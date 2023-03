La argentina Victoria Alonso deja los estudios Marvel tras 17 años

escuchar

Después de 17 años en los estudios Marvel, la argentina Victoria Alonso dejará su puesto en la compañía. La decisión se tomó de forma sorpresiva el viernes pasado y recién este lunes llegó a los medios de comunicación. Hasta el momento no se conoce la razón ni cual será el nuevo rumbo profesional que tome.

Alonso se incorporó a Marvel Studios en 2006 como vicepresidenta ejecutiva de efectos visuales y posproducción y trabajó como coproductora en las primeras películas del Universo Cinematográfico Marvel : Iron Man, Iron Man 2, Thor y Capitán América: El primer vengador. Desde entonces ha trabajado como productora ejecutiva en todas las películas y de las series de televisión de Marvel Studios.

En 2015 fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva de producción y, en 2021, a presidenta de física, postproducción, efectos visuales y animación de Marvel Studios . En su puesto supervisó toda la posproducción de Marvel, incluyendo su trabajo de efectos visuales que ha sido objeto de críticas repetidas y vociferantes por parte de los profesionales del tema.

A pesar de su repentina salida el viernes, Alonso figura en los créditos como productora de las próximas películas de Marvel: Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y The Marvels, además de las series de Disney+ Secret Invasion, Ironheart, Echo y Agatha: Coven of Chaos. Además de su trabajo con Marvel, también fue productora de Argentina, 1985.

Victoria Alonso junto a Axel Kuschevatzky y Peter Lanzani Kevin Mazur - Getty Images North America

“ Soy productora, el resto es añadido ”, le dijo a LA NACION hace un tiempo durante una entrevista. Alonso dejó Argentina a los 19 años para ser actriz. Estudió teatro en Seattle, luego se mudó a San Francisco y finalmente se radicó en Los Ángeles. Lo de la interpretación no le cerraba, así que comenzó a trabajar como asistente de producción y acabó en Digital Domain, el estudio de efectos digitales de James Cameron. En 2003 fue la productora de efectos visuales de El gran pez, de Tim Burton.

En otra entrevista con LA NACION, Victoria también había hecho mención a cómo es triunfar en Hollywood siendo mujer. “Lamentablemente es una realidad la discriminación a las mujeres que existe en todo Hollywood. Es una industria en la que las tomas de decisiones siguen pasando básicamente por los hombres y es un disparate que siga siendo así. Si bien hay mejoras en este punto, la realidad es que todo debería avanzar más rápido para facilitarles las cosas a las mujeres que tienen que trabajar. Igual, para ser sinceros, cuando entro a una reunión nunca pienso en que soy la única mujer”, expresó.

El pasado mes de junio, la revista Variety anunció en exclusiva que Alonso había escrito un libro de memorias, titulado La posibilidad es tu superpoder, sobre su carrera en Hollywood. “No necesitás una capa, no necesitás un martillo, no necesitás un escudo. Tu superpoder es tu voz y tu voz creará el cambio para vos, para la sociedad y para los que amás”, dijo la productora en ese momento. “Si usás tu voz, crearás el tipo de energía que nos traerá el cambio. No usar tu voz es silencio, y el silencio es veneno”.

LA NACION