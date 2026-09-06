La confesión de Susan Sarandon en el Festival de Venecia por su activismo

Susan Sarandon, la actriz ganadora de un premio Oscar, afirmó este domingo en el Festival de Cine de Venecia que seguía perdiendo trabajos debido a su abierto apoyo a los palestinos.

Las declaraciones, recopiladas por la agencia Reuters, se produjeron en el histórico encuentro cinematográfico que tiene lugar en Italia, donde está promocionando su última película, The Echo Chamber.

Susan Sarandon, este domingo en el Festival de Venecia Scott A Garfitt - Invision

“Creo que el discurso ha cambiado por completo en lo que respecta a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos de los sionistas con Estados Unidos y nuestra política”, afirmó la actriz de Thelma y Louise. “Ha sido una gran revelación para la gente descubrir cuánto dinero da Estados Unidos a Israel; nadie lo entendía realmente”, señaló.

Las últimas encuestas de opinión en Estados Unidos han revelado que el apoyo a Israel se está debilitando y que la simpatía hacia los palestinos va en aumento desde el inicio de la guerra de Gaza, en 2023. Sin embargo, la actriz, de 79 años, señaló que su apoyo a la causa palestina seguía acarreando consecuencias profesionales. “Recientemente me han quitado papeles en películas porque hay agencias que le siguen diciendo a la gente que no me contraten”, declaró a los periodistas. “Pero así es la estructura de poder. Creo que entre la gente, sin duda a nivel internacional me siento bienvenida”.

Ganadora de un Oscar por Mientras estés conmigo, Sarandon saltó a la fama con películas como The Rocky Horror Picture Show, La bella y el campeón y Thelma y Louise. Su agencia de representación de toda la vida, UTA, la dejó de representar en 2023 tras unas declaraciones que hizo mientras asistía a manifestaciones a favor de Palestina poco después del sangriento ataque de Hamas contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

El conflicto se ha extendido al Festival de Cine de Venecia de este año, donde varios activistas han pedido a los organizadores que icen la bandera palestina en reconocimiento a los directores palestinos cuyas películas se proyectan en el evento. El grupo Venice4Palestine, que había hecho por primera vez el reclamo antes del comienzo del festival, reforzó la solicitud invocando el hecho de que Palestina ya cuenta con el reconocimiento oficial de 150 países, 35 de los cuales son europeos, entre ellos España, Francia y Gran Bretaña.

El director artístico, Alberto Barbera, ha afirmado que esto es imposible porque Italia no reconoce oficialmente al Estado de Palestina, pero ha señalado que varias de las películas que se proyectan en el Lido muestran la lucha de los palestinos de a pie.

Ya en mayo, en el marco del Festival de Cannes, el nombre de la talentosa actriz había quedado asociado a sus reclamos por la situación en Medio Oriente. Durante la presentación del jurado oficial se produjeron algunas declaraciones de alto voltaje sobre la actualidad, en especial la del británico Paul Laverty, guionista habitual de las películas de Ken Loach. “Susan Sarandon, Mark Ruffalo y Javier Bardem protestaron contra las matanzas de mujeres y niños en Gaza y por eso terminaron integrando algunas listas negras. ¡Avergüénzate, Hollywood!”, dijo en el cierre del encuentro de los jurados con la prensa internacional.

A pocos meses de aquellos hechos, en la muestra que tiene lugar en Venecia, Susan Sarandon señaló que la reticencia a contratar a críticos abiertos de Israel sigue siendo especialmente fuerte entre los grandes estudios.

Susan Sarandon durante la presentación de la película The Echo Chamber Alessandra Tarantino - Invision

“Si se trata de un gran estudio, creo que no solo me pasó a mí, sino también a otras personas a las que se les ha dicho que eso es imposible”, afirmó y agradeció a Andrea Pallaoro, director de The Echo Chamber, por haberla elegido para el reparto. “He encontrado a mi familia, he encontrado a mi gente y estoy bien”, dijo, lo que provocó un prolongado aplauso en la rueda de prensa.

En su última película, adaptada del último guion del cineasta italiano Bernardo Bertolucci, Sarandon interpreta a una cantante de edad madura que contrata a un productor musical que se está recuperando de una adicción a las drogas para trabajar en un álbum de regreso a los escenarios. The Echo Chamber es una de las 21 películas que compiten por el León de Oro de Venecia, que se entregará el 12 de septiembre.