos tienen una deuda histórica. El departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso aquí, pero sabemos que se puede. Vale la pena invertir en educación”, sostuvo la cantante durante su visita. Asimismo, aseguró que están orgullosos de dar los primeros pasos en la reconstrucción de Chocó. Aseguró que aún hay “muchísimo por hacer” y llamó públicamente a gobiernos y organismos internacionales a colaborar.