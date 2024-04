La enérgica reacción de Andy Chango al recibir su Premio Platino: “Están asesinando la cultura”

Escuchar

En la reciente ceremonia de los Premios Platino 2024, que se realizó este sábado, tres artistas argentinos se alzaron con la estatuilla que se entregó en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en Riviera Maya, México: Daniel Burman, como mejor creador de serie por Losi, el espía arrepentido; Cecilia Roth, que recibió el premio de Honor y Andy Chango, como mejor interpretación de reparto en miniserie o teleserie, en su interpretación de Charly García en El amor después del amor, biopic de Netflix.

En medio del glamour de la noche, la situación del Instituto Nacional de Artes y Audiovisuales (Incaa), que este lunes cerrará sus puertas hasta que culmine el proceso de reubicación de personal y reasignación de tareas, se coló en varias oportunidades en que los premiados locales subieron al gran escenario.

"Nuestro cine siempre está en peligro", señaló Cecilia Roth desde el gran escenario Hector Vivas - Getty Images South America

Cecilia Roth fue contundente. “Necesito decir que tenemos que cuidar nuestro cine, nuestro cine siempre está en peligro. La comunidad iberoamericana es un solo cine, un solo país; cuando uno tiene problemas hay que ayudarlo”, afirmó. Cuando fue el turno del equipo de Barrabrava, que obtuvo el galardón a mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana, el productor, Santiago López, señaló: “Hay que estar atentos, porque hacer series y cine es una obligación. La cultura es un derecho, el trabajo es una oportunidad y lo que hacemos no le saca nada a nadie y le da a mucha gente”. Andy Chango, vestido con un traje rosa, realizó un fuerte descargo sobre la situación del Incaa, en sintonía con otras voces que se hicieron escuchar en estos días en la previa a la entrega de los premios.

“Cómo explicar el dolor, la impotencia y, a la vez, el agradecimiento”, afirmó quien tiene una extensa trayectoria en la música y quien en la década de 2010 alcanzó gran popularidad por su aparición como columnista o invitado en distintos programas de televisión. Chango agradeció el trabajo de Oscar Mullet, maquillador de la serie, quien cumplió un papel fundamental para su recreación de Charly García. “A Fito, a Charly y por dar vida a este país que se está extinguiendo. Esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el Planeta. Están asesinando a la cultura que tanto amamos, ya no va a existir más”, sostuvo.

“La buena noticia es que vas a ganar dinero. La mala es que vas a tener que controlar tus trastornos de ansiedad", contó que le dijeron cuando lo convocaron para ser parte de la serie El amor después del amor ShenkoPhotography

Días ante, este artista casi inclasificable reconocía con un trago en la mano y con vista a un mar turquesa, en un video que subió a su cuenta de Instagram, que cuando lo llamaron le dieron una buena y una mala noticia. “La buena es que vas a ganar dinero -contó-. La mala es que vas a tener que controlar tus trastornos de ansiedad. Después me explicaron que iba a tener que hacer de actor por primera vez en mi vida y hacer de Charly García”. Ya en plena filmación, el debutante aclaró que una vez que le ponían el bigote “empezaba el quilombo”.

Para crear el personaje estuvo unos fines de semana con una coach mirando videos y copiando gestos. “Pero todo lo demás ya lo tenía. Esa época yo la viví, a lo sumo fue un viaje en el tiempo. Todos esos personajes, todo ese entorno me atravesaba. Fue todo bastante fuerte porque yo ya estaba en otro lugar y tuve que abrir como una caja de pandora que estaba adentro y sacar los demonios de la juventud para la ficción. En el momento, me llamó la atención que estuviera bien la serie al verla terminada. A mí me parecía, a priori, conociendo a todas las personas y siendo amigo de Fito, que hacer una ficción sobre alguien vivo podía quedar francamente mal. Entonces, al verla, solo pude reconocer el buen trabajo que habían hecho”, se sinceró con la honestidad que se le conoce.

Andy Chango como Charly García: "Cada vez que me ponían el bigote empezaba el quilombo" Ig / @andychango_oficial

“Pensar que yo no sabía que era actor. Recién ahora me estoy planteando poder actuar. Es un juego más y muy divertido”, confesó Andy Chango.