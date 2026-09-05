Rochi Igarzábal reveló la señal que recibió tres días después de la muerte de Ernestina Pais: “Se me erizó la piel”

Rocío Igarzábal era una de las personas más cercanas a Ernestina Pais al momento de su muerte, el 26 de junio, al ser atropellada por una unidad del Tren de la Costa en San Isidro. Al momento del accidente, se dirigía al teatro Nini Marshall de Tigre para hacer la función de El divorcio del año, la obra de José María Muscari que protagonizaban juntas. La ex Casi Ángeles compartió sentidos posteos en sus redes sociales para recordarla y se mostró muy cerca de Benicio Guyot, el hijo de ella. Ahora, a dos meses de aquel momento, decidió contar la fuerte señal que recibió tres días después del fallecimiento de su colega y amiga a través de una canción de Julieta Venegas.

“Ya me late muy fuerte el corazón para lo que voy a contar”, anticipó Rochi Igarzábal el viernes 4 de septiembre en su visita a Perros de la calle (Urbana Play). “Tengo un recuerdo muy fresco, muy reciente, de una vuelta del teatro que hicimos con Ernestina Pais. Estábamos muy pegotas nosotras. Íbamos las dos en el auto muy sensibles y ponemos un disco de Julieta Venegas, MTV Unplugged”, siguió.

Rochi Igarzábal y Ernestina Pais se hicieron íntimas amigas a partir de su trabajo en la obra El divorcio del año (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

Ambas cantaban a los gritos e Igarzábal le contó que la canción de Venegas “Todo está aquí” era una de sus favoritas, y de hecho la inspiró a componer un tema para su hija Lupe que estará en el disco que lanzará el próximo año. La escucharon juntas, entre lágrimas, en el auto.

El lunes 29 de junio, tres días después del fallecimiento de Pais, Rochi tenía turno para hacerse un espinograma por un tema de la columna. “Éramos tres personas en la sala de espera: una señora que estaba esperando para entrar antes que yo y una chica de mi edad. La señora estaba sentada al lado mío, me mira y me dice: ‘Disculpa, vos sos amiga de Ernestina, ¿no? Mi hijo fue la última persona que estuvo al lado de ella. La fue a asistir y la vio en los últimos segundos de vida’“, relató con la voz entrecortada.

Rochi reveló que recibió una señal tres días despúes de la muerte de Ernestina Pais (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

“Me dice: ‘Disculpame que te diga esto, pero estás acá y te vi en las redes sociales y mi hijo está muy movilizado por la situación’. La llamaron al turno a la señora y la chica que estaba sentada a cuatro asientos de mí se puso a cantar esta canción en voz alta. Empieza: ‘Todo está aquí...’ Estaba con su hijito”, reveló la actriz. “Se me erizó la piel. Yo sentí que me estaba diciendo que ella estaba bien y a partir de ese momento Julieta Venegas tomó un lugar en mi vida muy importante”, cerró conmovida.